Sánchez confrontará con Tamames en la moción de censura y abre la puerta a que lo hagan también sus ministros, incluida Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confrontará con Ramón Tamames, propuesto por Vox para liderar su segunda moción de censura de la legislatura. Así lo confirman fuentes socialistas, que abren la puerta incluso a que también intervengan algunos ministros en el debate que tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo. La puerta está abierta, incluso, para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque fuentes próximas a la dirigente aseguran que esa posibilidad aún no se ha discutido.

Los socialistas llevan tiempo manteniendo la incógnita de si el presidente iba a subir a la tribuna. Lo hizo también la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, este lunes. En la rueda de prensa que ofreció desde Ferraz, aseguró que todavía estaban "evaluando" la respuesta a la moción de Vox, aunque fuentes de la dirección aclararon después que no había duda sobre la participación del presidente. "Si decimos que vamos a tomárnosla en serio, es por algo", lanzaban.

De hecho, la elección de los días 21 y 22 de marzo por parte de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, coincide con uno de los pocos huecos libres que tendrá el presidente durante este mes, donde la agenda exterior será protagonista con una cumbre hispano-portuguesa en Lanzarote este martes y miércoles. La próxima semana se celebrará un Consejo Europeo en Bruselas y la XXVIII Cumbre Iberoamericana, los días 24 y 25 de marzo en Santo Domingo (República Dominicana).

Así las cosas, desde Ferraz han dado máxima importancia a la moción de Vox, pese a que no tiene ningún viso de prosperar por mucho que esta vez no sea Abascal quien se someta a la votación sino Tamames, reputado economista y exdirigente del PCE. El PSOE ve una oportunidad sin ambages para confrontar "dos modelos, el de la protección de los servicios públicos y de una mayoría social, o el de la "antipolítica".

"Vamos a discutir sobre los precios, de política exterior, de subida del Salario Mínimo Interprofesional, de cómo ayudamos a los más vulnerables…", dijo hace semanas la vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, quien también mentó los "avances" del Gobierno desde que Vox anunciara en diciembre que presentaría una moción de censura. "Hemos vuelto a aprobar instrumentos para proteger nuestra economía ante la guerra, hemos subido las pensiones, hemos aprobado los terceros Presupuestos, hemos subido el SMI, hemos cumplido hitos para recibir 6.000 millones de euros más de los fondos europeos y hemos aprobado la mayor subida de becas de la historia con más de 2.500 millones", afirmó.

En las filas socialistas también ven otra oportunidad de oro: retratar a Alberto Núñez Feijóo, a quien tienen en el punto de mira. El líder de la oposición ha decidido no acudir a la cita parlamentaria, en la que no iba a poder intervenir al no ser diputado. Además, el PP se abstendrá, a diferencia de lo que hizo en la moción de Abascal de 2020, en la que Pablo Casado aprovechó para diferenciarse del partido de ultraderecha y votar 'no'. "No es que no nos atrevamos, que nos hayamos rendido. Es que no queremos ser como ustedes", le dijo Casado al líder de Vox en la tribuna.

El hecho que sí puede repetirse en esta moción, al igual que en la anterior, es que no sea solo Sánchez quien responda a Tamames. Fuentes socialistas aseguran que están estudiando las opciones de que también intervengan otros ministros, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, "economista como Tamames".

Así las cosas, también existe la posibilidad de que Yolanda Díaz tenga la oportunidad de intervenir, como hizo Pablo Iglesias en 2020, si bien fuentes de su equipo sostienen que "por ahora no se ha hablado" de esa opción. Su antecesor, Pablo Iglesias, intervino en la anterior moción de Vox, que fue capitaneada por Santiago Abascal.