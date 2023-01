Planes para el fin de semana: la música de Harry Potter y Coppélia robotizada

Llegan los Reyes Magos pero eso no impide que hagamos nuestros planes para este largo fin de semana: un ballet romántico actualizado por la inteligencia artificial; Queen, The Beatles o AC/DC versionados para la familia en WiZink Center; la más bella abstracción colándose en las salas del Museo del Prado; teatro infantil protagonizado por un león vergonzoso o un músico alocado; la dulzura de Cascanueces en versión del Ballet de Kiev; la música de la saga Harry Potter en versión sinfónica con coros; y un paseo nocturno por el Botánico iluminado.

1. Teatro infantil en el Fernán Gómez

Las aventuras del león vergonzoso en el Teatro Fernán Gómez El Pot Petit

Las aventuras del león vergonzoso es una de las dos funciones que podremos ver este fin de semana en el Teatro Fernán Gómez. Es un espectáculo dirigido a público familiar, especialmente niños de 2 a 5 años y está concebido y dirigido por Ruth García Ruiz y Helena Bagué Vilà,

Será un viaje muy divertido con títeres y música en directo para descubrir las emociones de la mano de uno de los personajes más emblemáticos de El Pot Petit. El león, a través de este viaje trepidante, conocerá al tigre, al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos experimentarán emociones como el miedo, la alegría, la tristeza o la rabia. Unos sentimientos que aprenderá a reconocer, aceptar y compartir.

El espectáculo Control Freak del Teatro Circo de Kulu Orr Cedida

Por otra parte, la compañía Teatro Circo de Kulu Orr presenta el espectáculo Control Freak en la Sala Guirau del mismo Teatro Fernán Gómez, para finalizar la Navidad con tres funciones, de viernes a domingo, aptas para todos los públicos. Un personaje gracioso y conmovedor intenta interactuar con el público, mientras lucha con su ineptitud social y con los complejos sistemas en el escenario. Finalmente logra tocar música en directo a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y edita vídeo en directo. Ojo porque algunos espectadores voluntariosos podrán salir al escenario y, al final, todo el público acabará siendo parte del proceso creativo musical.

El espectáculo combina humor inteligente y tecnología puntera. El corazón de Control Freak es una serie de elaborados arreglos musicales de composiciones atemporales: desde Bach, Beethoven y Pachelbel a Nina Simone, The Beatles y muchos más. Toda la música es tocada y mezclada en directo, utilizando Loops Stations controladas con los pies. Un espectáculo divertido e innovador.

2. Arte contemporáneo en el Museo del Prado: Zóbel

Fernando Zóbel, The Dream of the Damsel, 1967. Harvard Art Museum//Fogg Museum

La exposición dedicada a Fernando Zóbel (Manila, 1924 - Roma, 1984) es un hito en la historia del Museo del Prado, al abrir sus puertas a la abstracción por primera vez en su larga tradición ligada a la pintura de la Edad Antigua y Moderna, que nunca incluyó el arte del siglo XX.

La elección de Fernando Zóbel para iniciar este camino se apoya, no sólo en la categoría incuestionable de su pintura, sino en la especial relación que este artista mantuvo con el propio Museo del Prado. Las muchas horas pasadas en sus salas tomando apuntes sobre las obras de su Colección. En realidad, el estudio de los maestros de la pintura, la anotación abnegada de los detalles que excitaban su curiosidad inabarcable, acompañaron la vida de Zóbel como se trasluce en los numerosos cuadernos de apuntes -51 en total- que se muestran en la exposición como hilo conductor, casi todos prestados por la Fundación Juan March.

Fernando Zóbel nació en Manila en el seno de una familia española, dato que no es desdeñable puesto que confirió al pintor una mirada especialmente cercana a la estética asiática. En el primer tramo de la exposición, podemos conectar las aguatintas de su serie negra, con la exuberante plasticidad de la caligrafía japonesa, contraponiendo obras representativas de ambas expresiones.

Fernando Zóbel, dibujo y anotaciones sobre Las Hilanderas de Velázquez Fundación Juan March

Zóbel. El futuro del pasado -así se titula la exposición- explora la obra del pintor desde el encuentro entre la modernidad y la tradición, reuniendo los estudios del pintor realizados en museos de todo el mundo. Buena muestra de ello es su interpretación del cuadro Alegoría de la castidad que vemos en la apertura de esta reseña, a partir de la original de Lorenzo Lotto que se encuentra en la National Gallery de Washington y que a continuación reproducimos.

Alegoría de la Castidad, 1505 Lorenzo Lotto National Gallery of Art. Washington DC

La exposición sigue la obra de Zóbel a través de un itinerario, internacional y geográfico, mostrando cómo el dibujo fue la herramienta que le acercó a una forma original, redescubriendo a autores como Zurbarán, Van der Hamen o Velázquez, en un camino que le llevó de Asia a América pasando por Europa.

Otra sección de la exposición, denominada Imágenes dialécticas, trata de plasmar el fenómeno de la superposición de obras, que coinciden sin llegar a alcanzar una síntesis, fragmentos distintos de tiempo en una disposición de cuadros casi en contacto unos con otros.

Fernando Zóbel, La vista XXVI, 1974 Museu Fundación Juan March, Palma

El colofón de la exposición nos acerca a la interpretación que del paisaje hizo el artista al final de su vida. "No espero que se reconozca un almendro; espero transmitir o reproducir algo de él, sea lo que sea, que me ha hecho querer pintarlo. Eso no tiene nada que ver con la botánica o con el ‘paisaje’ en su sentido habitual", declaraba el artista. Algo de ese espíritu observamos en los luminosos estudios relacionados con las zonas atravesadas por el río Júcar, que culminan en su maravilloso cuadro La vista XXVI (1974), reproducido aquí. Las dimensiones del lienzo y la sutileza del trabajo hacen necesario observar estas obras in situ, no a través de un smartphone como sospecho estarán haciéndolo ahora mismo. Hay que acercarse al Museo del Prado para vislumbrar el futuro del pasado. No se la pierdan.

3. La música de la saga de Harry Potter

La música de Harry Potter llega al Auditorio Nacional Cedida

La música de Harry Potter será la protagonista absoluta del concierto que el sábado 7 de enero ofrecerá Pascual Osa al frente de la Orquesta y el Coro Filarmonía de Madrid. Un nuevo homenaje a las películas que consiguieron trasladar la magia de la saga de J.K. Rowling a la gran pantalla y, además, hicieron que muchos niños desearan llevar unas gafas como las de su protagonista, lo cual no es un logro menor. En este evento todos podremos sentirnos como magos y brujas, gracias a un concurso de disfraces que todos los años sorprende con algún premio sorpresa. Magos ya pueden considerarse algunos padres, por la de trucos que hay que hacer estos días con los niños.

La orquesta Filarmonía de Madrid interpreta música cinematográfica Cedida

Desde su estreno en 2001, son millones de lectores y espectadores quienes han "ingresado" en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En este concierto podremos disfrutar, como si estuviéramos en un partido de Quidditch, de la música creada por John Williams, Nicholas Hooper y Patrick Doyle, entre otros, y será en el Auditorio Nacional, nada menos.

La Orquesta Filarmonía nació en Madrid en el año 2000 como la primera y única orquesta sinfónica profesional, de carácter y gestión exclusivamente privados del momento.¡Esto sí que es magia de la buena! A lo largo de los años, ha realizado numerosas actuaciones en las principales salas de España, destacando los conciertos dedicados a bandas sonoras de los clásicos del cine como Harry Potter y Star Wars. De hecho, en la foto de arriba vemos a R2D2 haciendo de director de orquesta, seguro que sin tantos aspavientos como algunos batutas.

4. Danza: Coppélia robotizada y un Cascanueces tradicional

'Coppél-i.A.' es la versión actualizada del ballet de Leo Delibes Alice Blangero

Dos ballets extraordinarios coinciden este fin de semana en los teatros de Madrid y no queremos dejar de recomendarlos. Curiosamente ambos, bajo su apariencia amable, ofrecen esa ficticia situación en la que muñecos creados por el hombre cobran vida, lo cual puede ofrecer derivadas muy inquietantes.

Les Ballets de Monte-Carlo, presentarán en Teatros del Canal del 5 al 8 de enero una reinterpretación de la fábula de Coppélia, el famoso ballet de Léo Delibes, en versión robótica, con el título de Coppél-i.A. Se trata de un ballet del siglo XIX cuyo argumento se basó en el cuento de E.T.A. Hoffman El hombre de arena. El estreno se produjo en 1870 en la Ópera de París.

El coreógrafo francés y director de Los Ballets de Montecarlo, Jean-Christophe Maillot, ha actualizado la narrativa concibiendo una historia de dos prometidos cuyo amor se ve desafiado por la aparición de la inteligencia artificial, en un momento en que esta “se ha inmiscuido de tal manera en nuestra vida cotidiana que muchas cosas han perdido su carácter sagrado”.

"En Coppél-i.A., la inteligencia artificial es utilizada como un revelador de nuestras emociones -explica su director-. En mi ballet, todos los personajes aprenden una verdad, agradable o destructiva, pero el que más cosas descubre es innegablemente Coppél-i.A. A diferencia del ballet original que lo convertía en un ser inanimado, Coppél-i.A. es un personaje pleno. Se mezcla con la sociedad, con los humanos, descubre su mundo y llega a sentir las premisas de una forma de amor", afirma el coreógrafo.

Seguramente será una versión muy diferente de aquella que hace unos años arribó a los Teatros del Canal desde Uruguay, con el Ballet Nacional Sodre. Una espléndida recreación aquella, de la compañía que dirige Igor Yebra y esperamos en algún momento volver a disfrutar en nuestro país. Ambos enfoques, el de entonces y el de hoy, seguro que plenos de interés a la hora de desarrollar la historia del Doctor Coppélius, un científico que construye una muñeca danzante tan realista que resulta capaz de seducir a algún incauto.

Imagen de 'Cascanueces' que representa el Ballet de Kiev en Madrid Cedida

Traíamos aquí hace unas semanas la visión ‘hiphopera’ que proponía Blanca Li del clásico de Tchaikovsky, Cascanueces, pero no viene mal destacar ahora la versión tradicional que presenta el Ballet de Kiev, la compañía ucraniana que ya nos ofreció El Lago de los cisnes hace meses con gran éxito.

La historia, ya por todos conocida, trata sobre el nuevo juguete de la joven Marie Stahlbaum, el Cascanueces, recibido la noche de Navidad que cobra vida y, después de derrotar al Rey Ratón tras una dura batalla, la lleva a un reino mágico poblado por muñecos. El libreto es una adaptación del cuento de Hoffmann El Cascanueces y el Rey Ratón.

El Cascanueces es un ballet en dos actos basado en el cuento de Hoffmann El Cascanueces y el Rey Ratón. Se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el 18 de diciembre de 1892. La música de Tchaikovsky es una de las composiciones para danza más ricas y encantadoras jamás escritas, con momentos que evocan la música de diferentes lugares del mundo y una riqueza melódica asombrosa.

Podremos disfrutarlo todavía los días 5, 6, 9 y 16 de enero, en el Teatro Lope de Vega. Además, se recaudará 1,5€ por cada entrada vendida, como donación a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania.

5. Un luminoso 'Origen' en el Botánico

Últimas oportunidades para ver, este fin de semana, los juegos de luz que dotan al Real Jardín Botánico de vida en la oscuridad, gracias al espectáculo Origen, una prolongación de La Naturaleza Encendida, que hemos disfrutado en ediciones anteriores. Un paseo nocturno en el mejor escenario posible para ver el maravilloso y desconocido mundo de los seres vivos más antiguos, a través de la magia de las luces y el sonido.

Origen parte de las últimas investigaciones científicas que concluyen que uno de los conjuntos de seres vivos más antiguos que se relacionan con el origen de la vida son los hongos, ya que poblaron la Tierra antes que los animales y las plantas, por ello Origen hace un homenaje a dos universos increíbles: los hongos, a través de sus setas, y los myxomycetes -organismos que se pueden encontrar tanto en forma unicelular como agrupados, llegando a alcanzar un enorme tamaño y peso, de hasta 1 m y 20 kg.

Cartel promocional de 'Origen', un espectáculo de luz y sonido en el Botánico Cedida

Estará abierto hasta el 15 de enero, de lunes a domingo de 18:00h. a 00:00h. con pases cada 15 minutos, y cuenta con el apoyo del CSIC. Además, se puede visitar la exposición de Microorganismos: una experiencia única con imágenes nunca antes vistas por el ojo humano.

6. Rock En Familia y muchas más actividades

Rock en Familia se celebra este año en WiZink Center Rori Ribes

La fiesta más grande del rock para toda la familia se celebrará el sábado 7 de enero en el WiZink Center, después de haber tenido que suspenderse en pasadas temporadas por el COVID. Ahora resulta un plan perfecto para disfrutar, con los seres queridos, de las mejores versiones de la historia del rock y para cerrar las fiestas navideñas como se merece.

Rock en Familia es un espectáculo en el que grandes y pequeños disfrutan por igual de la experiencia de la música en directo, al tiempo que descubren la historia y las canciones de algunos de los artistas y grupos más importantes y relevantes de la historia del rock y el pop.

Rock En Familia para este fin de semana Cedida

Esta nueva edición estará presentada por El Pirata de Rock FM y el Oso Rosendo, y en ella, a través de cuentacuentos y las mejores bandas tributo de este país, los más pequeños descubrirán a grupos como AC/DC, Metallica, Michael Jackson o The Beatles, y disfrutarán de Queenmanía, el espectáculo familiar homenaje a Queen que está triunfando en la cartelera nacional. Además el espectáculo contará con la participación de Loquillo junto a la banda de Rock En Familia que está compuesta por niños.

Habrá todo tipo de actividades para los más pequeños como animación y pintacaras y el espacio contará con puestos de comida, bebida y merchandising. Será una ocasión muy especial para los más pequeños ya que además de la actuación, pueden obtener un regalo seguro si van disfrazados de su estrella del rock favorita.