Los carmenistas confirman su apoyo a la ordenanza de terrazas si incluye sus peticiones: "Será bastante restrictiva"

Lo dijeron en noviembre y lo repiten ahora: "Si se recogen las enmiendas que planteamos y quedan tal y como fueron acordadas con el Gobierno municipal, por supuesto apoyaremos una ordenanza en la que hemos intervenido", ha expresado este miércoles el concejal José Manuel Calvo.

Con ello los carmenitas mantienen su compromiso de apoyar la ordenanza de terrazas en la comisión de este viernes siempre que incluya un mapa de zonas tensionadas, el fin de las estufas, una normativa que permita incorporar una estatal en materia de prohibición del tabaco en espacios de hostelería, una estética común, mediadores en caso de conflictos, prohibir la vuelta de los coches a las bandas de estacionamiento donde están ahora las terrazas así como horarios más restrictivos.

Para José Manuel Calvo la futura ordenanza "no viene a dar barra libre" a las terrazas como critica el PSOE, Más Madrid y asociaciones de vecinos. Todo lo contrario: "Es una ordenanza bastante restrictiva fundamentalmente con aquellas ampliaciones covid porque desaparecen en torno al 73% de estas", ha señalado en nombre de sus otros dos compañeros que forman el Grupo Mixto. "Madrid es una ciudad de terrazas, hay que disfrutarlas y esta ordenanza tiene que combinar el descanso vecinal", ha apuntado.

El apoyo de los carmenistas a esta ordenanza supone ya la tercera norma que logra sacar adelante el Gobierno municipal gracias a ellos. Primero fue la de movilidad, en septiembre, y después, los Presupuestos en diciembre. De ahí que Más Madrid, PSOE y Vox critiquen desde la oposición la nueva alianza entre el núcleo duro de Carmena con un gobierno PP-Cs.

Sin embargo, los tres concejales -Felipe Llamas abandonó la formación en diciembre- se defienden ante las voces críticas. "Estamos trabajando para que en 2023 haya un gobierno progresista en Madrid", explica Calvo. De ahí que sugiera a los representantes de la izquierda en Cibeles que cambien de foco. "Su enemigo no somos nosotros, su adversario político es el Gobierno municipal y a quien tienen que hacer oposición es a Almeida".

El hecho de que hayan apoyado a un Gobierno de centro-derecha desde su constitución como grupo es un ejemplo de "innovación política", defienden. Porque la política "no es oponerse a hacer todo lo que hace el gobierno por el hecho de que sea un partido de otra ideología; se hace llegando acuerdos entre diferentes. La alternativa no es decir no, sino plantear un sí". Y eso tratan de hacer con la ordenanza de terrazas a través de sus enmiendas, lo que ellos llaman su "alternativa".