El café puede ayudar a mantener la tensión baja, según un estudio

El café, una de las bebidas estimulantes más ampliamente consumidas en todo el mundo, podría ayudar a mantener la tensión sanguínea baja. De hecho, un estudio ha arrojado que las personas que beben dos o tres copas de café al día tenían una presión sanguínea más baja que aquellos que bebía una o ninguna, y esto se aplica tanto a la tensión periférica como a la aórtica (la más próxima al corazón).

Efectos positivos del café

Así lo publica un artículo publicado en el medio especializado Nutrients, que detalla la investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Bolonia y del Hospital Universitario Policlínico Sant'Orsola de Bolonia al respecto. El objetivo, concretamente, era analizar la asociación entre el consumo de café y la presión sanguínea periférica y central.

Los resultados, dicen estos autores, muestran que las personas que beben café regularmente tienen una tensión significativamente menor, tanto a nivel periférico como a nivel central, que aquellos que no lo beben. Esto parece confirmar los efectos positivos del consumo de café en el riesgo cardiovascular.

Esto contrasta con unos miedos sostenidos durante mucho tiempo sobre posibles consecuencias negativas del consumo habitual del café en la salud. Así, forma parte de una tendencia de cambio en esta percepción, ya que en los últimos años es mucha la evidencia científica que parece indicar que el café podría disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertas enfermedades neurodegenerativas y del hígado.

Curiosamente, estos efectos observados no parecen deberse a la cafeína presente en el café; los investigadores apuntan, de hecho, que se sabe que el consumo de cafeína tiende a aumentar la tensión sanguínea. Por ello, deducen que deben de ser otros componentes bioactivos del café los que contrarresten este efecto, algo que parece corroborar el hecho de que se han observado beneficios similares en consumidores de café descafeinado.

Referencias

Cicero AFG, Fogacci F, D’Addato S, Grandi E, Rizzoli E, Borghi C, on behalf of the Brisighella Heart Study. Self-Reported Coffee Consumption and Central and Peripheral Blood Pressure in the Cohort of the Brisighella Heart Study. Nutrients (2023) DOI: https://doi.org/10.3390/nu15020312