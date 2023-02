La chica que dice ser Madeleine McCann: qué dice la investigación, la prueba de ADN y factores que desmontan su historia

El caso de Madeleine McCann ha estado, desde el principio, relacionado a diversas teorías que explicarían su desaparición. Casi dieciséis años después, Julia Faustyna Wendell, una joven polaca de 21 años, ha vuelto a sacar el suceso al foco mediático tras asegurar que ella podría ser la menor de tres años desaparecida en 2007 en Portugal.

Esta nueva hipótesis no ha pasado desapercibida y Julia se ha hecho viral en redes sociales, reuniendo a más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram '@iammadeleinemccan' en apenas una semana. No obstante, tanto la Policía como la familia McCann albergan muestran cierto recelo ante las afirmaciones de la joven, quien ha pedido una prueba de ADN para salir de dudas.

Quién es Julia Faustyna Wendell

Julia Wendell es una mujer polaca de 21 años que la semana pasada anunció a través de TikTok e Instagram que ella era Madeleine McCann. En sus perfiles comenzó a publicar varias imágenes en las que compara su aspecto con el de la niña desaparecida, resaltando coincidencias que, a su juicio, son indicios para demostrar que ambas son la misma persona.

En principio la edad no encaja porque ella tiene 21 años y Madeleine tendría actualmente 19. No obstante, Julia asegura que es adoptada y que ha intentado, sin éxito, obtener una copia de su certificado de nacimiento, por lo que, según su relato, su edad oficial podría no corresponderse con su edad real.

"No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", explica en un vídeo.

Según el testimonio de la joven, sufrió abusos sexuales cuando era una niña: "He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann", afirma Julia en TikTok. El hombre se trataría de Christian Brueckner, principal sospechoso en la investigación sobre la desaparición y secuestro de Madeleine.

Aunque no se han presentado pruebas concluyentes para condenarle por este caso, Brueckner se encuentra en prisión por otros delitos, puesto que se han presentado numerosas acusaciones contra él por agresiones sexuales y abusos a menores.

Las pruebas que alega la joven

Para demostrar que es la hija de Kate y Gerry McCann, Julia ha señalado algunas evidencias que indicarían su similitud, la mayoría de los cuales se basan en rasgos físicos parecidos, como la dentadura, con unos incisivos muy similares a los de los padres de Madeleine; la forma de los labios, parecidos a los de la niña; determinados lunares de la piel o expresiones faciales muy parecidas a las de Madeleine.

La joven ha compartido en sus redes fotografías y collages comparando sus rasgos físicos, siendo el principal punto en común un coloboma. Este defecto ocular hereditario consiste en una fractura del iris y que se evidencia en una mancha oscura desde la pupila que atraviesa el iris. Está presente desde el nacimiento y sucede cuando "parte del tejido que forma el ojo no existe", explica el National Eye Institute.

Por otro lado, Julia también se basa en la teoría de la sonrisa para demostrar su parecido. Así, ha comparado este rasgo físico tan característico a través de recortar las sonrisas de las fotografías de los McCann y pegándolos al lado de imágenes suyas para poder ver las similitudes.

También se ha comparado en unos collages donde se ven diferentes fotos a gran escala de sus propios ojos y nariz junto a los de Gerry y Kate McCann. Asimismo, ha realizado más comparaciones poniendo fotos suyas de pequeña al lado de imágenes de la pequeña Madeleine.

Además de las pruebas físicas, Julia ha insinuado haber estado en unos apartamentos de pequeña, como el que fue testigo de la desaparición de Madeleine en Praia da Luz: "No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de unas vacaciones en un lugar caluroso donde había una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos".

La teoría de la Policía

Julia ha querido contar con la ayuda de las autoridades y ha trasladado sus hipótesis a la policía, pero según afirma, la Policía polaca ha rechazado investigar sus revelaciones. Lo mismo ocurrió cuando trató de contactar con la Policía del Reino Unido, donde los investigadores han dado el caso por cerrado y no dan crédito a la joven.

La Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, asegura que tiene varios motivos para no creer el testimonio de Julia Wendell. En este sentido, la Policía ha hecho uso del envejecimiento robot para comparar los rasgos físicos de Julia con los que tendría que tener actualmente Madeleine a sus 19 años y el resultado ha sido negativo, pues no encuentran el parecido entre la joven polaca y la niña desaparecida.

Por su parte, la Policía alemana considera que la pequeña desaparecida fue asesinada, aunque nunca se ha llegado a encontrar su cuerpo. Aun así, a pesar de la falta de pruebas, dan por seguro que el pedófilo Christian Brueckner secuestró y asesinó a la Madeleine.

Por último, la policía de Baja Silesia ha descartado también la teoría de Julia, puesto que ninguna prueba apunta en este sentido. "Es cierto que las investigaciones continúan, pero ya se puede descartar que esta versión sea cierta", ha declarado este mismo jueves un portavoz de la Jefatura Provincial de Policía de Wrocław (Polonia).

Scotland Yard, la policía de Londres ha dicho los motivos que tiene para no creer el testimonio de Julia Wendel, la joven polaca que hace unos días lanzó el rumor de ser Madeleine McCann. Scotland Yard, la policía de Londres ha dicho los motivos que tiene para no creer el testimonio de Julia Wendel, la joven polaca que hace unos días lanzó el rumor de ser Madeleine McCann.

La prueba de ADN, ¿necesaria o innecesaria?

Los padres de la desaparecida están dispuestos a realizarse la prueba de ADN, como solicita la joven polaca: "La familia está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", ha afirmado una fuente cercana a los McCann a The Daily Mirror.

Sin embargo, la asociación especializada en informar sobre desaparecidos Alerta Desaparecido ha indicado que los padres de Madeleine no tendrían que realizarse la prueba de ADN para confirmar si las suposiciones de Julia son ciertas.

Y es que el ADND de Kate y Gerry McCann está en todas "las bases de datos a nivel mundial de personas desaparecidas", por lo que esta prueba no sería estrictamente necesaria. Madeleine "es la persona más buscada del mundo", asegura la asociación.

Postura de los padres (reales) de Julia

Ante todo el revuelo que se ha generado, la familia de Julia Faustyna Wendell ha salido a desmentir que ella sea Madeleine McCann. El pasado miércoles, emitió un comunicado a través de la cuenta en Facebook de Zaginieni, una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, en el que aseguran que Julia es su "hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra".

"Tenemos recuerdos, tenemos fotos. Julia también tiene esas fotos, porque se las llevó de la casa familiar junto con su partida de nacimiento, y numerosas altas hospitalarias", subrayan. De este modo, indican que la joven tiene problemas mentales y que siempre ha querido ser famosa: "Julia quería ser cantante y modelo. Siempre quiso ser popular. Lo que está ocurriendo ahora le ha dado un millón de seguidores".

El texto escrito por la familia Julia recuerda que ésta ha pasado en su vida por "numerosas terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras". Sin embargo, ahora "rechaza el tratamiento y no toma la medicación con regularidad", lo cual no pueden controlar porque es mayor de edad y ya no vive en la casa familiar.

Así, se han referido a las amenazas, mentiras y manipulaciones de la joven: "Vimos todo esto e intentamos evitarlo, explicárselo, pedirle que parase". "Tememos cómo soportará lo inevitable. Internet no olvida y está claro que Julia no es Maddie. Estamos desolados", concluyen.

Por otro lado, varios usuarios de las redes se han puesto a comparar fotografías de Julia con las de sus familiares, en concreto con la verdadera madre, observando un parecido indiscutible que desmontaría su afirmación de que ella es Madeleine McCann.

Julia Faustyna Wendel dice ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en el sur de Portugal en 2007. Julia Faustyna Wendel dice ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en el sur de Portugal en 2007.

Qué dicen los expertos



Son varios los expertos que han dado su punto de vista acerca de lo que está ocurriendo. Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga, señalaba en Todo es mentira que Julia podría sufrir un delirio de personalidad: "No es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de poner sobre la mesa la posibilidad de una persona con un delirio de personalidad".

"Esa persona se cree alguien y lo que hace es que todos los datos los va a incorporando al delirio", ha detallado en el programa de Cuatro. Además, lo ha ejemplificado con datos que la joven ha compartido: "Ha dicho que su madre la sacó de terapia, y cuando tú generas un delirio lo crees firmemente. Esa chica cree todo lo que está contando".

"Entonces, si la familia la intenta convencer de que lo que dice no tiene sentido, ella lo inserta en el delirio y cree que ellos son cómplices de los que la secuestraron", ha explicado. Por ello, ha insistido: "Va a tergiversar la realidad y todos los intentos de que le digan que no puede ser verdad".

Al igual que la psicóloga, Paco Marco, detective contratado por los McCann en España para investigar la desaparición de la niña, ha señalado en Espejo Público que, tras investigar quién era Julia, ha llegado a la conclusión de que ella no es Madeleine.

"Lo primero que hicimos fue hacer una comparación biométrica de estas fotografías con las fotografías conocidas y otras que nosotros tenemos de Maddie McCann y comprobar que no se trataba de ella. Luego hicimos un análisis biométrico de las fotografías de Julia Wendell por internet y localizamos diversas fotografías suyas desde que tenía 14 años en adelante intentando ser famosa, intentando ser modelo", ha explicado el detective.

"Concluimos que, en un 99% no se trata de la misma persona, nunca se puede dar el 100% en este tipo de investigaciones", ha agregado Paco Marco. Además, el matinal ha hablado con Mercedes Alemán, bioquímica clínica, quien ha explicado que en las pruebas de ADN "tendría que salir una contundencia del 99,99% para determinar que el resultado es concluyente".

Otras jóvenes que también afirmaron ser Madeleine

Esta no es la primera vez que una joven afirma ser Madeleine McCann. Desde su desaparición en 2007, han sido centenares las jóvenes que han llegado a afirmar que eran ella, tanto en redes sociales como en denuncias ante la policía en varios países.

En 2017, una estudiante llamada Harriet Brookes, residente en Manchester, aseguró en redes sociales que ella era Madeleine. "Chicos, no suelo creer en las teorías conspirativas, pero honestamente creo que soy Madeleine McCann", rezaba el mensaje que la joven escribió en Twitter.

A pesar de que el mensaje se viralizó con 30 mil retuits, su teoría se descartó muy pronto ya que la edad de Brookes, ya en la universidad por aquel entonces, no cuadraba con la que habría tenido entonces Madeleine (14 años). La chica terminó confesando que todo había sido una broma que se le había ido de las manos.

Por otro lado, el año pasado una joven influencer llamada Maddie compartió en TikTok varias publicaciones en las que afirmaba ser Madeleine, mostrando también aparentes similitudes físicas. Sin embargo, también reconoció que todo se trataba de una broma, por lo que fue criticada por los usuarios de las redes sociales.

En 2016, una sueca llamada Embla Jauhojarvi saltó a la prensa tras hacerse viral unas fotografías de ella malviviendo en las calles de Roma, publicadas por un viandante preocupado. Se le relacionó con varios niños a los que se les había perdido el rastro, entre ellos la pequeña Madeleine. Sin embargo, fue el padre de esta chica, que tenía 22 años, quien desmintió la teoría y explicó que su hija sufría el síndrome de Asperger y que se había escapado de casa hacía meses.