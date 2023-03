Igualdad ve "muy positivo" que los tribunales hayan rechazado una rebaja de penas en el 75% de los casos revisados por el 'sí es sí'

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha tildado de "muy positivo" que en el 75% de los casos que han revisado los tribunales por la ley del 'sólo sí es sí' hayan rechazado una rebaja de penas. En una rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Igualdad, la 'número dos' de Irene Montero ha recalcado que las bajadas de condenas a agresores sexuales son minoría y que "cientos de fiscales" están oponiéndose a ellas.

Así se ha pronunciado sobre los datos oficiales publicados este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras recopilar las revisiones de condenas de las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y del Tribunal Supremo (TS). En total, el órgano de gobierno de los jueces ha contabilizado 721 rebajas de penas a agresores sexuales desde que entró en vigor la ley de libertad sexual el pasado 7 de octubre, y al menos 74 condenados por este tipo de delitos han sido excarcelados al haber agotado, con esa reducción, el tiempo efectivo de permanencia en prisión.

Las cifras, ha recalcado Rodríguez, "son provisionales", y en ningún caso determinan si son sentencias definitivas o no. Pero para la secretaria de Estado hay un aspecto "muy positivo": "en el 75% de los casos que se han revisado no ha habido rebajas". En el desglose de sentencias que el CGPJ ha recopilado casi cinco meses después de la primera rebaja no consta la cifra total de revisiones, por lo que no es posible estimar la proporción de las que sí se han reducido. Pero hay algunos tribunales concretos -como la Audiencia Provincial de Madrid, la de Valencia o el Supremo- que sí han facilitado el cómputo total de condenas revisadas.

En Madrid, por ejemplo, de las 451 penas revisadas, en 71 casos (el 15,7%) ha supuesto una reducción de penas. En Valencia, se revisaron hasta este jueves un total de 193 sentencias, de las cuales ha rebajado la condena en 23 ocasiones. El Supremo, por su parte, ha revisado 26 condenas, de las cuales ha acordado bajar la pena en 10 ocasiones.

Para Ángela Rodríguez, estos datos indican que "la mayoría de los jueces" están aplicando la ley en el sentido que indicó el fiscal general del Estado en un decreto remitido en noviembre en el que instaba a descartar revisiones de condena si al condenado en cuestión se le puede aplicar la misma pena con la nueva reforma del Código Penal.

Además, ha añadido la número dos de Montero, "cientos de fiscales están oponiéndose a esas rebajas de penas" y están recurriendo las atenuaciones de condenas llevadas a cabo por algunos tribunales en aplicación del principio de la ley más favorable para el reo. "Estamos ante cifras positivas y que en cualquier caso demuestran que la mayoría de los jueces están aplicando bien la norma". Ante los casos en los que sí se están bajando esas condenas a los agresores sexuales, la secretaria de Estado de Igualdad considera que "habrá que reducir el margen de interpretación" con una reforma de la ley del 'sólo sí es sí'.

Exprimir el diálogo con el PSOE

Precisamente, este mismo viernes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha avanzado que su formación votará en contra de la propuesta de reforma del PSOE -que se debate el próximo 7 de marzo- si mantienen la violencia y la intimidación como subtipos agravados. Para los morados, impulsar la reforma de la ley por esa vía implica "volver al Código Penal de 'La Manada'", algo a lo que, sostienen, se opondrán en todo momento.

Rodríguez se ha pronunciado también sobre este asunto, y ha hecho un llamamiento al PSOE para exprimir el diálogo en los días que quedan hasta que se vote la toma en consideración de la proposición de ley socialista. "De aquí al martes existe una posibilidad de acuerdo alternativa a acordar con PP y Vox una vuelta al Código Penal de 'La Manada'", ha subrayado. De lograrlo, ha añadido, estarán lanzando un mensaje "muy poderoso": "Que este Gobierno y los grupos que lo sustentan queremos una ley que proteja a las mujeres".