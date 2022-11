El anuncio de los transportistas de nuevas jornadas de paros ante el incumplimiento -por parte de personas del gremio- de los acuerdos pactados con el Gobierno ha supuesto la división de los camioneros. Este martes, En boca de todos ha hablado en directo con Basilio Aragón, uno de los trabajadores en contra de la huelga.

"En el mes de marzo la liaron parda porque, al final, sí hubo desabastecimiento con la huelga", ha destacado Diego Losada, presentador del matinal. Así, Aragón ha destacado: "En marzo la liamos parda porque la Guardia Civil y la Policía Nacional, durante la primera semana, no hicieron su trabajo. Además, muchas otras asociaciones que entonces se sumaron hoy están mandando comunicados diciendo que no se suman porque no tiene sentido".

"La ley ya está ahí. Lo que tienen que hacer es aplicarla y, cuando no sea así, denunciar. Esto es como decir que te han robado el coche, no lo denuncias y dices que el Gobierno permite que te roben el coche. No, amigo, lo que tienes que hacer es denunciar", ha agregado Basilio.

Respecto a las declaraciones de Manuel Hernández, Basilio ha resaltado: "El grado de analfabetismo jurídico de este señor es grandísimo. Confunde la carta de porte, que es donde tiene que ir el precio, como marca la ley, y que es un documento entre empresas que no tiene por qué ir en la cabina y que la Guardia Civil jamás te ha pedido; con el documento de control, que es lo que llevamos en el camión y que la Guardia Civil te pide para comprobar la mercancía que llevas detrás".

"El problema es que este señor está engañando a la gente. Igual que lo hace diciendo que gracias a la huelga de marzo se consiguieron las cosas. Mentira. La ley de la carga y descarga que tanto dice estaba firmada y publicada en el BOE el 3 de marzo. Ahí fue cuando se hizo la base para aprobar una ley más compleja para la que se necesitaba más tiempo", ha sentenciado, visiblemente molesto, el camionero.

Finalmente, Basilio Aragón ha tranquilizado a la audiencia, asegurando que, en esta ocasión, la huelga no tendría la misma repercusión que tuvo hace unos meses: "Al menos, lo que sé de Madrid hacia el norte, no. De Madrid hacia abajo ya no lo tengo tan claro".