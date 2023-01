El WiZink Center se sitúa como el quinto recinto con mayor venta de entradas del mundo en 2022

El WiZink Center de Madrid se posicionó en el top 5 de los recintos del mundo que más entradas vendieron en 2022. Así lo ha confirmado el ranking anual Top 200 World Arenas de la revista internacional Pollstar. Además, a nivel europeo ocupa el segundo puesto, solo detrás de OVO Hydro de Glasgow.

La prestigiosa revista de música ha realizado la lista teniendo en cuenta la cantidad de entradas vendidas a nivel mundial de los diferentes recintos. De este modo, el madrileño se posiciona en un quinto lugar precedido del Madison Square Garden y el KIA Forum estadounidenses, el Arena de Monterrey; y el OVO Hydro de Glasgow. Y se situa por delante de los míticos The O2 en Londres o el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Sin embargo, esto no significa que el recinto madrileño se posicione como uno de los que mayor facturación genera. En este sentido, el WinZink ocupa el puesto 21. Y es que el resto de los recintos, especialmente los de continente americano, le superan en aforo y precios de entradas.

Asimismo, el WiZink Center ha sido nominado por segundo año consecutivo a International Venue of The Year en la 34ª edición de los Pollstar Awards. Por este mimo galardón se enfrentan el O2, Wembley Stadium y el Royal Albert Hall de Londres; el Movistar Arena de Colombia, el Ziggo Dome de Amsterdam y el Scotiabank Arena de Canadá.

El WinZink Center ha alojado en 2022 un total de 182 eventos, de los cuales más de 100 han sido musicales. De este modo, el recinto ha pasado a formar parte de la lista que elabora la revista Billlboard, de los recintos más importantes a nivel musical en el puesto 19 del mundo, dentro de la categoría con un aforo superior a 15.000 espectadores. En este mismo ranking se posiciona como el tercero en cuanto al crecimiento económico. Sin embargo, cabe destacar que esto se centra solo en los eventos musicales.

Aparte de los eventos musicales, el WiZink Center también es un referente del baloncesto europeo. Convertida en la sede oficial del equipo los Estudiantes, acogió numerosos eventos deportivos.

En cuanto a los conciertos, de los 107 que tuvieron lugar, destacan desde las actuaciones de Harry Styles, el doblete de Rosalía o C. Tangana, los tres sold out de Aitana, Dua Lipa, Backstreet Boys, The Cure o el récord que batió Maluma en abril con su formato 360º, al acoger a un total de 17.400 espectadores.

Y todo apunta a que en el 2023 volverán a batirse los récords. Actualmente, ya hay confirmados 202 eventos, entre los que destacan los cuatro sold out del puertorriqueño Romeo Santos o las actuaciones de Alejandro Sanz o cuádruple en el caso de Joaquín Sabina, entre otros.