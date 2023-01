Es pronto por la mañana en el barrio de Opañel, lo más al norte del distrito de Carabanchel. El frío polar que últimamente castiga a la capital no ha impedido que algunos valientes se despeguen las sábanas para dar un paseo por la calle de La Verdad. Otros prefieren empezar la jornada corriendo en la cinta del gimnasio gigante que desde hace años ocupa la mitad de las parcelas donde un día se afincaron las piscinas de San Miguel. Y los hay que, ya a primera hora, participan en alguna de las actividades que ofrece enfrente el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter. Esto está lleno de vida… salvo por unos terrenos, justo en medio del vecindario, donde crece la hierba salvaje y los únicos inquilinos son gatos a los que los vecinos les improvisaron hogares en miniatura. No tardarán en hacer las maletas, el Ayuntamiento de Madrid va a recalificar el suelo para construir más de 130 viviendas, reservando parte del espacio a equipamientos dotacionales.

Fue el 24 de febrero de 2022 cuando la Junta del Gobierno municipal alumbró un Plan General de Ordenación Urbana para recuperar la última parcela en desuso de Opañel. Sobre esas mismas tierras, allá por los sesenta, el distrito albergó el complejo de piscinas más grande de Madrid, entonces propiedad de Hermandades del Trabajo, una asociación católica. Andando el tiempo, las piscinas fueron perdiendo interés hasta quedar completamente abandonadas, y ser demolidas en el año 2000.

Las instalaciones deportivas del Estadio de San Miguel, propiedad de Hermandades del Trabajo, que albergaba el complejo de piscinas más grande de la capital. Ayuntamiento de Madrid

Dos décadas después, el paisaje se divide entre una instalación deportiva privada que funciona desde 2016 y otro descampado de similar tamaño, unos 12.800 m2, donde no hay más que árboles caducifolios y carteles hechos jirones anunciando tarifas ya caducadas del gimnasio.

El proyecto para darle una nueva vida a los terrenos superó a mediados del año pasado el periodo de información pública. "Nosotros presentamos alegaciones porque ese suelo era dotacional deportivo y no estamos de acuerdo con que se convierta en vivienda", explica en conversación telefónica con 20minutos Miguel Fernández, miembro de la asociación vecinal Parque de Comillas. No obstante, el pasado 20 de diciembre todas las alegaciones fueron desestimadas en el Pleno de Cibeles, siendo aprobado el plan de urbanización en el "Antiguo Estadio de San Miguel" con los 30 votos a favor de PP, Cs y Vox, tal y como figura en el diario de sesiones.

Una de las decenas de casas para gatos que los vecinos han construido José González 20Minutos

Como él, otros residentes que transitan por las inmediaciones de la parcela se muestran indignados por los planes del Consistorio. "No me extraña, siempre es igual. Hace un año ya vi topógrafos tomando medidas. Es el solar del millón...", dice sin ocultar su resignación un hombre que pasea a su perro mestizo. Otra pareja, muy acaramelada, camina tranquilamente junto a la cerca hasta que descubren que muy pronto tendrán nuevos vecinos en el barrio. "¿Viviendas en esta finca?", reacciona sorprendido él. "Ni idea, porque lleva mucho tiempo así...", dice ella. "¿Pero ya es definitivo?", claman casi al unísono. No son los únicos que desconocían los trabajos. Más de 10 personas consultadas en el barrio también levantaron las cejas al ser informadas por este medio.

Al otro lado del teléfono se escuchan los gritos del hijo de Miguel, que juega en el patio de casa. "Podrían haber utilizado los terrenos para construir un polideportivo municipal para los jóvenes del barrio", sugiere su padre. "O un centro de mayores. Hay tantas carencias de equipamientos que podrían subsanarse. Pero claro, si ya tenemos pocos servicios para la gente que estamos, si vienen más... peor", sentencia. Pegado al solar está el gimnasio, pero al ser una cadena privada no todo el mundo puede costearse la mensualidad.

Mapa del distrito de Carabanchel, con el barrio de Opañel señalado en rojo. Ayuntamiento de Madrid

Desde el Área municipal de Desarrollo Urbano aseguran a este medio que se trata de "una parcela privada en desuso a la que se le va a dar coherencia. Sobre todo con equipamientos y zonas verdes". Ante las críticas vecinales, contesta el departamento que lidera Mariano Fuentes: "Cómo será que el PSOE, que a menudo vota en contra de todo lo que llevamos, en esta ocasión se abstuvo. No hay crítica posible". También se abstuvieron en la votación de los trabajos Más Madrid y Grupo Mixto.

El responsable de urbanismo de la asociación Parque de Comillas lamenta que los grupos municipales les hayan dado la espalda. "No nos han comunicado nada, ni responden a nuestras peticiones", comenta. Los vecinos propusieron, "como mal menor", aumentar el porcentaje de vivienda protegida o la parte del espacio que por ley debe destinarse a equipamientos para el barrio. Finalmente, se reservará el 10% de edificabilidad residencial a viviendas con algún grado de protección y otro tanto, todavía sin especificar, para uso dotacional.