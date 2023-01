Madrid acelera para terminar antes de mayo las obras que tienen la ciudad patas arriba

Si 2022 fue el año de las vallas amarillas, las hormigoneras y las calles cortadas en Madrid, 2023 dará paso a los cortes de cinta y la ansiada reapertura al público de grandes, y no tan grandes, obras de la ciudad. Después de las vacaciones de Navidad, el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida retoma los trabajos que en apenas cinco meses le servirán como tarjeta electoral para los comicios municipales del 28 de mayo. Toca ponerse manos al taladro para rematar el legado urbanístico que la coalición de PP y Cs quiere dejar a los madrileños tras cuatro años de mandato, donde ya figuran proyectos como la nueva Plaza de España o el recién desenredado Nudo Norte.

Dado que el Ejecutivo de Almeida no logró aprobar los presupuestos de la capital para 2023, apenas existe margen de maniobra para iniciar nuevas operaciones. El Área de Obras y Equipamientos, que capitanea Paloma García, no contará con los 429 millones de euros presupuestados para este año, con lo que algunas actuaciones como la nueva vida cultural del edificio de Prado 30 no están aseguradas. "Debido a la irresponsabilidad de la oposición, que nos ha llevado a la prórroga presupuestaria, el futuro de este equipamiento dependerá de que se puedan llevar a cabo posibles reajustes", señalan fuentes municipales. Técnicos de la Comunidad aseguran que el centro de salud que ocupará la parte central del inmueble tendrá adjudicado el proyecto de obra en este primer cuatrimestre.

Puerta del Sol

La plaza más famosa de España lucirá como nueva cuando llegue la primavera. A la Puerta del Sol tan solo le falta por jubilar la ballena, nombre con el que se conoce al intercambiador de Metro y Cercanías, que lleva varada más de 12 años en mitad del kilómetro cero. En su lugar, se levantará un pabellón transparente de vidrio con forma oval, con el objetivo de dotar de mayor visibilidad a todo el conjunto. Aunque los servicios municipales de Obras también tendrán que arreglar el estado chapucero del suelo, que abrió temporalmente para las Navidades. La última remodelación del espacio, con de 10,7 millones de euros de coste, pondrá a los peatones como protagonistas, prohibiendo el tránsito de coches y motos con bolardos retráctiles.

La Puerta del Sol, abierta temporalmente al público durante las Navidades. Jorge París

Cubrimiento de la M-30 por Mahou-Calderón

La segunda gran infraestructura pendiente de cortar su cinta es la cubrición de la M-30 sobre los terrenos liberados tras la demolición del antiguo estadio del Atlético de Madrid y la fábrica cervecera Mahou. El skyline que se refleja en la aguas del Manzanares sigue encapotado de una nube de grúas. Aunque el Consistorio asegura que al proyecto, dotado con una inversión municipal de 52,7 millones de euros, tan solo le quedan por integrar instalaciones control, después de haber recuperado el tráfico a finales de noviembre. A futuro, estos trabajo permitirán a su vez culminar el parque Madrid Río, "completando la continuidad ambiental, peatonal y paisajística de uno de los proyectos de transformación urbana más importantes de la ciudad en este siglo", dicen fuentes consultadas.

Cubrición de la M-30 a su paso por el antiguo estadio del Calderón. Jorge París

Eje Pedro Bosch-Doctor Esquerdo

La primavera también traerá la reconfiguración del eje Doctor Esquerdo-Pedro Bosch, que une algunas de las arterias más transitadas del sureste de la capital como son las calles de Méndez Álvaro, Pedro Bosch, Doctor Esquerdo y la avenida de la Ciudad de Barcelona. Después de decir adiós al 'scalextrix' que unía los distritos de Retiro y Arganzuela en 2022, el Consistorio ha comenzado la segunda fase de reurbanización del entorno para dotarlo de un carril por sentido para el transporte público, otro para el vehículo privado y un carril bici bidireccional. Con esta operación, se despide un modelo de concebir la ciudad durante los años 70, cuando los gigantes de hormigón invadieron puntos neurálgicos de Madrid para encauzar un aumento incesante del tráfico rodado, en detrimento de la visibilidad y la convivencia de los vecinos.

El antiguo puente de Pedro Bosch en enero de 2023. PREVISIONES 20M

Calle Ponzano



A una de las calles más fiesteras de Madrid le ha surgido una nueva fuente de ruido: el de la taladradora. Los vecinos que viven desde el número 1 al 60 de la mítica calle de Chamberí conviven desde hace semanas con los trabajadoras de la construcción, rodeados de zanjas, escombros y material de obra. La actuación no compete a la delegación de Obras, sino que es responsabilidad de la Junta de Distrito, con Javier Ramírez a la cabeza. Su propósito es dar más espacio al peatón, agrandando las aceras aunque eso, paradójicamente, suponga perjudicar a los paseantes por un tiempo. El proyecto con alrededor de 800.000 euros de presupuesto también mejorará el alumbrado y el alcantarillado.

La calle Ponzano llena de obras Jorge París

Cuatro nuevas plazas



Desde Fuencarral hasta Villaverde, cuatro plazas lucirán como nuevas en los próximos meses. Al norte, en el barrio del Pilar (El Pardo), la Vaguada, con un presupuestos de 1,4 millones, resaltará su estanque, con un banco corrido para los vecinos y una pérgola que proporcione sombra. Al sur, en Carabanchel, se ha puesto en marcha la transformación de la plaza de la Emperatriz, que con 3,3 millones de euros de inversión aspira a recuperar el protagonismo del centro neurálgico del casco histórico del distrito. No muy lejos de allí, en Villaverde, Mayor y de Ágata también harán gala de nuevo aspecto antes de las elecciones. Los trabajos, que costarán 2,9 millones de euros, incluyen nuevo pavimento y mobiliario urbano, más elementos vegetales y mejor accesibilidad a las mismas.

En 2019, el acuerdo de gobierno entre PP y Cs contemplaba la reforma de 21 plazas de la ciudad, compromiso que prevé alcanzar las 28 antes de las elecciones de la primavera de 2023. La plaza de Jacinto Benavente ha quedado momentáneamente fuera de la hoja de ruta por la caída de los Presupuestos de la capital.

El Ayuntamiento superará el objetivo de reformar 21 plazas que se propuso en 2019. Bieito Álvarez

Avenida del General Perón



Tras trece largos meses de obra, una de las principales avenidas de Tetuán estará lista para reabrirse totalmente al público. Es la avenida del General Perón, será reformada como otras 11 calles aledañas, como Fortunata, Jacinta, Dulcinea o Aviador Zorita. Con un coste de 8,6 millones, este ámbito del norte del municipio reordenará su tráfico, reduciendo la circulación de coches en favor de la movilidad peatonal. Una de las principales aportaciones de la remodelación será la incorporación de un carril bici bidireccional a lo largo de todo el recorrido, que conectará el distrito con el carril bici previsto en el paseo de la Castellana.

La futura avenida del General Perón a vista de pájaro. Ayuntamiento de Madrid

Carril bici de la Castellana

Poco a poco el núcleo de la movilidad ciclista madrileña va dejando ver su nueva aspecto. En el primer tramo del Paseo de la Castellana desde Plaza Castilla a Cuzco, las obras van más avanzadas. El objetivo del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento es que todo esté a punto para marzo. Entonces, el delegado Borja Carabante calcula que 4.000 ciclistas circularán diariamente por los 6,5 kilómetros de recorrido. El precio de la obra será de 5,5 millones de euros.

Tramo más avanzado del carril bici de la Castellana Jorge París

Entorno de la Sierra Toledana

Los vecinos de Puente de Vallecas también esperan con expectación ver el resultado final de urbanización del Área de Planeamiento Remitido (APR) Sierra Toledana. Una operación con 18 meses de duración y 4,8 millones de euros de inversión, que renovará calles como Doctor Lozano, Pico Cuadramón, Baltasar Santos o Ruzafa e incluso creará otras nuevas vías. La superficie total del ámbito de actuación supera los 45.000 m2 y se divide en cuatro áreas: una destinada a uso residencial, otra a vía pública, una tercera a equipamientos y la cuarta a zonas verdes.

Norte de la avenida de la Ilustración



En plena remodelación, el flanco norte de la gran arteria de Fuencarrral-El Pardo presentará nuevo look en primavera. Gozará de un carril bici bidireccional, zonas infantiles, luminarias led, áreas deportivas, fuentes, terrazas y una gran bóveda de árboles. Los mismos equipamientos que albergará el flanco sur, que recibió luz verde del Ayuntamiento de Madrid a finales de 2022, aunque no estará listo hasta después del verano. La operación conjunta costará 16 millones a alas arcas públicas.