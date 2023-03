Sánchez vuelve a cargar contra la patronal y le exige pactar las nuevas pensiones de Escrivá y el salario mínimo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este sábado contra la patronal tras las críticas de esta a la reforma de las pensiones que planea el Ejecutivo, al que acusó de "voracidad recaudatoria".

En un acto en Huelva, Sánchez ha exigido a los empresarios que se sienten con los sindicatos con el fin de generar una negociación colectiva que permita repartir los beneficios de las grandes empresas con "justicia", ya que, a su juicio, los trabajadores no han dejado de perder poder adquisitivo.

"Por eso es tan importante subir el salario mínimo o es relevante revalorizar las pensiones, y por eso exigimos también a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se los lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores de esas grandes empresas", dijo este sábado el presidente.

Pedro Sánchez ha recordado que "un sistema de pensiones se garantiza con sueldos dignos, que serán las pensiones dignas del mañana", y ha sacado pecho al recordar que "decían durante meses que no íbamos a ser capaces de reformar las pensiones y lo decían los que cuando gobernaron las devaluaron y las congelaron. Cuando es justo lo contrario".

El presidente ha insistido en la idea de que "hoy, mañana y siempre defenderemos la revalorización de las pensiones como mejor forma de garantizar un retiro digno" y que "no importa el ruido, la crispación, la descalificación o los insultos" de los que "no tienen otra cosa que ofrecer a los ciudadanos y no pueden mostrarlo porque no conectan con demandas de la mayoría social".

Tras recordar que la clase media trabajadora, aunque ha ganado un 10 % en salarios reales, ha perdido poder adquisitivo con el incremento de un 17 % de los precios en los últimos años, Pedro Sánchez ha dicho que "por eso se tiene que sentar (la patronal) para que en la negociación colectiva los beneficios se repartan con justicia".

Nuevo choque con la patronal en un mes

No es la primera vez que Pedro Sánchez lanza un ataque directo a la patronal. Hace justo un mes, el presidente del Gobierno arremetió contra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el contexto de la última subida del SMI.

"No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba", dijo entonces Sánchez, que agregó que "en este país no puede haber doble vara de medida, una para la mayoría para la gente de pie, y otra para la minoría elitista de este país". "Aquí no va a haber ley del embudo, muy ancho para la mayoría y muy estrecho para la minoría", sentenció.