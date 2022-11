El Gobierno aprueba los terceros Presupuestos consecutivos de la coalición gracias al apoyo de ERC, Bildu y PNV

Los Presupuestos Generales del Estado son, a juicio de una ministra, "la hoja de ruta y de servicios más importante para un Gobierno". A partir de este jueves, el Ejecutivo ya tiene la suya fijada para el año que viene tras lograr que el Congreso de los Diputados dé luz verde a las Cuentas de 2023 con un amplio apoyo parlamentario que afianza la mayoría de la investidura y logra un hito insólito en los últimos años: estos son los terceros Presupuestos consecutivos, algo que no pasaba en España desde 2015, cuando terminó la legislatura en la que Mariano Rajoy (PP) gobernó con mayoría absoluta de 186 diputados. Ahora las Cuentas pasarán al Senado para su tramitación definitiva.

Pese a estar en minoría (PSOE y Unidas Podemos suman 133 diputados), la coalición ha logrado cosechar un apoyo superior al que tenía Rajoy gracias al apoyo de sus socios habituales. Así, se han registrado 187 votos a favor: los citados 133, más los de ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1), PRC (1) y el de Meri Pita, una exdiputada de Unidas Podemos que actualmente está en el Grupo Mixto. En contra han votado PP, Vox, Ciudadanos o los diputados expulsados de UPN. También Teruel Existe, que se ha desmarcado del acuerdo presupuestario a diferencia de 2020 y 2021.

No por esperada, la victoria parlamentaria del Ejecutivo es menor. Cierto es que desde el principio aprobar estas cuentas parecía una tarea más fácil que en años anteriores, debido al giro que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dio hacia la izquierda en verano, tras la debacle socialista en Andalucía. Eso no ha supuesto, no obstante, que el Ejecutivo no haya tenido que hacer importantes cesiones.

En el caso de ERC, y pese a que fuentes tanto de los republicanos como de los socialistas se han desvivido por desvincular ambos hechos, se ha accedido a suprimir la sedición del Código Penal y a sustituirla por el tipo penal de 'desórdenes públicos agravados', que rebaja las penas. La proposición de ley, presentada por PSOE y Unidas Podemos hace dos semanas, también se tomará en consideración este jueves en el Pleno, donde no se vislumbra que tenga dificultades.