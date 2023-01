Dos mujeres son asesinadas en pocas horas: sus parejas han sido detenidas y solo un caso se ha confirmado como violencia machista

Dos asesinatos de mujeres en menos de 24 horas han conmocionado las localidades de Piedrabuena (Ciudad Real) y El Puerto de Santa María (Cádiz) este domingo. Se trata de dos posibles casos de violencia machista, solo uno de ellos confirmado por la Policía, que pasarían a convertirse en las primeras víctimas mortales de 2023.

El primer caso dado a conocer este domingo ha sido el de Piedrabuena, donde una joven de 24 años que ha muerto este domingo agredida con un arma blanca y la Guardia Civil ha detenido a su pareja como presunto autor del ataque que le ha costado la vida.

El hombre, cuya edad no ha sido facilitada, ha permanecido detenido en las dependencias de la Guardia Civil de Piedrabuena, aunque el instituto armado no ha confirmado todavía si se trata de un caso de violencia machista, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que han informado de que se ha decretado secreto de sumario.

Sin embargo, fuentes familiares han asegurado que el detenido y la víctima vivían juntos, tienen una hija de 3 años y que ha sido el propio agresor quien ha dado aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil tras agredir a la joven en su casa de Piedrabuena, ubicada en la calle Juan de Austria.

Hasta el lugar de los hechos se han dirigido un equipo médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de urgencias, que no han podido salvar la vida de la mujer, así como agentes de la Guardia Civil, que han detenido al presunto homicida.

Por otra parte, fuentes vecinales han indicado que la joven jugaba en un equipo de fútbol sala de Piedrabuena y que había cenado con todas sus compañeras la pasada noche, antes de ser asesinada.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, la menor sería la primera huérfana por la violencia de género de 2023, una cifra que ascendería a 378 desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse.

Crimen machista en El Puerto de Santa María

A falta de más información sobre el caso de Piedrabuena, la Policía Nacional sí ha confirmado el asesinato machista ocurrido este domingo en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde un hombre de 40 años ha sido detenido tras confesar haber matado de un disparo a su pareja, una mujer de 46 años con la que mantenía una relación sentimental desde hacía más de un año.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, "no consta que la víctima esté en Viogen", el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.

El agresor fue localizado y detenido sobre las cuatro de la madrugada de este domingo, después de que un ciudadano alertara de que había disparado contra un domicilio particular.

En el momento del arresto, portaba un revolver, estaba bajo los efectos de alcohol u otras sustancias tóxicas y manifestó a los agentes que "había matado a su amor".

Sobre las 7.00 h de la mañana, los agentes accedieron a un piso ubicado en la urbanización Bahía Sherry, donde ha sido hallado el cuerpo de la mujer con heridas causadas por disparos.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ya ha decretado un día de luto oficial hasta la medianoche del lunes en repulsa por este asesinato.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado en Twitter que se encuentra "recabando datos" sobre ambos casos, y que de confirmarse como violencia machista, serían los dos primeros crímenes de esta naturaleza en 2023 y elevaría a 1.184 las mujeres asesinadas desde 2003, el año desde el que se tienen registros.

⚠️ Estamos recabando datos de los asesinatos por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer de 24 años en Ciudad Real y de una mujer de 46 años en Cádiz.



🔴De confirmarse, el nº de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 2 en 2023 y a 1.184 desde 2003.#NiUnaMenos — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) January 8, 2023

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que estos dos casos de asesinatos de mujeres están en "investigación". "No acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos", ha manifestado en un mensaje publicado en Twitter.

En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos — Irene Montero (@IreneMontero) January 8, 2023

El número de teléfono 016, totalmente gratuito y que no deja huella en la factura —aunque habría que borrarlo del historial de llamadas—, atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. Otra alternativa es denunciarlo a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, o enviando un mensaje de WhatsApp al número 600000016. Por su parte, los menores víctimas de violencia machista pueden acudir al teléfono de la Fundación ANAR: 900 20 20 10.

Asimismo, ante una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.