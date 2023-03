Los tribunales han rebajado 721 condenas por la ley del 'solo sí es sí' y al menos 74 agresores sexuales han sido excarcelados

Los tribunales han rebajado ya 721 penas a agresores sexuales desde que entró en vigor la ley del 'solo sí es sí' el pasado 7 de octubre y al menos 74 condenados han sido excarcelados al haber agotado, con esa reducción, el tiempo efectivo de permanencia en prisión.

Así lo reflejan los datos que ha recabado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de entre las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, además de la veintena de sentencias que ya ha emitido el Tribunal Supremo.

No dispone, sin embargo, del dato global de todas las sentencias revisadas, por lo que no es posible estimar la proporción de condenas que sí se han rebajado de las que no. Tampoco incluye el cómputo las revisiones de pena tramitadas por los Juzgados de lo Penal (los que enjuician delitos sexuales penados con hasta cinco años de prisión), "ante la dificultad de recabar esta información de los órganos unipersonales".

Según informa el CGPJ en un comunicado, la información irá actualizándose "periódicamente", y estará en todo momento abierta al público a través de la Oficina de Comunicación.

El órgano de gobierno de los jueces clasifica las cifras según las remitidas por las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y el Supremo. La suma de rebajas dictadas desde que entró en vigor la ley el pasado 7 de octubre asciende a 721, y la de excarcelaciones "confirmadas y comunicadas" a 74. Sobre este último dato, el CGPJ advierte de que no todos los órganos judiciales han aportado esta información, por lo que se trataría de un mínimo.

