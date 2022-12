Los niños y niñas de San Ildefonso, conocidos por cantar los números y premios de la Lotería de Navidad, han participado en la campaña Números que tocan, de Save The Children, en la que alertan de las cifras de la pobreza infantil en España.

"400.000 niños se alimentan mal en España, el presupuesto en casa no da para una dieta variada; 700.000 no pueden permitirse gafas, ven mal la pizarra, la lección no queda clara y fracasa. Hay 1 millón de niños con el abrigo puesto en casa", cantan los niños del colegio madrileño en el vídeo de la campaña, recordando cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Save The Children explica que han lanzado esta campaña para concienciar a la sociedad española de las cifras "escandalosas" de la pobreza infantil en España. Tal y como cantan los menores, son "números que avergüenzan y congelan el futuro de España".

El spot se ha presentado este jueves en una rueda de prensa, junto al último informe de la organización del que se desprende que 1 de cada 3 niños y niñas malviven en España, la tasa más alta de pobreza solo por detrás de Rumanía.

"España no es un buen país para ser niño, se lo dije al presidente del Gobierno una vez; es así, no puede ser que solo Rumanía tenga más menores en situación de pobreza que nosotros. Es una nación que no está respondiendo a los derechos de su infancia", ha zanjado el director general de Save the Children, Andrés Conde.