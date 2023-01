El Gobierno convoca a los cuerpos policiales para analizar el repunte de asesinatos a mujeres

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha convocado una reunión este martes y miércoles con todos los cuerpos policiales para analizar los casos de violencia machista ocurridos en 2022.

A la reunión también asistirán el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio, José Antonio Rodríguez, y la responsable del Área contra la Violencia de Género (VioGén), María Jesús Cantos, que estudiarán las víctimas de crímenes machistas ocurridas el pasado año y que ascienden a 49.

La reunión coincide con un nuevo repunte de casos, con al menos cuatro mujeres asesinadas en apenas 24 horas, de las que tres se investigan como posibles crímenes machistas.

El primero tuvo lugar la madrugada del domingo en Piedrabuena (Ciudad Real), donde una mujer de 24 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja; hay otro caso en el Puerto de Santa María (Cádiz) y un tercero ocurrido la pasada noche en Adeje (Tenerife).

A ellas se suma una cuarta víctima estrangulada en Roquetas de Mar (Almería) por un hombre con antecedentes por violencia de género con otra mujer.

Además, aunque está en investigación y no se ha determinado como un caso de violencia de género, el cadáver de una mujer fue avistado este domingo por la tarde en una playa de Marbella sin cabeza y sin manos. "Hay que ver lo que ha ocurrido realmente, coger al culpable y que pague con todo el peso de la ley. Y, sobre todo, hay que luchar para que nunca vuelva a ocurrir. Y en este caso, en el que todavía no está determinado si ha sido o no violencia machista, yo siempre digo que hay que luchar contra todo tipo de violencia", ha señalado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.