Suplementos alimenticios para perros: "No son una medicación, no curan, pero pueden ayudar a que el animal esté mejor"

Cada vez cuidamos más de nuestros compañeros de cuatro patas. Hemos evolucionado en la forma en la que los educamos, alimentamos y comunicamos con ellos. La sociedad cada vez está más concienciada de que nuestras mascotas son uno más de la familia y, por ello, debemos cuidarles y mimarles como tal.

Entre los aspectos que más podemos ver que han cambiado en los últimos años, la alimentación es uno de los más amplios. Hemos pasado de darle las sobras de nuestra comida o alimentarles con pienso a una multitud de opciones como la dieta BARF o las grain free entre otras. Y ahora también estamos introduciendo los suplementos alimenticios.

"Éstos son unos alimentos complementarios que utilizamos para compensar la alimentación o nutrición de ciertos animales para que puedan tener una vida saludable", explica Sònia Sáez, veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo.

Igual que nos ayudan a nosotros, los suplementos pueden ser muy beneficiosos también para nuestras mascotas en momentos de especial cansancio, cambio de temperaturas (el cambio de estación) o que se sientan apagados por algún motivo. "No es una medicación que va a curar una enfermedad. Ayudan muchísimo a que el animal esté mejor, pero si partimos de que el animal está sano", insiste la veterinaria de Purina.

Cómo saber cuándo nuestra mascota necesita suplementos

Aunque sepamos más o menos cuándo podríamos darles suplementos alimenticios a nuestras mascotas, hay algunos signos que nos pueden indicar cuando les hacen realmente falta. "Si se detecta algún tipo de enfermedad, se debe acudir al veterinario, para que realice una revisión completa al animal y pueda realizar un diagnóstico correcto", expresa Sáez. "El objetivo de los suplementos es ofrecer diferentes productos que ayuden a abordar determinadas necesidades".

"Por ejemplo, la gama de suplementos de Purina Pro Plan ha sido desarrollada para promover comportamientos más relajados, apoyar la movilidad de las articulaciones en perros, ayudar al sistema inmunitario y promover una piel y pelo en perros y gatos", añade la veterinaria.

Así, si identificamos que nuestro animal presenta "una piel un poco más seca, pelo apagado o áspero", podemos beneficiarles con un refuerzo para que tengan mejor aspecto. "Los ácidos grasos esenciales, como los omega-3 y 6, favorecen un pelo fuerte y brillante, así como la hidratación y la salud de la piel; mientras que la vitamina E ayuda a proteger del estrés oxidativo", detalla Sáez.

El objetivo de los suplementos es ofrecer diferentes productos que ayuden a abordar determinadas necesidades

Los perros adultos de cualquier edad también pueden beneficiarse de "un refuerzo para sus articulaciones". "Los suplementos de otra de nuestras gamas (Purina Pro Plan Mobility+) fomentan la lubricación natural de las articulaciones para ayudar a una mejor absorción de los impactos y proporcionan nutrientes para el tejido conjuntivo que sostiene las articulaciones y los cartílagos", explica la experta.

Por otro lado, en periodos de cambio, épocas intensas o durante cambios estacionales, podemos complementar la dieta con suplementos que ayuden "a favorecer la respuesta inmunitaria y mejorar la producción de anticuerpos gracias a la acción de pared celular de levadura (fuente beta-glucanos), que refuerza las defensas naturales y apoya la respuesta inmunitaria", según Sáez.

"También ayuda a mejorar la acción de los postbióticos, que apoyan la salud inmunitaria mediante la producción natural de anticuerpos", añade la veterinaria.

¿Suplementos diarios como rutina?

Sáez asegura que se pueden utilizar suplementos como rutina diaria tanto en perros como en gatos en edad adulta, siempre y cuando no estén gestando, ni lactando. "De todas formas, ante cualquier dura, siempre recomendamos consultar con nuestro veterinario de confianza", aconseja.

"Nuestros suplementos proporcionan una fuente adicional de nutrición cuando se combinan con una dieta completa y equilibrada", explica sobre los suplementos alimenticios de Purina. "Están formulados para aportar tanto niveles seguros de nutrientes como niveles beneficiosos cuando se administran en la cantidad recomendada".

No obstante, Sáez recuerda que "es importante ser consciente de que algunos nutrientes tienen niveles de ingesta que no deben ser superados". "Existen algunos riesgos de sobre dosificar los ácidos grasos omega 3 del aceite de pescado, que pueden dar lugar a molestias intestinales, por ello no se recomienda combinar dos o más suplementos ricos en estos ácidos sin consultar a un veterinario", concluye.