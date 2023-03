El líder de la oposición se ha comprometido frente a los asistentes al IV Foro de Emprendedores y Autónomos de ATA a facilitar la vida laboral de los autónomos. Porque el empleo es tan fundamental que "el político que no lo priorice como su primera prioridad es un político al que no le interesan los ciudadanos". Y "apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo", ha sintetizado Alberto Núñez Feijóo.

Tal es así que el presidente popular ha prometido que de ganar las elecciones y llegar a La Moncloa, pondrá en marcha cuatro medidas para ayudar a los autónomos, que incluirá en su programa del 28M y les comprometerá para las generales.

"Estamos convencidos de que debemos de recuperar y reforzar las tarifas planas, la tarifa cero para el primer año de un autónomo". Es decir, que se compromete a que el primer año de cuota sea gratis para los autónomas, dando así un paso más con respecto al octubre pasado, cuando propuso ampliar la tarifa plana de autónomos a menores de 35 años.

Esta primera medida irá acompañada de incentivos para la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos, medidas que den un impulso a la digitalización y fomentar los planes de relevo generacional en los autónomos.

Feijóo ha instado a los asistentes a "quedarse con su cara", ya que muchos podrán pensar que "ya vienen los políticos a decir una cosa y luego no la hace", ha bromeado. Lo que sí ha asegurado es que no una iniciativa repentina ya que antes de anunciarla le ha "echado cuentas, que no cuentos".

También ha recordado que los autónomos "fueron uno de los colectivos más golpeados por la pandemia", con un apoyo "escaso" por parte de la Administración, que debería haberlo considerado como uno de los principales destinatarios.