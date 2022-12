Iceta anuncia que la nueva Ley del Cine se aprobará el martes en el Consejo de Ministros

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha anunciado que el martes el Consejo de Ministros aprobará una nueva Ley del Cine. "Nos comprometimos antes de acabar el año y hemos dado la murga hasta que realmente el 27 de diciembre vamos a aprobar la Ley del Cine", ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser.

Iceta ha añadido que los productores independientes, "que son los que se quejaban de alguna manera de la Ley Audiovisual", van a encontrar que la definición de productores es "muy favorable" a su planteamiento. En esta línea ha defendido la necesidad de tener dos normas, la Ley del Cine y la Ley Audiovisual, porque "cada una regula una cosa". "La Ley Audiovisual plantea las obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y la Ley del Cine va a regular los criterios de las políticas públicas de fomento a la cinematografía", ha explicado.

La ley -aprobada a propuesta del propio Iceta y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño- pretende adaptar la normativa a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector en los últimos años, alineándose con la normativa europea en la materia.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, el apoyo a la promoción internacional no solo de películas, y la protección del patrimonio. De ahí el nuevo título de la ley, que suma el concepto de cultura audiovisual al del cine.

Balance cultural

Iceta también ha hecho balance de 2022 en gestión cultural, y ha reconocido que ha habido hitos, como el Oso de Oro de Alcarràs, pero que todavía hay cosas por hacer. "Ha sido un buen año desde muchos puntos de vista, pero en algunas cosas no. Yo tengo la obligación de también decir que no ha ido tan bien. No hemos vuelto al cine como habíamos ido", ha lamentado.

El ministro ha señalado que una de sus preocupaciones es la inflación y cómo puede afectar al sector cultural. "Tenemos que hacer un gran esfuerzo por abrazar la cultura, dejar que nos abrace y respetar mucho el valor de lo que hacen nuestros creadores. Yo me pongo un poco pesado, pero los derechos de autor son importantes. Nada es gratis. Si queremos seguir disfrutando de la creación, los creadores han de poder vivir de su trabajo", ha indicado.

Asimismo, ha adelantado que en el primer Consejo de Ministros de 2023 se podría aprobar el Estatuto del Artista y se avanzará en la revisión de los criterios de cotización de los trabajadores culturales. "Uno de los elementos que define la actividad cultura es la intermitencia y hay que adaptar nuestras leyes a esa actividad fluctuante", ha precisado.

Respecto al bono cultural, el titular de Cultura ha reafirmado la importancia de la medida y la ha considerado "un éxito", a la vez que "muy insuficiente", porque no todos los jóvenes han podido acceder a ella.

"Cuando se habilita una partida lo que quieres es gastártela. Y yo no me la voy a gastar entera. Precisamente porque ha habido muchos jóvenes que no han podido acceder al bono. Era el primer año y pagábamos la novatada, seguro", ha sentenciado.