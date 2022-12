PSOE y PP se alían para excluir a los perros de caza de la ley de animales y Podemos transige para que no caiga aún

El proyecto de ley de bienestar animal del Gobierno ya está listo para ser votado en el Pleno del Congreso y el texto que se someterá a debate excluirá, finalmente, a los perros de caza de las medidas de protección que pondrá en marcha la norma si se aprueba. Así lo decidieron este jueves PSOE y PP, que pactaron una enmienda en este sentido que apoyaron otras formaciones como Vox, PNV o Cs. Contra la exclusión de estos canes votó Unidas Podemos, que sin embargo sí apoyó que la norma se siga tramitando porque haber votado en contra, argumentan los morados, hubiera supuesto derribar todo el proyecto de ley.

La sesión de la Comisión de Derechos Sociales que se celebró en el Congreso este jueves, y en la que se aprobó el último trámite de la ley de bienestar animal antes de que pase a Pleno, tuvo de nuevo visos de vodevil. Para empezar, la sesión comenzó con casi media hora de retraso porque el grupo del PSOE y el presidente de la comisión, el también socialista Joan Ruiz, dilataron su inicio para asegurarse de que contaban con todos los votos para que la ley no descarrilara y, a su vez, para que se excluyeran los perros de caza de la misma. La actitud se la afearon grupos de diverso signo: PP y Vox, pero también EH Bildu o ERC, se quejaron de que en las últimas semanas de tramitación de la ley se han vivido varios episodios similares.

Lo cierto, no obstante, es que la enmienda para que la norma no proteja a los animales usados en actividades específicas -como los perros de caza, pero también las aves de cetrería o los perros pastores- salió adelante por abrumadora mayoría: 28 votos a favor y tan solo seis en contra. Quienes abanderaron esa exclusión fueron PSOE, PP y Vox, los firmantes de una enmienda con la que los socialistas certificaron su paso atrás de la semana pasada, cuando el PSOE rompió in extremis el pacto que había alcanzado con Unidas Podemos para que los perros de caza tuvieran la misma protección que el resto en la ley de bienestar animal.

Unidas Podemos fue uno de los grupos que votó en contra de la enmienda que desprotege a estos animales utilizados en actividades profesionales. Pero, cuando llegó el momento de pronunciarse sobre si el texto completo de la ley -con ese cambio incluido- debía seguir su tramitación, los morados unieron sus votos a los del PSOE para que la norma saliera adelante. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que buscan únicamente ganar tiempo para intentar convencer a los socialistas de aprobar una nueva enmienda que rectifique lo votado este jueves y dote a los perros de caza de la misma protección que al resto.

En ese sentido se pronunció tras la votación de este jueves la secretaria de Estado de Agenda 2030 y número tres de Podemos, Lilith Verstrynge, que sin embargo no aclaró si los morados están dispuestos a derribar el proyecto de ley cuando se vote en el Pleno, algo que previsiblemente ocurrirá en unos días. "El PSOE tiene ahora mismo una última oportunidad de rectificar", señaló la dirigente, que acusó a los socialistas de haber "cumplido su amenaza" situándose "del lado de los maltratadores en cuanto a la aprobación de la ley de bienestar animal".

Al igual que Unidas Podemos, también votaron a favor de seguir tramitando el proyecto de ley ERC y EH Bildu, pese a que sus portavoces, Joan Capdevila y Jon Iñarritu, se mostraron enormemente críticos con el Gobierno tanto por el fondo de la norma como por la forma en la que se ha tramitado. Iñarritu, de hecho, rechazó intervenir por su "enfado", mientras Capdevila conminó "a todos los grupos a hacer un último esfuerzo" para alcanzar un acuerdo después de haber asistido, dijo, al "mejor de los ejemplos de cómo no debe tramitarse una ley".

Primer proyecto del Gobierno que podría caer

Parece poco probable, no obstante, que el PSOE cambie de nuevo de idea y acceda a que las medidas de protección que incluye la ley beneficien a los perros de caza. Y eso abre la posibilidad de que ERC y EH Bildu, junto a Unidas Podemos, voten en contra de la aprobación definitiva de la norma cuando se vote en el Pleno del Congreso. Si ese supuesto se produjera, sin los votos morados y los de los independentistas la norma está condenada ser derribada, ya que -salvo cambio de postura de última hora- el PP y Vox no apoyarán al PSOE para sacarla adelante.

Verstrynge no quiso este jueves adelantar si su formación votará en contra del texto si los socialistas no rectifican. Pero, de rechazarse la ley de bienestar animal en el Pleno del Congreso por estas discrepancias, sería la primera vez que un proyecto de ley pactado y aprobado por el Consejo de Ministros sucumbe por diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en la tramitación parlamentaria.