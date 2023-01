Zelenski agradece los tanques occidentales... pero encubre un recado a Alemania: "Algunos han desperdiciado tiempo"

Ucrania ya ve llegar los tanques que quería y Volodimir Zelenski está agradecido por ello, pero hubiera preferido más celeridad en la entrega por parte de Occidente. Así lo ha dejado claro en un mensaje encubierto a algunos países, sobre todo Alemania, que ha tardado varios días en ceder a la presión de otros aliados como Polonia o el resto de países Bálticos. "Algunos líderes han desperdiciado tiempo", sostuvo el presidente ucraniano en una charla por videoconferencia con el campus polaco del Colegio de Europa. Asimismo, considera que además de las armas convencionales se necesitan "otras, como las sanciones" contra Rusia.

En sus respuestas a las preguntas formuladas por los estudiantes de la escuela diplomática, Zelenski les exhortó a que "cuando formen parte de la burocracia de Bruselas" sean "conscientes de que algunas instituciones europeas deben renovarse para trabajar más rápido" y les aseguró que "serán bienvenidos si en el futuro quieren aplicar sus conocimientos" en una Ucrania parte de la Unión.

Kiev tiene claro, en el escenario actual, que sus tropas necesitan entre 300 y 500 tanques para poder llevar a cabo con éxito una contraofensiva contra el Ejército ruso después de que Alemania haya dado el visto bueno para la entrega de los tan codiciados Leopard 2. "Necesitamos vehículos blindados para proteger a nuestra gente", reclamó. "La cantidad de tanques y el tiempo de entrega tienen una importancia crítica y crucial. A veces, la entrega de armas lleva meses. No culpo a nadie, pero solo hay sensación de alivio cuando las armas que nos han entregado están siendo utilizadas por nuestro Ejército", avisó al mismo tiempo el presidente ucraniano.

En lo que respecta a unas hipotéticas conversaciones de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin, Zelenski ha vuelto a zanjar la cuestión rechazando tal posibilidad ya que pone en duda que el Kremlin quiera, así como las condiciones de las mismas. "Son criminales que han venido aquí a matar y violar", ha dicho. "No quieren ninguna conversación. Putin solo está tratando de engañarnos. No quiere negociaciones porque no quiere la paz", ha elucubrado Zelenski, quien advierte de que Rusia está librando "una gran guerra" y que Ucrania es solo el primer escenario de otros muchos que pueden llegar si no son capaces de resistir.

Ningún país puede por sí mismo ganar una guerra como esta

Zelensk, por otra parte, tiene claro cuál es el camino de Ucrania para el futuro, pero antes tiene que centrarse en un presente marcado por la invasión rusa. "Queremos ser parte de la UE, también en términos filosóficos, de principios. Ningún país puede por sí mismo ganar una guerra como esta", aseguró. Precisamente la UE, como la OTAN, sigue aprobando ayuda para Kiev al tiempo que celebra decisiones como la lucha contra la corrupción: esta semana se ha dado una decena de ceses en el Ejecutivo ucraniano después de importantes sospechas que han salpicado al ministerio de Defensa por inflar las dotaciones para las tropas desplegadas en el terreno.

En otro orden de cosas, Zelenski mencionó también un recuerdo a las víctimas del Holocausto, conmemoradas este viernes, y recordó que "el odio mata igual que la indiferencia", en referencia clara a quienes eligen la equidistancia ante la guerra. Putin, en cambio, tiene otra posición. El presidente ruso ha reivindicado el papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania de Adolf Hitler y ha llamado a no olvidar los abusos cometidos entonces por el Tercer Reich, denunciando los supuestos abuso de "neonazis" en Ucrania.

"Olvidar la lecciones de la historia lleva a la repetición de tragedias terribles. Una prueba de esto son los crímenes contra civiles, la limpieza ética, las acciones punitivas organizada por los neonazis en Ucrania", sentenció el inquilino del Kremlin, que ve a la Ucrania actual como "un mal contra el que las tropas rusas está luchando valientemente". La tesis de Moscú se mantiene inalterable desde el inicio de la invasión. La batalla por el relato justo cuando se va a cumplir un año de guerra sigue muy viva, igual que las hostilidades en el campo de batalla.

De hecho, sobre el terreno el asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksii Arestovich, ha negado este viernes que haya una "gran ofensiva rusa" a las afueras de la localidad de Vuhledar, donde se han registrado combates en los últimos días con las fuerzas rusas. "Pasaron dos kilómetros. ¿Cuál es la proporción ganadora aquí? Es profundidad táctica. No es nada. A medida que pasen, serán derribados", agregando que las tropas rusas están tratando de mejorar su posición táctica en ciertas áreas cercanas a Vuhledar, según ha informado la agencia de noticias UNIAN. El este de Ucrania sigue concentrando los choques más importantes mientras las dos partes se preparan, cada una con una estrategia diferente, para lo que puede llegar en primavera.