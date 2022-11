Dirigentes del PP fían el cambio de tendencia electoral a la victoria sobre Puig: "Si se gana la Comunidad Valenciana, ganamos España"

La Comunidad Valenciana es la plaza política más codiciada, la joya de la corona; la primera prueba de que si el PP gana allí las elecciones autonómicas, le irá bien en las generales de finales del próximo año. Así lo conciben dirigentes del partido, que fían el cambio de tendencia electoral a la victoria sobre el socialista y actual presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig: "Si se gana la Comunidad Valenciana, ganamos España".

El candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, se mostró ayer optimista en su reto de reemplazar a Puig en la Generalitat valenciana. Porque esta comunidad "es la primera autonomía en la que las encuestas no sonríen al presidente del Gobierno autonómico [Ximo Puig]", aseguró en un desayuno informativo, arropado por todo su partido.

Fuentes internas del partido opinan que a la buena marcha de las encuestas se sumará el desgaste político de las últimas polémicas. En todo caso, creen que los efectos adversos de la ley del 'solo sí es sí' tendrá más recorrido y, por tanto, hará más daño al PSOE que la de la sedición.

"A una familia de un pueblo la sedición le puede indignar, pero tener agresores sexuales o violadores en tu territorio a los que se rebajen la pena o excarcelen... No es difícil admitir que tienen buena intención, pero que hay que arreglarla. Juegan a salvar su reputación en lugar de hacer las cosas bien". En todo caso, en el PP advierten de que deben "liderar la agenda" de la sedición, o del 'sólo sí es sí, aunque sin abandonar el mensaje económico ya que es su "seña de identidad".

Sobre la intención de Puig de adelantar las elecciones de mayo, Mazón sostuvo que "quien más lo que quiere es la gente" y que en ese caso está "preparado", ya que tiene diseñado su plan sanitario y de servicios sociales, ayudas a autónomos y pymes o la oficina de simplificación administrativa para la inversión.

No obstante, fuentes internas dudan de si un adelanto beneficiaría realmente al PP. Lo que sí admiten es que sería "positivo" para el propio territorio, dado que "no hay precedentes de unas autonómicas valencianas únicas", lo que pondría todos los focos sobre esta comunidad, en lugar de en las otras once que concurren al mismo tiempo.

Génova se desmarca de la manifestación en Colón

Hasta mayo, el PP mantendrá su ofensiva contras las últimas polémicas del Gobierno. Comenzó el jueves pasado en Extremadura, continuó el sábado a Madrid y lo hará de nuevo esta semana en Zaragoza y Albacete. Unos mítines que el coordinador general del partido tildó de "éxito incontestable".

A lo que no respondió fue a cómo valora el PP la manifestación que celebró Vox por motivos semejantes al día siguiente y que logró al reunir alrededor de 25.000 personas, según Delegación del Gobierno en Madrid. "No hemos hablado de esta cuestión en el Comité de dirección. Respetamos las estrategias de otros partidos, pero no es la nuestra, la de recorrer España con hasta siete actos".

Fuentes internas, en cambio, admiten que "Vox moviliza mucho" y achacan el número de asistentes a la fidelidad de sus simpatizantes: "Los que votan a Vox van todos". No obstante, respaldan la fórmula escogida por Feijóo que ha renunciado a la calle. Esto mismo le echó en cara la diputada de Vox Inés Cañizares tras reivindicar el "éxito" de la concentración frente al PP, que se pone "de perfil" y "hace cálculos para llenar salas".