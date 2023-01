"España vuelve a vivir un 'boom migratorio' como el de primeros de siglo XXI y que se terminó con la crisis de 2008. Tras la pandemia, es posible pensar que seguirá la tendencia hasta que se produzca la próxima crisis". Así lee Pau Miret, sociólogo del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, las últimas estadísticas del padrón de habitantes publicadas por el INE que desvelan el fuerte incremento de la llegadas de extranjeros a vivir a España y un saldo neto —los extranjeros que vienen menos los que se van a otro país— que está en niveles de récord.

Solo en los primeros seis meses de 2022, de enero a julio, 478.990 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en España (un 137,9% más que en el primer semestre de 2021). Por su parte, 220.443 personas abandonaron España con destino a otro país (un 11,7% más). Sin embargo, el saldo neto de extranjeros se quedó en 258.547, una cifra de récord, reconocen varios expertos en migraciones.

¿Por qué resulta España ahora un lugar atractivo para la inmigración? ¿Cuáles son las claves que explican la pujanza de la llegada de nuevos residentes extranjeros? ¿De dónde vienen y cómo le afecta al mercado laboral?

Básicamente, los sociólogos entrevistados citan una conjunción de factores para explicar el 'boom migratorio' postpandemia. Destacan la recuperación de la movilidad, la recuperación de empleo tras la covid, la llegada de los fondos europeos, dinámicas geopolíticas de restricciones migratorias en EE UU que acentúan flujos migratorios latinoamericanos a España y una reforma migratoria reciente que facilita el permiso laboral a las reagrupaciones familiares y a los contratos de formación.

Si no hay trabajo no hay inmigrantes

El demógrafo Pau Miret explica que "a diferencia del turismo, la migración es una decisión vitalicia. Es una trayectoria de jóvenes adultos, que vienen porque encuentran trabajo y si no pueden trabajar se van". El padrón, además, es una estadística anónima que permite acceso a servicios como la escuela pública o la sanidad, por lo que podemos extraer "que llegan más extranjeros para trabajar y que aceptan empleos que no quieren los nacionales por sus condiciones de precariedad: de salarios bajos y horas altas". Y cita, por ejemplo, el auge de mujeres latinoamericanas dedicadas al cuidado de ancianos y la alta ocupación extranjera en el sector servicios, turismo y hostelería principalmente.

Para Marta Domínguez, profesora de Sociología de la UCM, el crecimiento de las llegadas de los inmigrantes de los últimos meses se debe principalmente a la retención previa por efecto pandemia. "Una vez eliminados los controles, se restituyen los niveles previos". También lo aprecia así su colega de la UNED Luis Alfonso Camarero, quien explica que la migración está recuperando la inercia prepandemia: "A partir de 2015 se empieza a recuperar el pulso migratorio perdido con la crisis de 2008, pero llega la covid en 2020 y se paraliza. Ahora estamos retomando los niveles prepandemia".

Feminización de la migración

Los economistas, por su parte, explican que las tasas de crecimiento de la economía española actúan como atractivo para la migración. Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, destaca una feminización de la migración, a diferencia del primer 'boom' de primeros de siglo. "Ahora las mujeres representan un porcentaje muy similar a los hombres en las llegadas e incluso les superan", explica.

Y así lo confirma el INE: en el primer semestre de 2022 llegaron más mujeres del extranjero a residir en España que hombres, en el que es el primer 'sorpasso' desde 2020: 249.000 mujeres y 229.000 hombres. El profesor de Sociología Luis Camarero explica que las migraciones latinoamericanas suelen estar más feminizadas, mientras que las de antes de 2008 eran principalmente del este de Europa o de Marruecos, donde primero emigran los hombres y luego proceden a la reagrupación familiar.

También en esta nueva ola migracional se detecta una recomposición en la procedencia geográfica con mayores crecimientos relativos de las poblaciones procedentes de Ucrania, obviamente debido a la guerra con Rusia, pero también de Perú, Colombia o Venezuela. Extranjeros que se instalan, principalmente, allí donde hay ofertas de trabajo relacionadas con la economía de los cuidados y con el turismo, Comunidad de Madrid, en Cataluña, pero también en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias.

Felgueroso no ve cerca el final del 'boom migratorio'. Ni siquiera por el riesgo de recesión. "España siempre necesitará mano de obra extranjera porque el declive de la natalidad es profundo", explica el investigador de Fedea Florentino Felgueroso. "No creo que se vaya a detener. Solo si la crisis que venga es mayor en España que en otros países del entorno podría haber movimientos, típicos de la rutas migracionales, por otra parte, que algunos usan España de trampolín, pero no parece que la situación vaya a estar mejor ni en Inglaterra ni en Alemania".