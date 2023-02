Viajeros indignados en el Cercanías de Madrid: "Llevamos esperando casi dos horas al tren"

Carlos, Luis y Andrés se ríen recordando una anécdota del fin de semana. Lo hacen sin quitar el ojo de su teléfono móvil. Están pendientes de cuándo llega el tren. Llevan en la estación de Aravaca cerca de 20 minutos y no han visto ningún convoy pasar. No entienden qué ocurre. Normalmente paran cada quince minutos aproximadamente. Miran a los paneles donde aparece el tiempo de espera para el próximo vehículo pero están apagados. "¡Por qué no viene ninguno! Si suelen pasar con mucha frecuencia", se queja Carlos.

Finalmente se rinden. Querían llegar a Príncipe Pío para coger el Metro y llegar a la universidad. Sin embargo, después de 45 minutos esperando en la misma estación, abortan la misión. "Vámonos a un bar a tomar un café, si total, ya no nos van a dejar entrar en clase", propone Luis. La idea triunfa entre sus amigos, que salen de la estación y se van a una cafetería cercana.

No ha sido un hecho aislado. Son muchos los usuarios que se han visto perjudicados por las fuertes demoras en la red de Cercanías de Madrid. La consecuencia ha sido una avería en el sistema eléctrico en el túnel de Recoletos a primera hora de la mañana. La incidencia ha afectado a un total de cinco líneas- C1, C2, C7, C8 y C10- provocando largas esperas entre los usuarios.

No es el primer incidente de esta magnitud que sufre Cercanías Madrid en el último mes. Hace apenas una semana una avería en la estación de Atocha provocaba también fuertes retenciones en la mayor parte de las líneas de Renfe. Por este motivo, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, enviará una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para reclamar "solución e inversiones" ante los "constantes" problemas en la red ferroviaria. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Ha defendido que "falta inversión por parte del Gobierno de España".

Falta de información en las estaciones

Los altavoces la estación de tren de Aravaca reproducían los mensaje habituales: no cruzar las vías de tren, las obras en el túnel de Sol por las obras en Chamartín y mantener la distancia social entre los usuarios. Sin embargo, no se ha escuchado ninguno en relación a la avería de este jueves en la red ferroviaria. Los pasajeros que esperaban a que llegase algún convoy de la línea C7 se han enterado de lo que ocurría cuando otro de la C10 ha parado en la estación. Carmen y a su hijo pequeño se han bajando del vagón y han comenzado a explicarles lo que sucedía.

Ellos dos llevaban desde las 8.00 horas intentando llegar a Alcalá de Henares. "Nos han hecho bajarnos en la estación de Atocha porque nuestro tren lo han desviado a otra dirección. Yo he sabido lo que estaba pasando gracias a que mi cuñada, que se había enterado por los medios de comunicación, me lo ha contado", ha comentado. "No es normal que no nos den ningún tipo de información por los altavoces", ha criticado.

Dos de las personas que han entendido lo que ocurría gracias a Carmen han sido Clara y Ana, que trataban de llegar a Mirasierra. Y es que a las quejas y frustraciones de los retrasos en las líneas de Cercanías de Madrid se ha sumado la incomprensión por la falta de información. "No es normal que tengamos que enterarnos de lo que pasa por otros pasajeros y no por Renfe", han criticado esta dos jóvenes. "Llevamos esperando casi dos horas y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí", han añadido.

Siguen los retrasos en los trenes

Finalmente, la avería ha sido solucionada sobre las 12.00 horas, aunque seguirá habiendo demoras en los trenes de las cinco líneas. Y es que el largo tiempo que ha llevado reparar la avería en el sistema de electrificación entre Atocha y Chamartín siguen provocando que se produzcan algunas detenciones largas de los trenes. Es consecuencia de ahora hay una gran acumulación de trenes a la entrada de la estación de Atocha.

Por este motivo, numerosos usuarios están publicando preguntas en Twitter dirigidas a Renfe sobre cuándo llegarán los trenes a determinadas estaciones. "¿Cuándo sale el próximo tren destino Fuente de la Mora desde Atocha (aunque sea con demora)?", consultaba una mujer. "¿Se han solucionado los problemas en la línea de Alcalá de Henares?", preguntaba otra persona.

Más Metro en las líneas 1 y 10

Con motivo de los retrasos en los trenes, Metro de Madrid ha reforzado el servicio de trenes en las líneas 1 y 10 para mejorar la movilidad de los viajeros afectados. Según han informado, la primera ha circulado en hora punta de la mañana con hasta 38 trenes y la segunda con 34. Además, se ha establecido un dispositivo especial hasta en trece estaciones, como Atocha, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro o Avenida de América, para poder atender la mayor afluencia de personas como consecuencia de la incidencia en Cercanías.

Críticas políticas

Las reacciones políticas respecto a lo sucedido no han tardado en llegar. Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha reclamado al Gobierno de España que se "ponga en serio" a invertir en Cercanías. "Muchos se han despertado hoy atragantados por tener que perder tiempo en llegar a sus trabajos", ha criticado la líder de la oposición. No han sido los únicos, puesto que desde Vox, Javier Ortega Smith ha exigido a las administraciones que dejen de echar balones fuera y solucionen los problemas que hay en la red ferroviaria. En una entrevista en Telemadrid ha reprochado a las autoridades que "cuando ocurre algo nadie es responsable, todos echan balones fuera y ahora la culpa la tiene el Ministerio y el Ministerio se calla y dice que es la Comunidad; la Comunidad dice que es el Consorcio y este que lo solucione el Ayuntamiento".

Por su parte, la candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido perdón a todos los afectados. "Creo que es importante que las tres administraciones trabajemos juntas para que los servicios públicos se refuercen y es una de las prioridades que tengo", ha afirmado este jueves a los micrófonos de Onda Madrid.