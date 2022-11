Rafael Cía, consejero delegado de la empresa social UNEI: "Las personas con discapacidad Pueden realizar un trabajo cualificado"

Una empresa es calificada de "social" cuando su objetivo principal es impactar positivamente en la sociedad o en el medio ambiente. Esta misión está por encima de los beneficios económicos que pueda obtener, pero que también deben existir. Los centros especiales de empleo son un ejemplo de este tipo de compañías, que buscan proporcionar un trabajo remunerado y en condiciones dignas a las personas con discapacidad, velando por su plena inserción laboral.

En dar una oportunidad laboral a las personas con discapacidad trabaja UNEI, una empresa social andaluza sin ánimo de lucro, especialista en externalización de la cadena de valor, que emplea a más de 1.200 personas, de las cuales 900 tienen algún tipo de discapacidad: 600 una discapacidad derivada de problemas de salud mental y 300 otro tipo de discapacidad (física, sensorial, auditiva, etc.).

La compañía fue creada hace más de 30 años con la participación de Ilunion, del Grupo Social ONCE, y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), con la que UNEI colabora para la captación del talento. Además, la compañía andaluza trabaja junto a otras organizaciones que representan a personas con discapacidad y distintas universidades, con las que promueven la realización de prácticas profesionales en la empresa.

"Las oportunidades laborales en el mercado no llegan para estas personas, que al final tienen una situación de vulnerabilidad. Es importante crear empleo para que tengan esa oportunidad, porque se la merecen y tienen capacidad para hacerlo y nosotros lo demostramos", asegura Rafael Cía, consejero delegado de UNEI.

Rafael Cía, consejero delegado de UNEI UNEI

Diversidad de perfiles en puestos cualificados

La empresa tiene distintas líneas de negocio que van desde la externalización de procesos integrales de la cadena de suministro, hasta la creación de dispositivos de teleasistencia, gestión de centros deportivos y trabajos de conservación medioambiental y facility services (limpieza, mantenimiento, conserjería, etc.).

Las más de 900 personas con discapacidad, de distintos perfiles, están integradas en todas las áreas de negocio, ocupando puestos un amplio rango de responsabilidad: posiciones de dirección, técnicos, administrativos, personal de call center, operarios de laboratorio, personal de almacén, de jardinería, limpieza, mantenimiento, atención al cliente...etc.

Todas estas personas son autónomas, ya que, a diferencia de un centro ocupacional, su labor cumple una función productiva. "Se requiere cierta autonomía, que no es toda necesariamente, porque tenemos, por ejemplo, repartidores o personas que están haciendo instalaciones en domicilio en parejas, otros que lo hacen de forma individual. Depende de cuál sea el ratio mayor de inserción", explica el consejero delegado de UNEI.

No obstante, la compañía tiene una firme apuesta porque estas personas progresen y puedan llegar a ocupar puestos cada vez más cualificados. "Tenemos en puestos de dirección a varias personas con discapacidad y, de hecho, lo que se fomenta siempre es el desarrollo profesional de las personas, especialmente con discapacidad, en todas las posiciones y siempre intentando que crezcan con el proyecto", asegura Rafael. Desde UNEI defienden "el binomio innovación y discapacidad como una fórmula de éxito". Por ello emplean a estas personas en puestos cualificados de innovación tecnológica como su línea de negocio Smart Supply.

Además, estas personas están perfectamente integradas con el resto de empleados: "Aquí no hay diferencias, no existen barreras ni estigmas. Todos nos beneficiamos del clima de salud y de bienestar. Tenemos un equipo humano extraordinario y cuidamos mucho eso. La diversidad hace que seamos extraordinarios, y nos enriquecemos de tener la mente mucho más abierta y de trabajar en un ámbito mucho más rico".

Adaptaciones con Unidades de Apoyo

Pese a que todas las personas con discapacidad que trabajan en UNAI tienen cierto grado de autonomía, algunas de ellas necesitan un mayor apoyo y protección en el proceso productivo. Las Unidades de Apoyo (UdAs), formadas por unos 60 psicólogos, trabajadores sociales y otros perfiles dedicados al cuidado de estas personas, adaptan el puesto de trabajo a cada perfil y se encargan de promover el bienestar de estas personas.

"Son el alma, una de las claves de una empresa como la nuestra. Proporcionan un apoyo integral especialmente a las personas con discapacidad, pero realmente también a todos los que trabajamos en la compañía, es algo de lo que nos beneficiamos todos los trabajadores. Su implicación es muy personal", cuenta Cía.

Estos profesionales están integrados en el Departamento de Recursos Humanos y en todos los centros de trabajo. Participan en el proceso de selección del trabajador, en las adaptaciones que necesita para su nuevo puesto de trabajo y también, en el plano social y familiar, en la organización de actividades y excursiones los fines de semana o de talleres entre semana, por ejemplo, de mindfulness.

Tal y como explica el consejero delegado de UNEI, los procesos productivos y los puestos de trabajo se adaptan a la persona y también se la forma para que pueda adecuarse a ellos. Esto es, precisamente, un eje angular de la compañía, que invirtió el año pasado 16.000 horas en formación, tanto específicas -dirigidas a la línea de negocio en la que trabaje la persona-, como genéricas, orientadas al mundo empresarial, la prevención de riesgos u otras cuestiones de interés.

"Estamos desarrollando formaciones propias cerca de nuestra línea de negocio, como la de Smart Supply o la de la parte de logística, en las que tenemos nuestras propias aulas, homologamos cursos de formación y recibimos a la gente en un paso anterior a su incorporación laboral para formarla en materias que después ejercemos en el mercado. Así llegan más seguras y preparadas, hay un recorrido previo para que hagan prácticas, entren a trabajar directamente y el proceso es mucho más natural", afirma Cía.

Es trabajo de calidad, estable, con mucho cuidado del clima laboral, del ambiente y del bienestar emocional de estas personas

Empleo de calidad y rentabilidad económica

Para que se produzca una verdadera inserción laboral, es necesario que se trate de un empleo de calidad, con cierta estabilidad. En UNEI, más de un 90% de los contratos son indefinidos, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años: "La idea es llegar casi al 100%, el cambio de la ley simplemente ha normalizado algo que nosotros ya teníamos. Es trabajo de calidad estable, con mucho cuidado del clima laboral, del ambiente y del bienestar emocional de estas personas, que hace que tengamos esa ilusión y esa cultura que se muestra".

UNEI, como empresa social, no solo realiza una importante labor social, sino que además logra una rentabilidad. Según una investigación de la Universidad de Sevilla, publicada en la revista internacional Annals of Public and Cooperative Economics, por cada euro invertido en la compañía, la sociedad recibe tres en forma de retorno económico, socioeconómico y social.

"Requiere organización y foco, pero por supuesto que se puede ser rentable y productivo en el mercado. Empresas como la nuestra, de iniciativa social, tienen la ventaja de que todo lo que ganamos, además, lo reinvertimos en el propio proyecto. Eso te da una tranquilidad y una capacidad de gestión a largo plazo que hace mucho más sostenible también el proyecto", explica Rafael. Estos beneficios, además, permiten la creación de nuevos puestos de trabajo, que aumentan a un ritmo del 9% anual.

Visibilizar la diversidad

El pasado año, UNEI lanzó la campaña ‘Diversidad, el lugar donde las barreras laborales no existen’ para contribuir a superar los obstáculos que existen en torno a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La iniciativa contó con un himno, ‘Diversidad, qué bonito nombre tienes’, interpretado por Lichis, el vocalista de La Cabra Mecánica, en cuyo videoclip participaron trabajadores de la empresa. Compañías como Cepsa, Endesa o Vodafone, además de distintas personalidades como el periodista Carlos Herrera, el presentador Bertín Osborne o la cantante Vanesa Martín se unieron a la iniciativa.

"Creamos un mundo llamado diversidad donde las barreras laborales no existen, donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades para dar visibilidad a que las personas con discapacidad pueden realizar un trabajo igual de satisfactorio y de cualificado que cualquier otra persona", explica.

Esta campaña, que obtuvo el Premio AndalucíaES a la Economia Social de la Junta de Andalucía, sirvió para dar visibilidad a la labor que realizan en UNEI: "Todavía hay mucho desconocimiento y no se sabe que existen proyectos como el nuestro, pero suele gustar mucho cuando lo conoces de cerca. Muchas empresas de Andalucía nos pudieron conocer y ahora muchos son clientes nuestros".

"En un mundo ideal no tendrían que existir empresas como la nuestra, todas las compañías deberían ser sociales y tener esa sensibilidad, integrar a todo tipo de perfiles y funcionar de forma natural con integración absoluta de todos ellos", concluye Cía.