El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que "está tranquilo" y no se ha planteado dimitir "en modo alguno" tras la presión que en las últimas han acrecentado los socios de Gobierno, de investidura y la oposición por la tragedia en la valla de Melilla.

"No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad", ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio.

El titular de Interior ha defendido su actuación: "Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que da la orden de que todo ataque violento a la frontera española debe ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en el respeto absoluto a los derechos humanos".

Tras el salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio que provocó la muerte de al menos 23 migrantes, los populares y los socios de Gobierno han acorralado al ministro de Interior acusándole de mentir y defender que ninguno de los fallecimientos se produjeron en suelo español.

La dimisión como "única salida"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que la "única salida" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es dimitir o ser cesado porque está "obstruyendo la investigación" sobre lo ocurrido en la tragedia de Melilla al "ocultar" la información al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. Ha destacado que las imágenes que se han difundido "vienen a decir que pudo haber ocurrido en territorio español".

"Marlaska no puede ser ni un minuto más ministro del Interior cuando ha mentido a los españoles, está ocultando información y no permite que se sepa lo que ocurrió en la valla de Melilla", ha declarado Gamarra a los periodistas en los pasillos del Congreso.

La dirigente del PP ha recordado que el PP ya pidió hace una semana que enviara al Congreso los vídeos de la tragedia tras el documental de la BBC y ha añadido que también se lo han pedido la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, ha criticado que se niegue a aportar esa información cuando está a disposición del Ministerio.

"Es algo que no se puede admitir y lo que le preguntamos al señor Sánchez es si no lo va a cesar y si va a consentir que un ministro que mintió a esta Cámara siga sin dar explicaciones y esté ocultando a los españoles qué es lo que ocurrió", ha aseverado.

Por eso, ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo el cese del ministro "porque mintió y porque se está negando a aportar la información que se le reclama" y ha reiterado que su partido "ningún tipo de iniciativa parlamentaria".

Comparecencia del presidente del Gobierno

Al ser preguntada si el PP podría presentar su propia comisión de investigación o apoyar la que han anunciado otros grupos, Gamarra ha reiterado que su formación no descarta ningún tipo de iniciativa ni descarta apoyar iniciativas de otras fuerzas políticas.

"Lo que tenemos claro a día de hoy es que el ministro del Interior no tiene salida y si se ha obcecado en mentir y ocultar la información, la única salida que tiene es la dimisión o el cese del presidente del Gobierno", ha apostillado, para añadir que si Marlaska no da las explicaciones "oportunas", quien debe ofrecerlas es el propio Pedro Sánchez, que "algo sabe de esto" porque dijo que era una situación "bien resuelta".

Gamarra ha asegurado que "bajo ningún concepto" fue una situación bien resuelta y ha avisado que si Marlaska no comparece para dar explicaciones en el Congreso, el Grupo Popular no descarta solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno.

Piden las imágenes en el Congreso

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el PP lleva una semana exigiendo las imágenes en el Congreso y que no ha aportado "nada", un comportamiento que evidencia que está "obstruyendo una investigación". A su entender, lo que debe hacer es poner toda la información a disposición de quien se la reclama.

Al ser preguntada cuál es la mentira más grave que, a su juicio, ha pronunciado Marlaska, Gamarra ha recordado sus palabras asegurando que "nada ocurrió en territorio español" pero "las imágenes y la situación donde ocurrieron los hechos vienen a decir que pudo haber ocurrido en territorio español".