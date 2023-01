Al mirar a un perro, en ocasiones gesticula de una manera concreta como respuesta. En el experimento científico que hoy nos ocupa, se preguntaron si los perros reaccionan cuando alguien los mira, lo que indicaría que se quieren comunicar, o cuando hay un estímulo que les gusta como la comida, lo que significaría que sólo emiten una emoción. ¿Realmente mirar al perro conduce a que modulen sus expresiones faciales? ¿Lo hacen de forma consciente con una clara intención comunicativa?

Para este experimento de Kaminski, Hynds y Morris, que pretendía dejar patente si realmente buscaban comunicarse o solo se trata de un reflejo emocional, se seleccionaron 24 perros de entre uno y doce años y de diferentes razas. La selección fue aleatoria y partió de una base de datos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en Alemania. El único criterio era que los perros se sintieran cómodos al estar sin su familia y en presencia de un voluntario. Tuvieron sus paseos, agua disponible y a su familia cerca, excepto el rato del experimento en el que observaban a los perros en una habitación mientras eran grabados.

En dicha habitación se mostraron cuatro situaciones a los perros para poder determinar cambios en su expresión:

Una persona de pie ante ellos que les miraba con las palmas hacia arriba mostrando comida. La misma situación sin comida en las manos. La persona girada de espaldas con las manos detrás mostrando comida. la misma situación sin comida a la vista

En otros estudios se había dejado patente que, cuando el humano les pide que no cojan un trozo de comida, los perros la 'roban' más veces cuando el humano tiene los ojos cerrados que cuando los tiene abiertos; que siguen más los gestos comunicativos de los humanos cuando les miramos que cuando no lo hacemos; así como que siguen la mirada del humano hacia un objeto si antes han mantenido contacto visual.

El estudio arroja dos conclusiones importantes. En primer lugar, que si el humano está atento aumentan las expresiones faciales, especialmente levantar las cejas, jadear y vocalizaciones. Cuando se mostraba la comida sin mirarlo no se provocó ningún cambio significativo en la gesticulación de los perros, lo que significa que dichos gestos responden a un tipo de comunicación hacia el humano, y no sólo son una respuesta emocional por un estímulo primario como es la comida. En cuanto a comportamientos como sentarse o levantarse, no hubo un cambio significativo. Asimismo, el estudio muestra que un estímulo no social, como la comida, que es un estímulo excitante para cualquier perro, no tiene efecto sobre la producción de expresiones faciales.

Como sospechábamos los profesionales que trabajamos con perros, y muchas familias que conviven con ellos, mirar al perro les ofrece atención y ellos actúan frente a esa atención. Parece algo muy obvio, pero que ofrece una ventaja importante a la hora de pedir algo a un perro, entrenarlo o relacionarnos hacia él: mirarle a los ojos.

La siguiente pregunta, tal vez obvia, es: ¿cómo le miro a los ojos si no me está mirando? Sencillo, llámalo primero por su nombre. Así pues, en el ejemplo de adiestramiento, la secuencia sería:

Llamo a Toby. Cuando Toby me mira, le pido el comando. Cuando lo realiza, le refuerzo con algo que le guste, un premio por ejemplo.

Muchas veces pedimos algo a nuestro perro sin que ni siquiera nos esté mirando y nos enfadamos mucho porque no obedecen a lo que les decimos. ¿Realmente entienden, siendo un animal que convive con humanos parlanchines, que nos estamos dirigiendo a ellos? Seguramente en muchas ocasiones no. Es importante reclamar en primer lugar su atención.

Por último, respecto a ese otro estudio referenciado que indica que los perros 'roban' comida cuando el humano no les mira, es importante dejar patente que los perros no saben que están haciendo algo mal, ese es un concepto humano. Lo que sí saben es que eso que pretenden hacer, es mejor llevarlo a cabo cuando el humano no mira, porque de hacerlo probablemente recibirán una riña que no comprenden.

