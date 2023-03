Gobierno, ERC y Bildu pactan investigar la corrupción en la Guardia Civil en el Congreso y tumban la comisión del PP sobre 'Mediador'

No habrá comisión de investigación específica sobre el 'caso Mediador', pero el Congreso sí investigará las ramificaciones de esta trama que, supuestamente, afectaría a algunos cuarteles de la Guardia Civil. PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu acordaron este martes tumbar la comisión de investigación sobre el caso que había solicitado el PP, pero también solicitar a través de dos comisiones ya existentes en el Congreso toda la documentación en poder de la justicia y del Ministerio del Interior relativa a las supuestas irregularidades en los contratos de obras de la Guardia Civil para que las analice la Cámara Baja.

Este acuerdo implica que no se pondrá en marcha una comisión de investigación específica sobre el 'caso Mediador' -como pedía el PP- y tampoco una que investigue la supuesta corrupción en algunos cuarteles de la Guardia Civil. PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu justifican esta decisión apelando a los tiempos, ya que con menos de un año de legislatura por delante el calendario era muy ajustado como para elaborar las conclusiones de esta investigación. No obstante, vehicular las pesquisas a través de dos comisiones permanentes -las de Interior y Calidad Democrática- tiene evidentes desventajas, la más clara, que las personas a las que se llame a comparecer no tendrán obligación de asistir al Congreso.

Así, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido en las últimas fechas como tito Berni, podría rechazar comparecer ante el Congreso si fuera convocado, si bien las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno y sus socios aún no han decidido cuál será la lista de personas a las que convocarán a las comisiones de Interior y Calidad Democrática. De entrada, no obstante, el PSOE ha ofrecido la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, para informar de las adjudicaciones otorgadas a algunos empresarios por parte del Instituto Armado.

La otra gran diferencia entre una comisión de investigación y el formato que se ha decidido finalmente es que en las primeras los grupos parlamentarios interrogan a los comparecientes y, en su seno, mentir es delito. Además, Interior y la justicia no tienen obligación de atender la petición de documentación, si bien fuentes del PSOE aseguran que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska estaría dispuesto a entregar toda la información de la que dispone.

Para el Partido Popular el acuerdo al que ha llegado el PSOE con sus socios habituales es una mera cadena de favores. "Si yo te indulto, tu a mi parlamentariamente también me indultas y aquí no se investiga nada", ha concluido la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra.

Para el PP, el cambio de postura de ERC y Bildu, que la semana pasada garantizaban su abstención a la comisión de investigación, responde ahora a un "acuerdo de interés mutuo" y una devolución de favores. Porque "si PSOE y Podemos siempre le han garantizado la impunidad ERC y a Bildu, ahora evidentemente estos se la devuelven".

Gamarra ha puesto en duda que el 'caso Mediador' solo salpique al ya exdiputado socialista porque, de lo contrario, el PSOE facilitaría la investigación. "El 'caso del Tito Berni' no solo afectaba posiblemente al diputado socialista porque si no no tendrían conveniente en que se investigara", ha apuntado la diputada popular, quien da por "falso" el discurso de de Pedro Sánchez contra la corrupción . "Fue un mero instrumento para llegar al poder pero a la hora de la verdad, de esclarecer e investigar lo que ha pasado, nada de nada. se busca imponer la ley del silencio".