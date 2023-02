Irene Montero dice que ahora sí está dispuesta a reformar el 'sí es sí' aunque reitera que "la ley está bien"

La falta de acuerdo respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual comienza a crear una relación tensa en el Gobierno de coalición. Podemos siempre se había negado a tocar el texto de la ley estrella del Ministerio de Igualdad, sin embargo, ante las presiones ejercidas por parte del PSOE y las incesantes rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, Irene Montero ha mostrado su disposición a reformar la ley del 'solo sí es sí'.

La ministra de Igualdad afirmaba por primera vez este sábado que está dispuesta a ceder y modificar la norma, como ha pedido el PSOE, y, si es necesario, "subir algunas penas". Su cambio de postura la ha vuelto a repetir este domingo en Madrid durante el acto '¿Consentiste o no? Solo sí es sí', organizado por Podemos, aunque ha reiterado que "la ley está bien".

"Aunque sabemos que la ley está bien y que ninguna reforma legal va a evitar esas decisiones judiciales de rebajar las condenas, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente, como Gobierno, a esta ofensiva contra la ley y contra el gobierno de coalición", ha declarado Montero.

No obstante, ha advertido que hay una línea roja que no está dispuesta a pasar: "El consentimiento no se toca". En este sentido ha manifestado que no dará "un paso atrás" en lo que se refiere al consentimiento como centro de la ley, pese a las "presiones muy fuertes" por parte la derecha para volver al modelo anterior que distinguía abuso y agresión sexual, el primero sin violencia o intimidación y la segunda con ella.

Así, ha reprochado que "nadie ha sido capaz" de hacer una propuesta concreta de modificación que no requiera volver al modelo anterior y ha denunciado la "ofensiva" y el "ataque" por parte del Partido Popular contra la normativa. "Nosotras hemos esperado demasiado y no vamos a dar ni un paso atrás", ha insistido a la vez que ha apuntado que las mujeres son "más libres con una ley integral que con una ley penal".

Además, ha señalado la gravedad que supone "abrir un debate sobre el consentimiento otra vez" y ofrecer votos para volver al sistema previo, que "no funcionaba" y no aportaba justicia a las víctimas. "Qué grave es que el PP esté ofreciendo sus votos a quien le quiera escuchar para volver a la violencia y a la intimidación", ha incidido.

"Discrepancia fuerte" en la negociación con PSOE

Irene Montero ha declarado estar dispuesta "a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario necesita para salir unidas a hacer frente como Gobierno a esta ofensiva contra la ley", pero, en realidad, la negociación entre ambas partes sigue atascada y no se han producido avances.

La titular de Igualdad admitía este sábado que no existe un acuerdo entre los dos partidos de izquierda y confesaba que había "una discrepancia fuerte" con sus socios en el Ejecutivo. "Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo", declaraba pese a los escasos avances de llegar a un acuerdo.

Las propuestas planteadas por el Ministerio de Justicia y PSOE fueron rechazadas por Igualdad, puesto que distingue las condenas según la existencia o no de violencia (modelo anterior), algo que Montero se niega a implantar porque, como ha subrayado en su intervención, el consentimiento "es el derecho que han conquistado las mujeres".

"Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder porque no es nuestro patrimonio como ministerio", ha apuntado en el evento de este domingo, alegando que no se trata de un logro de su ministerio, de un partido o del Gobierno, sino del movimiento feminista que salió a la calle para denunciar la "justicia patriarcal" que supuso la primera sentencia del caso de La Manada.

Montero ha explicado también que se está hablando de reformar esas decisiones "injustas" en el ámbito judicial y, aunque una reforma no solventará esas rebajas, es consciente de la preocupación social que puede generar este asunto.

Ione Belarra muestra su apoyo a Irene Montero

Al acto también ha asistido la líder Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha defendido el trabajo de su compañera de partido. "Gracias por poner el cuerpo para defendernos a todas", ha dicho .

Belarra ha subrayado que el evento supone un mensaje al PP y a toda la "operación" lanzada contra la ley del 'solo sí es sí' de que "no se van rendir" ni "claudicar", sino continuar peleando para defender "todos los avances feministas" del Ejecutivo. Del mismo modo se ha dirigido a los magistrados que dictan revisiones de penas a la baja al enfatizar que en España el Congreso hace las leyes y los jueces "las aplican, no las retuercen".

La ministra ha determinado que las rebajas de penas son "una excusa" que ha utilizado el partido de Alberto Núñez Feijóo para "volver al modelo de la violencia y la intimidación", acusando a la formación de no le importarle las víctimas porque cuando gobernó recortó los fondos contra la violencia de género.

"Les vamos a parar los pies en esta ofensiva contra el Ministerio de Igualdad", ha prometido, augurando que los ataques contra la ley se seguirán reproduciendo, lo que demuestra que "la derecha tiene un ADN antidemocrático" y "no soportan haber perdido las elecciones". De esta forma, ha proclamado que "defender" la normativa es proteger también la soberanía popular y lo que los españoles votaron en las urnas.

Por último, la líder de Podemos ha interpretado que "el objetivo" de toda esta supuesta ofensiva contra la ley "es que nos rindamos". "Decirles a todos los que quieren que nos cansemos que no nos vamos a rendir, que vamos a pelear por defender todos los avances feministas de este Gobierno", ha concluido.