Carta de amor de un autónomo al ministro Escrivá

Hola, José Luis. Sigo vivo. Sigo cotizando. Soy autónomo por la gracia de Dios, como podía leerse en las monedas de antaño. Hoy es el día de los enamorados y te envío esta carta con el corazón en la mano. Si la palabra amor estuviera escrita aquí en mayúsculas, podría ser una carta de uno de los representantes de los autónomos de España, el señor Lorenzo Amor, -que vive, según leo, a caballo entre Madrid y Jerez y que quizá monte en una jaca que galope y corte el viento como dice el pasodoble popularizado por Estrellita Castro- pero no tendría tanto amor como tiene esta carta. Sería algo más oficial, más serio. Nunca una minúscula significó tanto, ministro.

Sé que estás sufriendo con la sangría, sé que nos amas tanto que te ves obligado a exigirnos como ese maestro que pide más al alumno más inteligente. Nosotros lo estamos dando todo por ti. El aumento del 8,6 por ciento de la cotización al empezar el año no nos lo habías avisado, pero lo hemos encajado bien. Amor -el otro del que te hablaba- dijo que no estaba en el pacto, que era una traición, pero Amor no es amor. Algunos se han tenido que bajar del barco, pero no ha sido nada. Somos unos 20.800 menos desde enero. Aún quedamos algo más de tres millones y eso es mucho. Hay en este país en el que tú eres ministro más de tres millones de personas en Twitter, más de tres millones que hacen alguna actividad de voluntariado y más de tres millones de personas con enfermedades raras y seguro que hay un tipo autónomo con una enfermedad rara, con una fundación y una cuenta de Twitter que saldrá hoy por la radio diciendo varias veces la palabra visibilizar.

Tú te encargas de la redistribución de la riqueza y eso me deja más tranquilo. Tus compañeros -creo que quizá una ministra fue autónoma algún año- te ayudan.

Cuando fui a hacerme autónomo hace ya unos años no había ningún epígrafe para mí, José Luis. Hago cosas diversas como escribir cartas a ministros y hacer lo que me da la gana. Sin embargo, el funcionario de la ventanilla única empresarial -no sé si eso seguirá existiendo- abrumado por mis historias y con ganas de echarse un café, me apuntó en pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores, artistas falleros y artistas similares y ahí sigo. ¿Qué te parece? Soy la fallera mayor y te amo, José Luis Escrivá. Hay meses malos en los que las facturas de fallero, escultor y ceramista no suman mucho y entonces me siento idiota, pero pienso en ti y se me pasa. Tú te encargas de la redistribución de la riqueza y eso me deja más tranquilo. Tus compañeros -creo que quizá una ministra fue autónoma algún año- te ayudan.

Hoy, en el día de los enamorados, te declaro mi amor autónomo, como esas chicas a las que les gusta el malote que las trata regular. La equivocación que habéis tenido al cobrar 300 euros a los nuevos que solo tenían que pagar 80 ha estado bien. Qué cosas tenéis. Devolvedlo pronto, picarones, que con esos 220 euros hay gente que tiene que llegar a fin de mes.

Los autónomos somos los emprendedores sin glamour, sin congresos sobre transformación digital, sin gracia para ser carne de vídeo de Pantomima Full. Otro día te explicaré por qué lo de los emprendedores es un cuento chino, José Luis, aunque ya lo sabes. Sigo mirando la tabla de las cotizaciones variables y hay cosas que no entiendo como que uno que esté empezando y facture 600 tenga que pagarte un tercio. Lo de la economía sumergida sé que ya lo estáis trabajando, pero, por ahora, sois la mejor escuela de buceo. También me tienes que explicar qué significa ser ministro de Inclusión, que es parte de tu cargo. Quizá debería ser de exclusión, piénsalo. Te mando unos bombones. A ver si nos vemos.