¿Por qué hay personas que optan por enseñar a sus perros con amabilidad y otras continúan usando riñas y castigos?

¿Qué factores influyen en la metodología con la que adiestramos a nuestros perros? ¿Por qué parte de la población opta por un adiestramiento amable basado en refuerzos, mientras otra sigue utilizando castigos y riñas?

En un estudio han querido responder a esta pregunta recogiendo datos de 2.154 propietarios de Reino Unido y del Irlanda, para clasificar con qué métodos adiestran a sus perros. Se recabó la información cuando los perros tenían menos de 16 semanas de edad y, de nuevo, cuando tenían más de 9 meses, para ver si los propietarios mantenían el método recogido en la primera encuesta o habían optado por otro.

Actualmente, varios estudios aportan pruebas que el adiestramiento basado en métodos aversivos produce un deterioro del vínculo, en la relación perro-humano (Herron et al,2009; Rooney and Cowan, 2011 y Deldalle and Gaunet, 2014), otros han demostrado que utilizar castigos provoca un aumento en la agresión hacia el propietario (O’Heare, 2007, Herron et al., 2009 y Casey et al., 2014) y reduce la capacidad de los perros de aprender cosas nuevas (Rooney and Cowan, 2011).

Los perros adiestrados por régimen militar, muestran postura corporal baja, asociada a ansiedad y apaciguamiento, cuando se les aplicaba un castigo como un tirón de correa o una reprimenda verbal (Schilder and Van Der Borg, 2004 y Deldalle and Gaunet, 2014); en comparación con los métodos basados en recompensa o elogio verbal. También se ha comprobado que aumenta el estrés en los perros cuando se manipulan por la fuerza para bajar su trasero al suelo en un adiestramiento de sentado (Ziv, 2017 y Vieira de Castro et al., 2020).

Numerosas organizaciones benéficas de bienestar animal del Reino Unido recomiendan el uso de métodos de adiestramiento amables basados en la recompensa y evitando asustar o infringir dolor físico al perro (dolor provocado, por ejemplo, con un tirón de correa). La realidad es que muchos propietarios utilizan sus “métodos propios” y su conocimiento se ve influido por información incoherente y contradictoria.

El estudio también parte de la premisa de que el uso de aversivos como gritar, empujar, o dar un tirón de correa a los perros es negativo para su bienestar emocional y en la conveniencia de que los propietarios opten por un método más amigable o más aversivo.

Vayamos con los factores analizados y cómo influyen en la manera de enseñar a los perros:

Según la edad del perro

Al inicio, la mayoría de los encuestados se habían mostrado claramente dispuestos a utilizar un método amable que evitara castigos o riñas hacia el perro. Curiosamente cuando se repite la encuesta al cumplir los perros nueve meses, gran parte de los encuestados cambia de parecer y opta por el uso del castigo y riña.

Según el origen del perro

Quienes obtenían al cachorro de una cría entre particulares, declaraban utilizar métodos con premios y castigos, mientras que los que adquirían los cachorros de protectoras o criadores formales se decantaban por métodos más amigables hacia el perro. Esto puede deberse a que en los lugares formales de adopción y cría profesional se realiza un asesoramiento a los propietarios antes de adquirir un cachorro.

Intenciones con el perro

Los que adquirieron al cachorro con la intención de realizar exhibiciones caninas o competiciones de algún deporte canino, utilizaban adiestramiento amable libre de aversivos. Esto puede deberse a que, si los propietarios desean desarrollar alguna disciplina canina, deben formarse debidamente y conocen los riesgos del adiestramiento basado en el uso del castigo positivo hacia el perro (es decir, aplicar un aversivo para que disminuya la conducta “indeseada” del perro)

Presencia de niños

En los hogares con niños eran más propensos a utilizar métodos amables basados en recompensas. Al igual que con los perros, existe una amplia base de pruebas que muestran que el castigo corporal en niños se asocia a problemas de conducta (Durrant y Ensom, Todd, 2018). Probablemente los propietarios de estos perros han adquirido conocimiento sobre estrategias de crianza que funcionan mejor con sus hijos, y después han aplicado estos principios a la educación de sus perros.

Tenencia de otros perros

Los propietarios que tenían otros perros en casa mostraban una intención clara de educar a su perro mediante metodología amable.

Profesión de propietario

Los encuestados que trabajaban con perros, ya sea como adiestradores o veterinarios, optaban en mayor medida por métodos amigables en el adiestramiento de sus perros. Dado que son profesionales, tienen conocimientos sobre comportamiento canino y bienestar animal y puede explicar que se decidan por utilizar métodos respetuosos.

La edad del propietario

Los encuestados de más edad mostraban una intención clara de utilizar métodos de recompensa y aversivos en el adiestramiento de sus perros. Esto puede deberse a la tendencia histórica del uso de aversivos en el adiestramiento resultado de la aplicación de ideas erróneas en torno a la teoría de la dominancia.

Según el género en el propietario

Los hombres eran más propensos que las mujeres al utilizar aversivos con los perros. De hecho consideraban más desobedientes a los perros que las mujeres del estudio.

Asistencia a clases de adiestramiento

Los propietarios que no habían acudido a clases de adiestramiento tenían tres veces más probabilidades de utilizar métodos de recompensa y aversivos en el adiestramiento.

El artículo concluye: "Los propietarios, especialmente los mayores de 55 años, deben tener cuidado de observar los métodos de adiestramiento más actualizados y basados en la evidencia, ya que se ha producido un alejamiento de la "teoría de la dominancia" que implica enfoques de adiestramiento aversivos, y un acercamiento al adiestramiento basado únicamente en la recompensa. Basándose en las pruebas presentadas en el presente estudio, se debería animar a los propietarios a asistir a clases de adiestramiento con su perro, ya que es más probable que utilicen enfoques de adiestramiento basados únicamente en la recompensa, sin la inclusión de métodos de adiestramiento aversivos”

Puede parecer que la ciencia avala a quienes utilizamos métodos amigables hacia los perros y eliminamos por completo cualquier tipo de castigo o riña, pero la realidad es al revés: es porque no paramos de estudiar en profundidad a los perros, y leer las últimas novedades que se publican sobre ellos, que conocemos en profundidad el daño que provoca el uso de técnicas aversivas. Por eso las eliminamos y optamos por otras más amables, que también hemos aprendido estudiando. Los perros son una ciencia y los profesionales debemos estar constantemente formándonos y conociendo las novedades que se van publicando, para poderlo trasladar a las familias y tener perros felices.

Si sabemos cuanto daña un tirón de correa sobre la anatomía del cuello, el daño emocional que provoca sobre el perro, y además hemos estudiado en profundidad los principios de aprendizaje animal y podemos solucionar el problema sin asustar o dañar mínimamente al perro... ¿por qué no íbamos a hacerlo? Es más, cabe preguntarse porqué se siguen utilizando aversivos. Cualquier comportamiento canino se puede mejorar sin ellos, al igual que se puede lograr todo tipo de adiestramiento.

Referencia

