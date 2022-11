Si el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no lo evita, las ONG destinadas a discapacidad notarán un importante recorte en su financiación en 2023, según denuncia COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). Esto se debe a que la financiación de muchas de ellas depende casi enteramente de la subvención del tramo estatal del 0,7, la casilla de la X solidaria de la declaración del IRPF.

Al haberse recaudado menos debido a la pandemia, las partidas dirigidas a estas entidades para el próximo año se han reducido y ponen en peligro la continuidad de muchos proyectos, como explica Daniel-Aníbal García, secretario de Finanzas de COCEMFE, "las entidades sociales de la discapacidad nos financiamos por varias vías, pero una de las más importantes es por la casilla de la X solidaria de la declaración de la renta. Este año se reparte la recaudación que provenía del 0,7 del año 2020, el de la pandemia. Como recaudación ha sido un menor, hay menos dinero a repartir. Pero ese dinero a repartir, y ese ‘recorte’ lo hemos notado especialmente las entidades dedicadas a discapacidad, y supone 1,2 millones de euros, solo para COCEMFE", se queja.

Pérdida de servicios, de empleo e incluso cierres

Puede que 1,2 no parezca una cantidad demasiado grande, pero para muchas entidades, especialmente las que disponen de muy pocos fondos, unos miles de euros pueden suponer la supervivencia. Que estas entidades desaparezcan o carezcan de fondos suficientes es, sobre todo, un problema para los usuarios, personas con discapacidad que pueden dejar de disfrutar de los servicios que estas les ofrecen, "si no tenemos una solución a 1 de enero, muchas entidades pequeñas se van a quedar con cero euros de financiación, van a tener que cerrar, van a dejar de prestar servicio y a despedir a sus trabajadores. Y ¿qué pasa con toda la gente a la que damos servicio, que además no disponen de atención pública? Habrá gente que se quedaría sin terapias".

Este recorte, según calculan, podría a afectar de manera directa a unas 1,4 millones de personas, que son las que cada año se benefician de las actividades realizadas por las 92 organizaciones que forman parte de la Confederación.

Se trata, además, en muchos casos, de terapias o tratamientos que el sistema público no les ofrece, "en COFEMCE hay entidades muy especializadas que dan un servicio muy específico y de alta calidad a muchas personas con patologías y discapacidades complejas. Esas personas acuden a estas entidades porque a nivel público no tienen este servicio disponible, así que este recorte no es para las entidades, sino para las personas a las que les ofrecen un servicio Le hemos dicho al Gobierno que, si el 1 de enero no tenemos alguna solución, habrá servicios que prestamos a las personas con discapacidad que tendremos que dejar de prestar", recalca.

Una solución a largo plazo

El martes 15 de noviembre el Ministerio de Ione Belarra recibirá a estas entidades con el objetivo de informarles de cómo quedará la financiación, pero COFEMCE espera que esta reunión sirva para mucho más, pues pondrán encima de la mesa también soluciones a largo plazo, "les vamos a proponer, a corto plazo, que nos dé alguna solución para que las entidades puedan seguir operando; y, a largo plazo, y más importante, que tengamos un sistema de financiación que no dependa de estos vaivenes para que podamos prestar servicios de manera estable y no que dependamos cada año de estas subvenciones".

Esto, según nos aseguran, es imposible ahora mismo, pues saber de los fondos de los que disponen solo a un año vista les impide crear proyectos a largo plazo y estables, "si queremos contratar a trabajadores indefinidos, dar un servicio estable y a largo plazo, no podemos tener este tipo de financiación tan volátil. Con la financiación que tenemos ahora, no podemos hacer planes a largo plazo, tenemos que planificar de un año para otro en función de los fondos que tengamos", se queja Daniel-Aníbal.

A corto plazo quieren que, al menos, eviten los recortes y aumenten los fondos previstos para el año que viene, "otras veces hemos pasado por situaciones parecidas, debido a otras crisis, y el Ministerio nos dio financiación adicional para suplir el recorte, y eso es lo que esperamos, que nos dé una solución de emergencia ante esta situación excepcional para que no se pierdan programas que son históricos".

Si no lo consiguen, no dudarán en manifestarse, "nos sentimos dolidos. Las entidades sociales durante la pandemia no cerramos, por eso creemos que sería muy injusto que nos afecte esta falta de financiación. Además, se trata de cantidades que para nosotros es mucho dinero, unos tres millones de euros de los que depende en muchos casos la supervivencia, pero que para un presupuesto como el español son migajas".