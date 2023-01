La Aemet corrige su previsión: el frío se quedará más tiempo en España y convierte esta semana en una de las más gélidas del año

El temporal invernal de los últimos días no fue más que el aperitivo de lo que llegará en las próximas jornadas. España encara este lunes una de las semanas más gélidas del año después de las bajas temperaturas registradas la anterior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, el organismo ha advertido de que no se cumplen los requisitos para calificar la situación actual de ola de frío.

La semana ha arrancado con temperaturas mínimas negativas en buena parte del país y heladas en el interior peninsular, especialmente significativas en zonas altas, como los 15 grados bajo cero de Cap de Baqueria (Lleida) y los -13 de Cerler (Huesca), según ha informado la portavoz de la Aemet, Bea Hervella. El intenso frío ha dejado, además, estampas tan inusuales como la Talaia de Sant Josep, a 475 metros sobre el nivel del mar en Ibiza, cubierta de un manto blanco de nieve este lunes por la mañana. En el interior de Valencia y Alicante, también se han alcanzado entre -1 y -8.

En este inicio de semana, los valores han sido anormalmente bajos para la época, especialmente las mínimas, y parece que la tendencia se va a mantener. En numerosas regiones las temperaturas diurnas caerán entre 3 y 10 grados con respecto al valor medio y en algunas capitales de provincia, como Soria, Cuenca, Lleida o Albacete podrán alcanzarse los -5ºC, según el tiempo.es.

Más allá del frío extremo, también se registrarán precipitaciones en el Cantábrico oriental, los Pirineos, la cara norte de la sierra de Guadarrama y el sistema Ibérico, con una cota de nieve entre los 300 y 600 metros, mientras que en Baleares se esperan copos a partir de los 300 o 500, de acuerdo con Meteored.

En cuanto a la evolución para las próximas jornadas, si bien hace unos días la previsión apuntaba a que podría llegar un alivio térmico a partir del miércoles, con una subida de las máximas el jueves y de las mínimas el viernes, parece que los cambios no serán suficientes para dejar de hablar de bajas temperaturas. Por eso, es posible que la presente sea "una de las semanas más frías de 2023".

Aunque tan solo es lunes, el fin de semana se mantendrá el ambiente frío, con valores por debajo de la media climática de esta época, según Meteored. El flujo de norte persistirá, con chubascos en Baleares, los Pirineos, la vertiente cantábrica, el sistema Central y el Ibérico. Hasta el sábado, la cota de nieve oscilará entre los 400 y los 800 metros, con tendencia a remontar el domingo.

¿Es una ola de frío?

Ante esta caída del mercurio, que la semana pasada ya disparó las incidencias en algunos lugares, la duda es: ¿se trata este temporal de una ola de frío? Parece que no. Para poder emplear ese término, tienen que darse temperaturas mínimas por debajo del percentil del 5% de sus respectivas series diarias de enero y febrero durante al menos tres jornadas consecutivas y, como mínimo, en un 10% de las estaciones consideradas, ha indicado Hervella.

En este sentido, aunque la situación está al límite de ser una ola de frío, "por ahora parece que no se cumplen los requisitos" y no es previsible que se confirmen más adelante, ha señalado la portavoz de la Aemet.

En cuanto al origen de estas temperaturas gélidas, este episodio se produce por la confluencia de dos grandes protagonistas: el anticiclón de las Azores y la borrasca Hannelore, que parecen "entenderse perfectamente y complementarse", ha detallado Hervella. La masa de aire frío que llegará con ellos traerá poca humedad, salvo en el Cantábrico oriental, lo que hará que haya menos nevadas, pese a que la cota seguirá muy baja.

Una treintena de provincias en alerta

Una treintena de provincias de trece comunidades autónomas de toda España estarán este martes en alerta amarilla o naranja por fenómenos costeros, nevadas y frío, con heladas generalizadas en el interior peninsular, según el pronóstico de la Aemet.

En concreto, el frío pondrá en nivel amarillo a Teruel, Zaragoza, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Burgos, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Tarragona, Madrid, Navarra, La Rioja, Alicante y Valencia, y en alerta naranja a Huesca, Girona y Lleida.

Asimismo, Asturias, Cantabria, Burgos, Barcelona, Tarragona, Álava y La Rioja estarán en alerta por nieve, que pondrá en riesgo importante a Girona. Esta provincia también estará en nivel naranja por fenómenos costeros, que será amarillo en Baleares, Almería, Barcelona y Tarragona.

Alerta naranja significa que existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, mientras que con la amarilla no existe ese riesgo para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.