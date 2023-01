Cómo afecta la subida de las pensiones a las personas con discapacidad

A partir del 1 de enero se aplicó la subida de las pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Esta subida afecta a todos los pensionistas de España, incluidos los 1,1 millones de personas con discapacidad que cobran algún tipo de pensión. La inmensa mayoría de ellos, 950.000 (el 86%), son pensiones contributivas y unas 180.000 (el 14%) no contributivas. Estas últimas serán, además, las que más verán aumentar su pensión.

Cuánto suben las pensiones contributivas por discapacidad

Por regla general, las pensiones contributivas suben un 8,5%, que es la media de lo que ha subido el índice de precios de consumo (IPC) entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Aplicando este porcentaje a la pensión contributiva media que cobran las personas con discapacidad, que es de 1.035 euros, la subida sería de casi 88 euros al mes, es decir, que la media de pensión contributiva de una persona con discapacidad se quedaría en torno a los 1.123 euros al mes.

Si lo comparamos por grados, y por pensiones mínimas, la subida sería la siguiente:

• Gran invalidez : se concede a trabajador con una incapacidad permanente que necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

Tomando como referencia la pensión mínima, con la subida del 8,5 % quedaría así:

- Para personas con gran invalidez y cónyuge a cargo: pasa de los 1.335,80 a los 1.449,34 euros al mes.

- Para personas con gran invalidez y cónyuge no a cargo: pasa de 1.027,50 a 1.114,83 euros al mes.

- Para personas con gran invalidez sin cónyuge: pasa de 1.082,60 a 1.174,62 euros al mes.

• Incapacidad permanente absoluta o total : se concede a personas para cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre la persona tras quedar incapacitada. Las cuantías mínimas varían en función de la edad y de si tienen cónyuge a cargo o no. Las nuevas mínimas quedarían así a partir del 1 de enero.

- Con cónyuge a cargo: pasa de 890,50 a 966,18 euros al mes si el beneficiario tiene 65 años, y de 834,90 a 905,86 euros al mes si tiene entre 60 y 64.

- Con cónyuge no a cargo: pasa de 685 a 743,22 euros si el beneficiario tiene 65 años y de 638,20 a 692,44 euros si está entre los 60 y los 64 años.

- Sin cónyuge: de 721,70 a 783 euros (65 años) y de 675,20 a 732,59 euros con una edad comprendida entre los 60 y 64 años.

Si el beneficiario tiene menos de 60 años con enfermedad común pasa de 532 a 577,22 euros mensuales con cónyuge a cargo o sin cónyuge, y de 527,40 a 572,22 euros mensuales con cónyuge no a cargo.

Cuánto suben las no contributivas de invalidez

A partir del 1 de enero de 2022 se consolida la subida del 15% de las pensiones no contributivas, destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente como para percibir una pensión contributiva. En caso de las pensiones no contributivas por incapacidad -que se conceden a personas de entre 18 y 65 años con una discapacidad igual o superior al 65% y unos ingresos máximos personales de 6.784,54 € anuales-, también suben, por tanto, ese 15%.

Así, si a comienzos de 2022 la cuantía de la pensión no contributiva era de 421,40 euros mensuales, tras la subida del 15% se queda definitivamente en 2023 en los 484,61 euros.

Además, las personas con una discapacidad igual o superior al 75% pueden beneficiarse de un incremento del 50%. Estas personas, en 2023 cobrarán 726,90 euros al mes.

Cuánto sube el IMV para las personas con discapacidad

Si una persona con discapacidad no cumple los requisitos para recibir una pensión, ni contributiva ni no contributiva y no dispone de otros recursos económicos, puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, que también sube este año de manera extraordinaria un 15%.

Así, mientras que en 2022 la cuantía mínima que recibían las personas con derecho a IMV era de 491,63, en 2023 será de 565,37, para adultos que viven solos. Esta cantidad se puede ver incrementada en función de los convivientes hasta llegar a un máximo de 1.243,74 euros mensuales.

Además, estas cuantías, en caso de tener reconocido un 65% de discapacidad o más, se incrementa un 22% del la renta garantizada del IMV, es decir, unos 124 euros.