Las acusaciones de Irene Montero al PP soliviantan (también) al PSOE: "Le ha devuelto el marco a la derecha"

Como si del día de la marmota se tratara, el Congreso de los Diputados volvió a vivir este miércoles un Pleno marcado por la bronca política con Irene Montero como protagonista. Eso sí, esta vez la ministra de Igualdad pasó de señalada a señaladora, al acusar al Partido Popular de "promover la cultura de la violación" por unas campañas publicitarias de la Xunta de Galicia y de la Comunidad de Madrid con unas declaraciones que censuraron los 'populares', que ya han pedido su dimisión, pero no solo. También el PSOE se desmarcó de las palabras de la titular de Igualdad, lamentando el tono, el contenido y el momento elegido.

"Le ha devuelto el marco a la derecha", apunta uno de los diputados socialistas presentes en la Cámara. En conversación con este medio, lamenta que, "pese a no ser lo mismo", el episodio protagonizado este miércoles por Montero puede llegar a restar gravedad a ojos del electorado en cuanto a los insultos proferidos por Vox la semana pasada.

En el Pleno de la semana pasada, la diputada Carla Toscano llamó "libertadora de violadores" a la ministra de Podemos y fue más allá al declarar que "su único mérito" era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Esto provocó un cierre de filas total con la ministra, que entonces estaba en el ojo del huracán por la rebaja de penas a condenados por abuso sexual tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí'.

Con las palabras de este miércoles de Montero, este apoyo se ha ido diluyendo, ya que la sensación de dicho diputado es compartida en el grupo socialista. La exteriorizó sin matices el portavoz, Patxi López. "No me han parecido las mejores palabras, después de todo lo que hemos vivido en este Congreso" en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja. "No debería jugar con esto", continuó López, "precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal".

Otra diputada que se mostró abiertamente contraria a las palabras de Montero fue Andrea Fernández, responsable de la secretaría de Igualdad de los socialistas. El Congreso es, o debería ser, la casa de la palabra. Lo primero que sobra es el hostigamiento, pero también las expresiones gruesas, las algaradas y el espectáculo", señaló, según recogió Servimedia.

Tibieza en la bancada azul

La tibia reacción del PSOE también se demostró en el rostro frío de Diana Morant. La ministra de Ciencia, sentada al lado de la de Igualdad, no expresó ningún tipo de sentimiento. No aplaudió, algo que tampoco hicieron los diputados socialistas presentes en sus escaños.

Otra de las compañeras de gabinete de Montero, Pilar Llop, también quiso desmarcarse públicamente de lo ocurrido. El PP, señaló la responsable de Justicia, "no fomenta ningún tipo de cultura contra las mujeres" porque "ningún partido" que haya firmado el Pacto de Estado y que haya votado a favor de la ley integral contra la violencia de género lo hace.

En cualquier caso, sí reclamó a los populares que "sean conscientes de que hay que seguir avanzando en la igualdad" y en la lucha contra la violencia machista.