Elena Chisvert, de BaasGalgo: "Los galgos negros y aquellos con enfermedades o 'taras' son los que más cuesta dar en adopción"

En España son abandonados y maltratados miles de galgos cada año. En muchos casos son perros de cazadores que ya no los consideran "útiles" y deciden deshacerse de ellos y, aunque no existen datos oficiales (porque es imposible conocer cuántos galgos son asesinados y no llegan a las protectoras), las cifras podría llegar a más de 40.000 al año.

De hecho, el fin de la temporada de caza ha sido el segundo motivo de abandono (solo por debajo de las camadas no deseadas, más relacionado con los gatos que con perros) en nuestro país, tal y como afirma la Fundación Affinity en su informe anual 'Él nunca lo haría' sobre el abandono y la adopción en España.

Esta trágica situación parecía que iba a verse regulada con la Ley de Bienestar Animal que el Gobierno pactó en agosto de 2022, sin embargo, a poco tiempo de decidir su aprobación definitiva, está más en el aire que nunca, tras los desacuerdos entre el partido socialista y Podemos sobre la exclusión de los perros de trabajo (en los que se incluirían los perros de caza) de la normativa.

Ante problemáticas como en la que se encuentran estos animales surgen organizaciones y asociaciones de protección animal como BaasGalgo, que lleva desde 2009 ocupándose del rescate de galgos (en su mayoría) y otros perros procedentes de la caza, rescatándolos y buscándoles una segunda familia.

Un lavado de imagen para los galgos

Cuando Sandra Baas y Beatriz Marlaska fundaron BaasGalgo en 2009 lo hicieron con la intención de dar visibilidad al galgo, pero no al prototipo que todos tenemos en la cabeza del perro maltratado, con heridas... Querían darle una imagen más amable y así poder promover sus adopciones.

"Así surgió la idea de hacer un calendario con el objetivo de conseguir más adopciones", explica Elena Chisvert, voluntaria en la protectora. "Contactaron con famosos como Jorge Javier Vázquez, María Kosty, Millán Salcedo, Nacho Guerreros y Lluvia Rojo, entre otros, para participar en ese proyecto".

Además, la voluntaria de la protectora añade que "aunque desde entonces la situación parece haber mejorado, en realidad te das cuenta que no" ya que siguen siendo miles los galgos abandonados y maltratados y, "los datos oficiales del SEPRONA son sesgados, ya que ellos solo pueden recoger en sus informes los casos en los que ellos han participado, no todos los casos de galgeros que, por ejemplo, nos llaman para quedarnos con su perro, o cuando se dan avisos de perreras..."

Diferente, otro de los galgos que buscan casa con BaasGalgo. BAASGALGO

Los galgos siguen siendo abandonados, así como lo hacen muchos perros de caza, por eso, la protectora tiene como objetivos principales "el rescate de galgos abandonados para acogerlos en un lugar seguro y proporcionarles las condiciones de salud, bienestar y asistencia veterinaria necesaria en espera de su adopción". "Aunque siempre que tenemos espacio acogemos otros perros también", añade.

"Queremos fomentar el conocimiento y difusión de los galgos como animales de compañía y visibilizar las situaciones de abuso a las que son sometidos", expresa Chisvert. "Están criando constantemente, buscando el galgo perfecto, el campeón".

La voluntaria asegura que, con el mapa de España en la mente, "de Madrid hacia abajo la problemática con los galgos y perros de caza aumenta". "España en sí es un coto de caza, por eso no interesa proteger a los perros de caza", añade. "Al final es un tema de dinero, pero seguiremos luchando por ellos".

"La noticia de la enmienda del PSOE no nos ha pillado de sorpresa", lamente. "Nunca pensamos que iba a salir la Ley de bienestar animal con los perros de caza, no interesa por motivos económicos y políticos, pero seguiremos manifestándonos y protegiéndoles, empezando por este fin de semana en la manifestación de la plataforma No A la Caza (NAC)".

¿Son los galgos tranquilos?

Como prácticamente todas las asociaciones y protectoras de animales, la gestión económica de BaasGalgo se apoya en los socios, padrinos y en su grupo de Teamer. "La verdad que es una cuota muy pequeña (un euro) y al final cuando te juntas con 200 teamers tienes 200 euros", expresa Chisvert.

"También hacemos eventos solidarios, quedadas, llevamos stands informativos, hacemos recaudaciones en redes sociales, participamos en recogidas de alimentos..." enumera la voluntaria. "Todo lo que podamos para cubrir los gastos que tenemos y siempre intentando buscar cosas que sean un poco novedosas".

Cualquier esfuerzo para mantener tanto a los galgos que encuentran rápidamente familia, como a los que se pasan meses con ellos. "Por regla general, los machos y los galgos negros cuesta mucho darlos en adopción", cuenta Chisvert. "A veces es por el tamaño, que las hembras normalmente son más pequeñas, pero tienen el mismo carácter en realidad".

Colaboramos con asociaciones amigas de otros países que adoptan mucho

"También cuesta aquellos que tienen enfermedades o alguna 'tara' física, aunque tampoco es una ciencia exacta, por suerte también hay buenas familias que optan por estos galgos diferentes", añade. "Con lo que por ejemplo no tenemos problema es con los galgos mayores ya que colaboramos con asociaciones amigas de otros países y, por ejemplo, en Holanda están muy concienciados con el tema de los perros abuelitos, adoptan muchos".

No obstante, Elena hace hincapié en que los galgos tienen una fama que no es real. "Pensamos que son muy tranquilos pero depende muchísimo de la edad del animal y de su carácter", asegura. "Que sea un galgo no quiere decir que automáticamente sea tranquilo, los hay que son terremotos y que necesitan mogollón de actividad y ejercicio y los hay que se pasan el día durmiendo".

"Es importante que la gente no se lleve decepciones por pensar que son perros tranquilos, es igual que todos e, insisto, depende de la etapa de su vida en la que se encuentre y de su personalidad", repite.

Para adoptar a uno de los perretes de BaasGalgo, lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con ellos por email, sabiendo que en España solo hacen adopciones en Madrid y alrededores y en Galicia. Nos pasarán un cuestionario de preguntas donde deberemos contarles un poco sobre nosotros, dónde vivimos, nuestras rutinas y estilo de vida y, en base a toda esta información, los voluntarios intentarán orientarnos y presentarnos al galgo que más se adecue a nosotros.

"Hacemos mucha incisión en el tema de seguridad porque uno de los emblemas de la asociación es la seguridad. Afortunadamente, tenemos muy pocos perros que se han perdido o escapado gracias a que hacemos mucho hincapié en esto", afirma. "Entregamos a los perros con un pack de adopción que va con collar, arnés, correa de tres posiciones... Todo para que la adopción sea lo más seguro posible".

Entregamos a los perros con un pack de adopción para que sea lo más seguro posible

Desde la asociación también advierten que los galgos son propensos a tener ansiedad por separación más que otros perros. "Damos unas pautas básicas para que las empleen justo cuando el animal llegue a casa y poder prevenir un poco ese problema", detalla.

"Lo último que hacemos es hacer una visita en el domicilio para asegurar que van a estar seguros y que no se podrán escapar. Por ejemplo, si va a vivir en un chalet, que las vayas sean altas. Si todo va bien se cita a la familia en la residencia para conocer a los dos o tres perros que podrían encajar con su estilo de vida y, de ahí, ellos eligen cuál va a ser su compañero", concluye.