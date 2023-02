Carta a Yolanda Díaz desde el gimnasio

Hola, Yolanda. Estoy en el gimnasio. Soy fijo discontinuo. Pago, pero vengo poco. Tengo los datos. He estado dos veces en lo que va de año, así que imagina lo fijo que soy y lo discontinuo que soy. Creo que soy más discontinuo que fijo, pero podríamos debatirlo. Si me preguntan si voy al gimnasio, respondo que estoy apuntado. Es una respuesta ambigua, lo sé, pero no se me ocurre otra cosa. Quizá debería utilizar alguna de esas palabras que tanto te gustan y que pones en los carteles del fin de semana como escucha, diálogo, esperanza o ilusión para ser más convincente.

Los fijos discontinuos cobran el paro cuando no trabajan, pero tú no los llamas parados. Es una cuestión de semántica fina: cobrar el paro, pero no ser parado. Así me siento yo en la cinta de correr y en la bicicleta estática: corro y pedaleo, pero no avanzo. Tienes tus razones, no vamos a discutir por eso, Yolanda, pero sí que deberías decirnos cuántos fijos discontinuos tenemos. Veo que te lo han preguntado en varios sitios y que vas tirando balones fuera con espíritu gimnástico, como si estuvieras haciendo pilates con una de esas pelotas gigantes de plástico.

También observo que la horda que te defiende en las redes sociales da algunas soluciones al problema: mirarlo mes a mes en el SEPE, decir que son un tres por ciento -qué mal suena eso- de las personas activas, preguntarlo a las Comunidades Autónomas y algunos otros consejos que suenan a dieta milagro. Yo creo que deberíamos saber cuántos son. Nos vendría bien hacernos una idea, ¿no crees? Además, los datos aportan claridad y transparencia. Después, cada uno saca sus conclusiones.

Es una cuestión de semántica fina: cobrar el paro, pero no ser parado.

Me aburría en la máquina esa de levantar la pierna y me he metido en el portal de transparencia con el móvil. Te he dejado un mensaje para ver si nos dices la cifra. Este es mi número de expediente: 00001-00077017. Escucha. Diálogo. Esperanza. Ilusión. Libertad. Futuro. Movimiento. Es lo que pone en tus carteles de los fines de semana, cuando dejas el traje de ministra y te vistes un poco como yo en el gimnasio. Así me siento ahora, después de mandar esta petición. Soy un ciudadano activo, participativo, fijo discontinuo de un gimnasio que podría ser un decorado de Rocky IV. Soy la democracia vitaminada.

Hay una señora que viene mucho al gimnasio. Es la superabuela. Es fija, indefinida y emérita en el gimnasio. Me hace preguntas y yo no sé qué decirle. Me pongo los auriculares para disimular y escucho tus palabras del fin de semana. Hablas de salvar a la gente, de la convicción y el amor, de la dignidad y de cambiarle la vida al ciudadano. La superabuela hace quinientas abdominales cada día. No necesita salvación. Necesita que la dejen en paz. Después, Yolanda, llega el lunes y el discurso cambia. Nos pasa a todos, claro. Qué gran concepto es la discontinuidad. La discontinuidad en geología y geofísica es una separación profunda en la corteza terrestre que origina movimientos sísmicos. Hay varias en La Tierra. Es importante conocerlas y tenerlas bajo observación. Tienen nombres maravillosos: la discontinuidad de Conrad, la de Gutemberg o la de Repetti. Algunas de ellas se llaman “discontinuidades notables”. Me aburro en el gimnasio, Yolanda. Me voy. Mírame eso cuando tengas un rato. Escucha. Diálogo. Esperanza. Ilusión. Libertad. Futuro. Movimiento. A ver si nos vemos.