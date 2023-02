ERC salva por ahora la reforma de ley mordaza en el Congreso tras su pacto con el PSC para los Presupuestos catalanes

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, va quemando etapas en el Congreso pese a que la falta de avances en la negociación sigue bloqueando el pacto. Este miércoles, la ponencia que llevaba meses debatiendo el texto provisional y las enmiendas de los grupos ha votado que la proposición de ley pase a ser debatida y votada en comisión, el último trámite parlamentario que le queda antes de ser enviada al Pleno para su aprobación definitiva. Y lo ha hecho gracias al voto favorable de ERC, que unido al de PSOE, Unidas Podemos y PNV ha permitido que la tramitación continúe pese a que sigue sin haber acuerdo en los puntos más espinosos de la reforma.

Su apoyo a que se siga tramitando la norma supone un cambio de posición de ERC, que hasta ahora había hecho tándem con EH Bildu para impedir que el texto pasara a comisión y había forzado a seguir negociando en la ponencia con el fin de esquivar las presiones del Gobierno para aprobar definitivamente la reforma. El paso de los republicanos catalanes se ha producido apenas unas horas después de que se anunciara oficialmente el pacto entre la Generalitat de Cataluña -gobernada por ERC- y el PSC para aprobar los Presupuestos autonómicos de esa comunidad.

No obstante, que ERC haya permitido que se dé un paso más en la tramitación de la ley no implica que ya haya un acuerdo para aprobarla. En ello insistió la diputada republicana María Carvalho, que tras la reunión de la ponencia de este miércoles aseguró que el voto de ERC "todavía es un no", pero que la formación no quiere "levantarse de la mesa". "Queremos que haya movimientos, sobre todo por parte del PSOE", reclamó Carvalho, que criticó que "los artículos que comportan el 70% de las multas impuestas a causa de la ley mordaza siguen vivos" en la reforma y el PSOE se resiste a eliminarlos.

Las quejas de la diputada de ERC se refieren a la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes policiales desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros. Los socios del Gobierno consideran enormemente ambigua esta redacción y denuncian que abre la puerta a la arbitrariedad, pero por ahora no se ha conseguido consensuar un texto alternativo.

Más información en breve.