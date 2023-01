Juan Carlos Domingo Guerra (Santiago de Compostela, 1950), general de división del Ejército de Tierra, hoy ya retirado, ha dedicado buena parte de su vida a reflexionar sobre la defensa de los países. Como parte del Ejército español desarrolló su carrera profesional en unidades de paracaidistas, de montaña, mecanizadas y acorazadas. Diplomado de Estado Mayor y en Relaciones Internacionales, Domingo Guerra participó en la negociación de los acuerdos de coordinación de España con la OTAN y estuvo en el cuartel general de los cascos azules en plena guerra de los Balcanes. El general de división publica Soldados, un ensayo de la editorial Almuzara sobre la importancia de invertir en defensa, y donde advierte de las consecuencias del desafecto de la sociedad a las Fuerzas Armadas. En esta entrevista con 20minutos analiza la actualidad del conflicto a Ucrania y la relevancia del envío de tanques occidentales, además del interés de España en su frontera sur y las relaciones con Marruecos.

Asegura en su libro que con independencia del resultado de la guerra en Ucrania, Europa ha perdido la inocencia y debería hacerse cargo de su propia defensa. ¿Cree que sería mejor una alianza europea que con la OTAN?La construcción de la seguridad europea no es contraria al mantenimiento de la relación especial que tenemos con Estados Unidos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los aliados son los mismos en la Unión Europea que en la Alianza Atlántica, lo lógico es que hubiera una voz europea dentro de la OTAN. No veo ninguna incompatibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que en la Alianza se apostaba por una defensa compartida y en el Tratado de Lisboa de la UE se apuesta por una defensa común como resultado de una política exterior conjunta. La UE debe ir a unas Fuerzas Armadas comunes o, por lo menos, organizadas operativamente. Y luego ya que esa voz se represente en la OTAN.

Afirma también en Soldados que España ha renunciado a ser alguien en las grandes alianzas regionales. ¿En qué ha fallado?España tiene un problema de identidad. Considerar que la cuarta economía de la Unión Europea y la undécima contribuyente de las Naciones Unidas de un catálogo de 193 países es una nación media, me parece que es tener un sistema inmunitario para el orgullo bastante endeble. España puede apostar por participar en el diseño de las políticas, sobre todo de las políticas europeas. Tiene que perder complejos, aceptar responsabilidades propias y eso pasa, obviamente, por invertir en defensa, como insistentemente se está diciendo desde la administración estadounidense de llegar al 2%. Tiene que asumir una vocación como la que tuvo siempre hasta finales del siglo XIX, hacerse con una identidad que pueda proyectar y, por supuesto, tener ese papel relevante.

Explica también que la sociedad y los partidos políticos no terminan de entender el papel de la defensa. ¿Cree que es lo que ha pasado con las críticas de muchos sectores de países occidentales al envío de tanques a Ucrania?Totalmente. En España no se entiende la responsabilidad de jugar el papel que debe tener como país y no se entiende lo que supone correr los riesgos propios de una intervención militar. Si se tuvieran otras convicciones seguramente la respuesta española hubiera sido mucho menos dubitativa.

Ucrania se está enfrentando a una flota de casi 3.000 carros de combate con solo 173

¿El envío de este material será tan definitivo en el devenir de la guerra?Nada de los que se mande ahora a Ucrania resolverá el conflicto en beneficio de una de las dos partes. Ucrania tiene en torno a 800 carros de combate, según datos del Instituto de Estudios Estratégico de Londres con datos del 2021. Por su parte, Rusia tiene cerca de 3.000 y todos sus carros de combate son modelos superiores al T72 de tercera generación. Ahora, si miramos el parque de carros de combate de Ucrania en el momento de la invasión vemos que solamente cuentan con 173 y ninguno llega al T90 de última generación. Ucrania se está enfrentando a una flota de casi 3.000 carros de combate con solo 173. El presidente Zelenski lo que pide es que manden tanques porque no tiene. Y cuando nos preguntamos por qué Leopard, lo que piden en realidad es que sean solo de un modelo.

Entrevista al general de división Juan C. Domingo Guerra Jorge Paris

La ministra de Defensa reconoció que los carros que se iban a mandar estaban ahora en "condiciones lamentables".España tiene excelentes carros de combate, de los mejores del mundo. Habla de 108 carros que ya no eran necesarios y la mitad se usaban para sacar piezas de repuesto y mantener los que estaban en servicio. Esos son a los que parece que se refiere la ministra. Están en ese estado lamentable como resultado de las penurias económicas tras la crisis de 2008, aunque que ya veníamos de una época en la que nunca se ha sido excesivamente generoso con la defensa en España.

¿Cuánto se va a tardar en ponerlos en condiciones de servicio?Partiendo de la base de que lo considero una buena decisión, creo que sí es posible que entren otra vez en servicio, pero ni idea de cuánto pueden tardar. Desconozco el estado general en el que estaban; si han sido vaciados por completo hay que pedir las piezas de repuesto, tendrán que venir de Alemania o ser fabricadas por la industria nacional. Eso no es de hoy para mañana, eso con toda seguridad.

¿Podría considerarse este envío de tanques como una escalada del conflicto?Si desde la OTAN han decidido dar este paso, que aparentemente podría pensarse que puede dar lugar a una escalada, es porque están absolutamente convencidos, y tienen información solida, de que no se va a producir dicha escalada. Me atrevo a apuntar, sin querer con esto hacer una predicción, que lo que probablemente hay detrás es que la OTAN ha percibido que empieza a haber cansancio por ambas partes; y que probablemente Putin agradecería que se llegase ya una posición de equilibrio que le permitiese negociar la salida del conflicto.

Habla también en el libro de la importancia de mirar hacia el norte de África y de las complejas relaciones entre España y Marruecos. ¿Por qué existe esa fricción constante?España nunca ha entendido muy bien el funcionamiento y la lógica interna del nacionalismo. Ni dentro ni fuera del país. Estos pensamientos nacionalistas se reafirman y adquieren su identidad enmarcando las fronteras que les separan de los demás. Lidiamos en este caso con un agente al sur de España como es Marruecos que es profundamente nacionalista, y cuya política es la de poner a sus ciudadanos la zanahoria del enemigo externo. Mientras sea un sistema político como el que es, vamos a tener reivindicaciones permanentes de algo que es tan obvio como que Ceuta y Melilla son ciudades españolas.

España ha hecho con Marruecos muchísimas cesiones, algunas de las más importantes no han sido explicadas

Esta semana habrá una reunión bilateral entre ambos países que no se producía desde 2015. ¿Cree que ese desafío a la soberanía española se tratará?No se va a tocar porque la política exterior española con Marruecos es muy medrosa y no va a querer tratarlo para no perturbar la reunión.

¿Qué otros temas se deberían tocar?España ha hecho con Marruecos muchísimas cesiones y algunas de las más importantes no han sido explicadas, como el cambio en la posición tradicional de la política exterior de España en el Sáhara Occidental. Algo que no es entendible. También el que se provocara un problema con Argelia, nuestro gran proveedor de gas; que se siga permitiendo que Marruecos no reconozca aguas territoriales a Ceuta y Melilla; o que empiecen a presionar los riquísimos yacimientos de metales de las aguas Canarias. Permanentemente en las relaciones con Marruecos se alega que si nos llevamos bien no van a entrar masivamente personas por Ceuta y Melilla o que no van a dejar que entrar terroristas. Esto explica por si mismo lo demás. En esta reunión volverán a halar de intereses comerciales, de explotaciones de los caladeros de pesca y del control de la inmigración masiva mediante las ayudas económicas que se negociarán para que coopere.

En los últimos años se apunta a una región de África, el Sahel, como el foco más preocupante de terrorismo y yihadismo a nivel mundial. ¿Se está haciendo lo suficiente para atajar este problema?No lo conozco lo suficiente como para saber si el esfuerzo que están haciendo las naciones allí es importante. La presencia de Estados Unidos es importante. España mantiene sus intereses y su despliegue. Francia está teniendo alguna posición dubitativa. La segunda presencia en importancia en el Sahel es de China y no deja de hacernos pensar sobre cuáles son los intereses en esa zona. El terrorismo es una amenaza muy compleja y parte de sus posibilidades radica en su volatilidad y en el Sahel va tomando posiciones.