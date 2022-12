Un reproche simbólico pero que deja los registros intactos: así 'retira' Batet los insultos del Diario de Sesiones del Congreso

En las últimas semanas, el Congreso de los Diputados se ha visto desbordado por intervenciones plagadas de expresiones que han ido desde la falta de decoro hasta el insulto o incluso la imputación de graves delitos a su destinatario. Y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho en varias ocasiones uso de su facultad de retirar estas palabras del Diario de Sesiones, el acta que recoge todo lo acaecido en cada sesión. Pero esa retirada no implica que las declaraciones subidas de tono desaparezcan de los registros: únicamente quedará para la posteridad que la Presidencia de la Cámara las consideró contrarias al reglamento.

La retirada de las expresiones ofensivas del Diario de Sesiones ha vuelto estos días al foco de la actualidad a causa de los insultos vertidos en el Congreso, que han llevado a Batet a adoptar una interpretación más estricta del reglamento que, sin embargo, no ha satisfecho a todos los grupos porque no ha establecido un baremo claro de las expresiones que están permitidas y las que no. A EH Bildu, por ejemplo, Vox les ha tildado de "etarras" en el Congreso sin reproche de la Presidencia, mientras que se ha prohibido expresamente tachar de partido "fascista" a la formación de Santiago Abascal, pese a tratarse de un calificativo teórico para designar una ideología política.

No obstante, tomar la decisión de retirar del Diario de Sesiones una expresión o una palabra es una medida simbólica. Según refleja el Reglamento del Congreso, la presidenta Batet tiene la potestad de retirar de los registros las palabras de los diputados cuando estos "profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". Pero en las actas, estas expresiones siguen apareciendo.

Uno de los últimos ejemplos es de tan solo hace unos días, concretamente del jueves día 1 de diciembre. El Diario de Sesiones recoge cómo, en un encendido debate, la líder de Cs, Inés Arrimadas, mostró su apoyo a Vox a la hora de calificar a Bildu de "filoterroristas" e, incluso, fue más allá al asegurar que "desde luego que la diputada de Vox no dijo la verdad, porque no son filoterroristas, ¡son directamente terroristas!". Batet, aunque no reprochó en el momento a la líder de Cs el uso de esta palabra, decidió retirarla del registro. Pero el único efecto de esta decisión es que el término aparece en cursiva y acompañado de una nota al pie que señala que ha sido "retirado por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara".

El día anterior, el miércoles día 30 de noviembre, fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que vio como se retiraban sus palabras del Diario de Sesiones tras acusar al PP de fomentar "la cultura de la violación". De nuevo, la expresión aparece en cursiva, pero sigue presente en el acta, que además es enormemente prolija al recoger los detalles de la bronca que se originó por esta acusación. Lo hace de la siguiente manera:

"[...] Ustedes [promueven la cultura de la violación], que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. (Fuertes protestas.—Varios señores diputados: ¡No, hombre, no!). Ustedes votan... (Fuertes protestas).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor! (Fuertes protestas). ¡Silencio! Pido silencio, por favor. (Varios señores diputados: ¡Fuera, fuera, fuera!). Señorías del Grupo Popular, pido silencio, por favor. (Fuertes protestas). No se interrumpe una pregunta. Les pido silencio. (Un señor diputado: Esto sí que es violencia). Les pido silencio, no se interrumpe una pregunta. (Fuertes protestas). ¡Silencio, por favor! (Un señor diputado: ¡Que lo retire!—Fuertes protestas). ¡Silencio, por favor! Les pido silencio, por favor, y les he dado la explicación: no se interrumpe una pregunta. (Fuertes protestas). ¡Silencio! (Protestas.—Un señor diputado: ¡No se insulta!). Señora ministra, termine usted su pregunta. (Protestas). ¡Silencio, por favor! (Protestas). ¡Silencio!. (Un señor diputado: ¡Es intolerable!). Señor Tirado Ochoa: ¡silencio! (Un señor diputado: ¡Que lo retire!—Un señor diputado: ¡Dimisión!) Señora ministra, termine su pregunta.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, presidenta. Miren, frente al populismo punitivo que ustedes promueven (protestas), nosotras estamos trabajando en leyes integrales que garanticen la protección de todas las mujeres, y eso vamos a seguir haciendo. (Varios señores diputados: ¡Dimisión, dimisión! —Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Callejas, le llamo al orden, por primera vez. (Rumores). Pido silencio, por favor. Señora ministra, esta Presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje... (Rumores). ¡Silencio, por favor! Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara, así que, por favor, les pido, en términos generales, que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de los españoles. (Varios señores diputados: ¡Que lo retire!—Fuertes protestas) ¡Silencio, por favor!".