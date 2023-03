¿Quién está a favor y quién está en contra de la reforma de las pensiones? Partidos, sindicatos, empresarios, la UE...

La reforma de las pensiones promete ser un nuevo culebrón en la política nacional, con posiciones muy dispares entre los partidos de Gobierno, socios de la coalición y oposición. Pero si entre ellos existen diferencias, estas aún son mayores entre los agentes sociales, con una patronal completamente enfrentada a los sindicatos. Y todo ello, bajo la atenta mirada de Bruselas. Estas son las trincheras abiertas en la reforma del sistema de pensiones.

PSOE y UP, a favor

La coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) abandera la reforma de las pensiones tras haber alcanzado un acuerdo en los principales puntos, que han consensuado con la Comisión Europea. De hecho, la portavoz parlamentaria adjunta de UP, Esperança Sans, ha celebrado el acuerdo "histórico" alcanzado con el PSOE, en contraposición a la del PP "basada en los recortes".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al PP, contrario a esta reforma, que "rectifique" y vote a favor porque ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea: "Por una vez, le pido al Partido Popular que rectifique, que por una vez nos digan que esta norma es positiva y que voten a favor, que no vuelvan a cometer el error que han cometido con la reforma laboral".

PP, en contra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes a Pedro Sánchez de "mentir" con una "pseudoreforma" de las pensiones que, a su juicio, es un "parche hasta el año 2025 para ir tirando hasta finalizar la legislatura". Es más, dijo que esa propuesta está llena de "lagunas y aplazamientos".

Feijóo ha asegurado que no conoce a ningún experto que esté de acuerdo con el plan propuesto por el Gobierno, que supone "dejar un agujero en el sistema que deberá reformarse en 2025". Y es que el PP teme que la reforma no garantice el sistema de pensiones en el futuro.

Por contra, el dirigente popular ha señalado que su propuesta es "mantener la sostenibilidad del sistema y no dejar un enorme agujero que ponga en riesgo las pensiones de quienes las cobran ahora y de los que tienen expectativas de cobrarlas".

Según Feijóo, "el Gobierno sabe que esta reforma no garantiza la sostenibilidad de las pensiones". "No voy a ser cómplice de dejar un agujero para las pensiones actuales y futuras", ha insistido.

Ciudadanos, en contra

Desde Ciudadanos, su viceportavoz nacional, Guillermo Díaz, ha arremetido contra PSOE y PP por utilizar la reforma de las pensiones "para obtener rédito electoral" y por llevar "décadas hipotecando el futuro" de jóvenes y mayores. "Es inaceptable que el Partido Socialista con el silencio cómplice del Partido Popular hoy estén perpetuando un modelo de Estado que lo único que busca es apuntalar los votos de nueve millones de españoles, que son los pensionistas", ha dicho.

La formación naranja aboga por un pacto de rentas, que contempla, según Díaz, que las pensiones no puedan subir más que la media de los salarios.

Socios de coalición, a favor

Los socios de la coalición de Gobierno están más cerca de apoyar la reforma de las pensiones pactada, como es el caso de ERC o EH Bildu. Al partido republicano le parece "bien la base" de la reforma porque se reparan lagunas y se dignifican prestaciones mínimas, aunque incide en que hay que seguir negociando. "No pinta mal", ha dicho su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, mientras la dirigente parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha coincidido en que "va en la buena dirección".

El PNV, en cambio, ha expresado que prefiere esperar "a ver la letra pequeña" de la reforma antes de pronunciarse. De hecho, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparecerá previsiblemente este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para explicar el decreto ley de reforma.

Bruselas, a favor

Desde Bruselas no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el proyecto de reforma, pero según el Gobierno se trata de una reforma pactada con la Comisión Europea. El ministro Escrivá mantuvo a finales de febrero una reunión con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, con el que analizó todos los detalles de este proyecto.

La CEOE, en contra

La patronal CEOE se desmarcó este lunes de un acuerdo porque entiende que la propuesta es "regresiva" y dejó claro que "no va a contar con el apoyo de las organizaciones empresariales".

La directora de Relaciones Laborales de la patronal, Rosa Santos, lamentó "las formas" y denunció que la patronal no ha tenido la "posibilidad real" de negociar el texto del Gobierno, que en su opinión "va a dañar el mercado laboral y la competitividad de las empresas".

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, recriminó a la patronal que no haya presentado "propuestas concretas" sobre la reforma de las pensiones: "Llevamos esperando desde el mes de octubre propuestas de la patronal", dijo.

Autónomos, en contra

También el presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, aseguró que la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno el pasado viernes "allanará el camino a la economía sumergida" y será "la principal barrera a la creación y al mantenimiento del empleo".

Sindicatos, a favor

UGT y CCOO confían, en cambio, en poder cerrar cuanto antes un acuerdo "satisfactorio" con el Gobierno tras abordar algunos "aspectos por pulir" en lo que respecta a pensiones mínimas y brecha de género.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró que con este acuerdo "por primera vez en la historia se financia la Seguridad Social ingresando más y no recortando pensiones".

Asimismo, el secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo, también ha abogado por cerrar un acuerdo "satisfactorio" lo antes posible y ha lamentado que la CEOE no tenga intención de sumarse. "No hay justificación para que no haya acuerdo tripartito", ha añadido Bravo.

Fedea, en contra

En plena guerra entre los agentes sociales, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), advirtió este lunes de los efectos nocivos que, a su juicio, puede provocar la reforma de las pensiones: "Condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas".

En ese sentido, aseguró que, si se aplica el nuevo modelo, "en torno a 2050 tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que viene a ser el 60% de la recaudación del IRPF".