"Más mortero y planchas de metal": el plan del Ayuntamiento en Sol ante las próximas lluvias

En mitad de la Puerta del Sol, un obrero de chaleco amarillo chillón extrae agua de una tubería utilizando un alicate. Llena un cubo hasta la mitad. Después, cruza la plaza hasta una de las bocas de metro, la que está situada a los pies de la Real Casa de Correos. Vuelca el líquido y se agacha, a riesgo de llenarse las rodillas de barro, para esparcirlo por varios metros de superficie. Está cocinando mortero. "Cemento, arena y agua", recita los ingredientes. Como él, otros compañeros suyos repiten la misma fórmula en más puntos de la plaza, que con las lluvias de este sábado se convirtieron en un auténtico lodazal, arruinando la apertura temporal de Sol al público después de ocho meses de obras .

Ante la amenaza de aglomeraciones, con motivo del puente de diciembre y en vista de las Navidades, los cuerpos de seguridad local aconsejaron al Ayuntamiento despejar Sol durante las fiestas. Prácticamente de la noche a la mañana desaparecieron las vallas y los bloques de hormigón, reduciendo la acción de los taladros a las inmediaciones del tragabolas, el acceso al intercambiador de Metro y Cercanías, que se demolerá ya el próximo año. Solo permanecería vallado el espacio en el que se ubicará la nueva fuente, por haber aparecido restos arqueológicos. Un 90% de la plaza se pavimentó y al 10% restante se le aplicó una capa de mortero.

Sin embargo, las prisas no dejaron tiempo a secar la mezcla y con el chaparrón del fin de semana, ese pequeño porcentaje se transformó en barro. Casi con la misma celeridad, las redes se inundaron de críticas: "Chapuza"; "barrizal"; "lamentable"; "poneros botas para ir"...

La Puerta del Sol, donde el PP de Madrid se gastó más de 10 millones de € para hacer unas obras innecesarias y hacer una chapuza. pic.twitter.com/u76OZodQnb — Miguel (@m_bonis_) December 3, 2022

Asistió en primera línea al espectáculo Javier (nombre ficticio) que regenta un quiosco emplazado desde el pasado 10 de noviembre cerca del tragabolas. "No vi ninguna caída, pero aquello era un peligro", comenta. Otro de los obreros reconoce que fue una "cochinada". "Trajeron el mortero ya fabricado y con demasiada agua", dice mientras extiende con una pequeña pala el nuevo material por una de las zonas afectadas por la lluvias. "En 10 o 12 horas estará seco. Y esta vez sí resistirá", asegura.

Mismo lugar que el sábado se convirtió en un barrizal Jorge París 20Minutos

Más vale. Hasta finales de la semana que viene, los meteorólogos prevén días pasados por agua en la capital. Con una tregua de 24 horas el sábado, habrá chubascos generalizados hasta mediados de diciembre. Consultados por la estrategia a seguir ante la que se avecina, fuentes del área municipal de Obras descartan un plan específico en la plaza. "Estaremos pendientes, igual que lo hemos estado al repasar el mortero y colocar las planchas, por supuesto", avanzan. Aunque "se ha puesto el foco en un par de vídeos puntuales y lo importante es que la plaza es transitable y así se mejora la movilidad y la seguridad", agregan.

Restos de las lluvias del sábado. Jorge París 20minutos

Han pasado unos días y la caótica apertura de Sol sigue presente en forma de charcos. Justo en la entrada a la plaza, los transeúntes esquivan uno de los estanques sobre los que ya nadan colillas y plastiquitos. La campana y el Reloj de Gobernación se reflejan en el agua en las últimas horas del sol. "¿Cómo está la Puerta del Sol en obras en Navidad? Está todo levantado. ¿Por qué?", pregunta sorprendida una señora a su marido nada más avistar el paisaje. "No lo sé", responde él, lacónico, mientras acompaña a los que parecen sus nietos a ver el gran abeto luminoso que adorna el kilómetro cero por Navidad.

Nochevieja sobre mortero