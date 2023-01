Aleksandra Ivankovic, sobre incluir perros en el sistema de justicia: "Ayudan a las víctimas a comunicarse sobre temas traumáticos"

En los últimos años cada vez se habla más del efecto positivo de los animales en nuestras vidas. Sobre la terapia con animales de asistencia, terapia o apoyo, se ha demostrado que aporta resultados a los cuales es un poco más difícil llegar a través de métodos convencionales.

Solo la presencia de un perro en una terapia psicológica puede conseguir que la persona en tratamiento se abra más fácilmente, por ejemplo. También, ayuda a que en aquellas sesiones grupales los participantes se comuniquen más entre ellos, gracias al compañero de cuatro patas. Hemos llegado a ver cómo las rutinas de cuidados y el cariño incondicional que estos animales nos aportan, puede llegar a cambiar la forma en la que vemos la vida.

El efecto positivo que tiene la presencia de un perro también llega al sistema de justicia. La organización Victim Support Europe (VSE) a través de su proyecto FYDO (Facilities for Dogs in Europe) busca agregar a nuestros compañeros caninos en los procesos judiciales para apoyar a las víctimas más vulnerables con un programa estandarizado que se pueda llevar a cualquier país europeo.

¿Cómo nace el proyecto FYDO (Facility Dogs in Europe)?Durante muchos años, en Estados Unidos y Canadá se ha brindado apoyo a las víctimas de delitos más vulnerables trabajando con perros en instalaciones preparadas para ello. Hace aproximadamente una década, el interés por este tipo de apoyo a las víctimas comenzó a surgir también en Europa, poniéndose en marcha una serie de iniciativas aisladas, no reguladas y no estandarizadas. En Victim Support Europe (VSE), como organización coordinadora europea que aboga por servicios de alta calidad para las víctimas de delitos, sentimos que esta iniciativa tenía mucho potencial pero, como red de profesionales de apoyo a las víctimas, sabíamos poco sobre el adiestramiento de perros. Así es como, en 2019, reunimos a una asociación de profesionales de apoyo a las víctimas y a adiestradores de perros con el fin de desarrollar un programa estandarizado para la inclusión de perros en los establecimientos judiciales. Entendimos que habría muchas víctimas que podrían beneficiarse del apoyo de los perros de las instalaciones, así nació la idea de FYDO (Facility Dogs in Europe). La Comisión Europea nos otorgó fondos para desarrollar un programa de entrenamiento para perros y sus adiestradores en Bélgica, Francia e Italia y poder así crear el primer programa estandarizado para perros en instalaciones judiciales de Europa.