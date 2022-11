La pirueta del Gobierno con la malversación: dice que su compromiso "está cumplido", pero no valora la rebaja de las penas que pide ERC

El Gobierno juega al despiste con la reforma de la malversación que pretende llevar a cabo ERC a costa de la supresión de la sedición y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados' Tras asegurar desde hace días que las enmiendas de los republicanos serán "estudiadas", hoy el Ejecutivo ha señalado que su compromiso está "cumplido" y ha optado por desvincularse del texto que termine aprobando el Congreso en las próximas semanas.

"La modificación del Código Penal que el Gobierno ha amparado tiene que ver con la proposición de ley que fue registrada por PSOE y Unidas Podemos que armoniza las penas de la sedición", ha lanzado Isabel Rodríguez. La portavoz del Gobierno ha señalado que es ese, y no otro, el “compromiso” del presidente Pedro Sánchez, que se había guardado en un cajón en los últimos años, pero que -siempre según Moncloa- ahora se ha desempolvado al haber encontrado una mayoría parlamentaria que lo secundase toda vez que el PP se desmarcó del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta respuesta, dada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, parecía alejar la posibilidad de que junto a la sedición se rebajasen las penas por malversación en aquellos casos en los que el condenado no se apropiara de los fondos. Esta es la principal petición de ERC para librar del delito a Oriol Junqueras, que fue indultado pero que sigue inhabilitado. El presidente de los republicanos catalanes cree que a los líderes del procés se les condenó "por haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum".

No obstante, Rodríguez ha vuelto a dejar la puerta abierta al ser repreguntada. La Proposición de Ley presentada por la coalición es su “prioridad y compromiso”, ha dicho antes de asegurar que “no es incompatible con que se debatan otras propuestas en el trámite parlamentario”. Sobre si eso deja la puerta abierta a ceder de nuevo ante ERC, la portavoz ha vuelto a echar balones fuera: "El Gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es que la va a haber". Fuentes cercanas a Sánchez han evitado después concretar más el significado de las palabras de la ministra.

Las declaraciones de Rodríguez llegan un día después de que el Ejecutivo comenzase a abrirse a la posibilidad de "estudiar" la reforma de la malversación. Este argumentario es el que ha mantenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha optado por asegurar que esa opción se verá "de una forma seria y tranquila". "Hay que estudiarlo de una forma seria y tranquila, pero sí que hay que estudiarlo y decidir finalmente en parámetros técnico-jurídicos lo que proceda", ha señalado en los pasillos del Senado.

Dudas en todos los sectores

Con todo, la reforma de la malversación -un delito de corrupción- es peligrosa y genera dudas en todos los ámbitos. Incluso dentro del Gobierno. Más concretamente, dentro del sector de Unidas Podemos. Este martes, apenas un día después de que el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, expresara la buena disposición de la rama catalana de los morados a modificar este delito, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, matizó que el grupo parlamentario no tiene aún una posición común sobre la reforma de la malversación, y advirtió de que los morados no decidirán qué hacer hasta que no tenga una propuesta por escrito sobre la mesa.

A diferencia de lo ocurrido con la sedición, cuya reforma apoyan todos los partidos que forman parte de Unidas Podemos, la posibilidad de aprobar también un cambio en el delito de malversación ha resultado una cuestión espinosa, porque abriría la puerta a algunas consecuencias que, para Podemos, son inasumibles, como podría ser que se beneficiaran de la reforma algunos condenados por casos de corrupción. Por ello, el portavoz morado aseguró que el apoyo de Asens a rebajar las penas por ese delito a quienes no se enriquezcan personalmente es únicamente a título personal o, como mucho, como portavoz de En Comú Podem, y no representa a la totalidad de Unidas Podemos.