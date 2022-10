Suplementos alimenticios para perros y gatos, complementos que no curan pero pueden mejorar su calidad de vida

La nutrición y alimentación de nuestras mascotas ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Cada vez cuidamos más de nuestros compañeros de cuatro patas y nos preocupamos por que tengan una vida plena y lo más saludable posible. Por este motivo, el mercado también está ofreciendo cada vez más productos enfocados a mejorar la vida de los animales de compañía.

"Los suplementos son unos alimentos complementarios que utilizamos para compensar la alimentación o nutrición de ciertos animales para que puedan tener una vida saludable. Se trata de innovaciones que hacen que su calidad de vida mejore muchísimo", explica Sònia Sáez, veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo. "Los que nosotros hemos lanzado, que son los que vemos que tienen un impacto mayor en los animales, pueden dar soporte a las articulaciones, mejorar el brillo del cabello, proteger y apoyar el sistema inmunitario y promover comportamientos más tranquilos, entre otros".

Igual que nos ayudan a nosotros con los cambios de estaciones, por ejemplo, los suplementos pueden ayudar también a nuestras mascotas cuando se sienten cansadas, apagadas por motivos externos, pero hay que tener claro que no son un tratamiento químico como cuando tomamos antibióticos. "No es una medicación que va a curar una enfermedad, ayudan muchísimo a que el animal esté mejor, pero si partimos de que el animal está sano", insiste la veterinaria de Purina.

Cuándo ofrecer suplementos a nuestra mascota

"El objetivo de los suplementos es poder darles a nuestros peludos una vida más saludable durante más tiempo y estamos viendo el impacto que tienen en la salud de las mascotas (en este caso, perros y gatos), quienes desde que cuidamos más su alimentación, tienen una vida más saludable y longeva", asegura Sáez.

En el momento que el animal tiene un síntoma de algo, debe ser un veterinario quien valore si puede o no tomar suplementos

En este sentido, podemos ofrecerle suplementos a nuestros animales de compañía cuando vemos, por ejemplo que pierden mucho pelo, cuando empiezan a ser mayores y a tener problemas articulares, cuando están más estresados por alguna causa o, simplemente, cuando les notamos más apagados sin un motivo clínico aparente.

"Se pueden utilizar también para reforzar sus defensas tras sufrir un proceso vírico, por ejemplo. Se pueden utilizar en muchas ocasiones y en cualquier animal que esté sano", explica la veterinaria de Purina. "Además, hay diferentes formatos: pastillas o comprimidos, jarabes y hasta en polvo".

De hecho, Purina ha realizado estudios de palatabilidad para que no solo sean completos, si no que el animal quiera comérselos. "Están formulados de manera que sean de fácil administración y no sea una tortura para el animal comérselo, como ocurre con algunas medicinas", comenta Sáez.

No obstante, aunque los suplementos no deberían interferir con medicamentos porque están compuestos de ingredientes naturales, la experta de Purina recomienda consultar con un veterinario su administración en casos de tratamientos médicos.

"En el momento que el animal tiene un síntoma de algo, debe ser un veterinario quien valore si puede o no tomar suplementos, así como en los casos en los que el animal toma una medicación específica", concluye Sáez.