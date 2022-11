Los hechos, las dudas y las diversas versiones sobre el salto a la valla de Melilla que acabó con la muerte de al menos 23 migrantes

El pasado 24 de junio, alrededor de 2.000 migrantes africanos intentaron cruzar la valla que separa Melilla de la ciudad marroquí de Nador. Al menos 23 personas murieron, según confirmaron fuentes oficiales; mientras que algunas organizaciones no gubernamentales elevaron esa cifra hasta los 37 fallecidos. Además, la BBC calcula que en torno a 70 personas todavía se encuentran desaparecidas.

Casi cinco meses después, el trágico suceso de Melilla vuelve ser noticia ya que según las imágenes grabadas por la Guardia Civil y difundidas por varios medios de comunicación estos últimos días, se habrían producido algunas muertes en territorio español, contradiciendo así la versión oficial de los hechos. Por este motivo, los grupos políticos exigen transparencia al Gobierno y la oposición y los socios piden el cese del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Cabe recordar que el mismo día que ocurrieron los hechos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una rueda de prensa que el incidente había sido "bien resuelto por los dos cuerpos de seguridad tanto de España como de Marruecos". Semanas más tarde, Fernando Grande-Marlaska afirmó en el Congreso que las muertes no habían tenido lugar en suelo español.

Este mismo miércoles, el ministro Grande-Marlaska reiteró que "ningún hecho trágico ocurrió en territorio español", en oposición a las últimas informaciones periodísticas y las opiniones de los distintos diputados de otros grupos.

Sin embargo, un documental de la BBC publicado el pasado 2 de noviembre desmiente la versión oficial de los hechos. De hecho, la investigación realizada por la cadena pública británica demostraría que algunos migrantes sí murieron en territorio nacional, que existieron devoluciones en caliente, que la policía marroquí accedió a suelo español y que algunos de los migrantes que murieron dentro de nuestras fronteras fueron trasladados a Marruecos.

¿Qué sucedió el 24 de junio?

El día 24 de junio sobre las ocho de la mañana alrededor de 2.000 subsaharianos intentaron saltar la valla que separa Melilla de Marruecos. Corrieron desde el Monte Gurugú y los primeros en llegar se subieron a la valla, la cual se desplomó poco después por el peso. Las personas cayeron en una "zona comunitaria", según explica el Ministerio de Interior, y por lo tanto se trata de un área en la que pueden actuar tanto la Guardia Civil como la policía marroquí. Sin embargo, algunos diputados han afirmado que sí es territorio español, hecho que contradice la versión oficial de los hechos.

Los migrantes, quienes iban armados con "palos, piedras y objetos punzantes", según las autoridades marroquíes, se dirigieron en bloque hacia la valla para franquearla y 133 de ellos consiguieron entrar a territorio español. Por su parte, las fuerzas marroquíes actuaron con porras, gas lacrimógeno y pelotas de goma.

Según han relatado a Efe algunos agentes de la Guardia Civil, la avalancha se originó en suelo español y han afirmado que "se vieron sobrepasados" por la situación, ya que los migrantes les arrojaron piedras y otros objetos. De hecho, explican que algunos agentes tuvieron que ser evacuados inconscientes. También confirman que ninguno de los migrantes murió en la parte española.

Ante las críticas sobre por qué no les prestó asistencia a los migrantes, los agentes han expresado que la situación era tan violenta que no fue posible. "¿Cómo vamos a atender a nadie si nos estaban tirando piedras?", dijo uno de los entrevistados. Por su parte, Interior confirmó a Espejo Público que sí se solicitó asistencia sanitaria y que una ambulancia acudió al lugar de los hechos pero que no pudo acercarse debido a los objetos que eran lanzados.

Actuación "proporcional"

El mismo día que se produjo la avalancha el presidente del Gobierno elogió en una rueda de prensa en Bruselas el trabajo de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas para intentar evitar "el asalto violento" en Melilla. Concretamente explicó que el incidente había sido "bien resuelto por los dos cuerpos de seguridad tanto de España como de Marruecos".

En septiembre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska dio explicaciones sobre lo ocurrido de manera oficial. Defendió la actuación de los cuerpos de seguridad españoles y afirmó que el uso de material antidisturbios fue "oportuno y proporcionado" porque los migrantes se tornaron violentos. Además, aseguró que "no hubo una masacre en Melilla"; una afirmación que hoy se pone en entredicho tras la investigación de la BBC en donde se asegura que las fuerzas de seguridad españolas vieron lo que estaba sucediendo pero no hicieron nada para impedir las muertes.

Visita con explicaciones insuficientes

Este lunes una Comisión de Interior del Congreso formada por diputados del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, PNV y EH Bildu visitó Melilla para conocer a fondo lo que ocurrió. Sin embargo, las explicaciones no han sido suficientes. Se constató que las cámaras de la Policía Nacional no funcionaban pero que la Guardia Civil sí había grabado desde helicópteros o drones lo sucedido ese día. La totalidad del material será visionado en el Congreso próximamente.

Tras la visita, la Guardia Civil confirmó el empleo da material antidisturbios. Se dispararon 270 salvas y 65 balas de goma. También se usaron 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos y 45 aerosoles "que pudieron haber sido un spray pimienta", según informó la diputada de ERC, María Carvalho. Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago dijo que "todo parece indicar que hubo fallecidos en la zona de control de las autoridades españolas" durante el incidente.

El ministro Grande-Marlaska volvió a asegurar que el día del salto a la valla "hubo un ataque muy violento a las fronteras, que son las fronteras de la UE", que la Guardia Civil había actuado en base a la "legalidad, proporcionalidad y necesidad" y que nadie murió en suelo español. El Gobierno, por su parte, también ha vuelto a insistir este martes en que la actuación de los agentes fue "proporcional" y la portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado "la total disposición del Ejecutivo" a seguir colaborando con la investigación.

Los socios de Sánchez piden investigar

Cuando ocurrió el trágico suceso la mayoría de los partidos reclamaron una investigación "urgente" y desde la publicación del documental de la BBC tanto Podemos como Junts, PDeCAT, la CUP y otros socios del Gobierno han vuelto a pedir que se cree una comisión para averiguar lo que sucedió, debido a que las imágenes difundidas contradicen la versión oficial.

La oposición ha acusado este martes a Marlaska de haber "mentido de forma flagrante". Concretamente, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha dicho que "se aprecia cómo las palabras del ministro Marlaska no solo eran falsas, sino que quedan claramente en entredicho" porque las imágenes "indican una cosa y las palabras del ministro, la contraria". Por su parte, Elías Bendodo, coordinador general del PP ha pedido el cese del ministro de Interior "mejor hoy que mañana".