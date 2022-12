Batet pide a los diputados que bajen el tono y no se insulten: "La palabra debe utilizarse para argumentar, no para herir"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, reivindicó este lunes que "el debate parlamentario es la exhibición de las mejores virtudes de la palabra" y pidió que, en las intervenciones parlamentarias, "la palabra se utilice para argumentar, no para herir". Lo hizo en su tradicional discurso en el acto institucional por el aniversario de la aprobación de la Constitución, que este 6 de diciembre cumple 44 años y que Batet calificó de "suma de generosidades".

En un discurso pronunciado en la escalinata del Congreso, frente a la Puerta de los Leones, Batet quiso referirse al aumento de la tensión que se ha producido en las últimas semanas en la Cámara Baja, que tuvo su punto culminante cuando una diputada de Vox aseguró que el "único mérito" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es haber "estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". No lo hizo expresamente, pero la intención de sus palabras quedó clara cuando afirmó que "se trata de emplear la palabra como instrumento de persuasión, de buscar los equilibrios razonables entre posiciones distintas, y de escuchar, porque escuchar obliga a quien habla a hacerlo mejor".

"El parlamento es un lugar único" y "quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de esa singularidad", planteó la presidenta del Congreso, que señaló ante sus señorías que en las Cortes "también deben sentirse representados" todos los ciudadanos. "Desde la tribuna se habla a la ciudadanía, ofreciendo las opiniones que cada cual considera mejor fundadas, dando razones que apelan al buen sentido de todos: eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes, que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir", señaló Batet.

Más allá de esta nueva llamada de atención a los diputados, la presidenta del Congreso quiso hacer una loa a la Constitución definiéndola como "una obra en marcha" que, sin embargo, "en estos 44 años ha hecho posible la España que somos y de la que podemos estar orgullosos". "Hay motivos para celebrarlo y hoy es el día para ello", planteó Batet, que aseguró que, debido a las circunstancias en las que se desarrolló la Transición, "la materia política de nuestra Constitución es la esperanza".

"La esperanza de consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. La esperanza de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. La esperanza de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. La esperanza de establecer una sociedad democrática avanzada", detalló la presidenta del Congreso, que hizo hincapié en que la Carta Magna es también "de los millones de españoles" que no pudieron votarla". "De los que sabemos que es de todos y para todos, los que sabemos que la Constitución no es bandera, sino plaza", apuntó.

Batet también se refirió a las dudas que han emergido en los últimos años en torno al sistema, y aseguró que "las vicisitudes históricas que estamos viviendo en estos años han acrecentado la preocupación y la incertidumbre". "La experiencia nos enseña que no está en nuestra mano elegir la realidad a la que nos enfrentamos, pero lo que sí depende de nosotros es escoger cómo responder a esa realidad", planteó la presidenta del Congreso, que afirmó que "el camino por el que podemos superar los retos es el marcado por los valores y la unidad". "Así lo hicimos durante los duros meses de la pandemia, y así lo estamos haciendo frente a la violenta transgresión de las reglas del derecho internacional y la violación de los derechos humanos que sufre Ucrania", apuntó.

Más información en breve.