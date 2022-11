La ministra de Transportes, dispuesta a reunirse con la Plataforma: "Vamos a hacer lo necesario para que ese paro no se produzca"

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido este martes en que el Gobierno no tiene "ningún problema" en reunirse con los representantes de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte y ha asegurado que hará "lo necesario" para evitar que se produzcan los paros indefinidos en el transporte de mercancías por carretera anunciados este lunes para a partir del próximo domingo.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco, en el que ha advertido de que esta nueva huelga "no beneficia a nadie" y ha vuelto a instar a los transportistas convocantes a "denunciar" de forma concreta, identificando al infractor. "Si se aprecian incumplimientos, hay que denunciar en los servicios de inspección. Se han realizado denuncias con carácter general, pero no se concreta ni se identifica al infractor y, por lo tanto, es muy difícil aplicar sanciones", ha argumentado.

La ministra ha dicho que discrepa de las razones de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que es la convocante de los paros y expone que no se está cumpliendo las medidas del decreto aprobado el pasado mes de agosto para garantizar que los transportistas no trabajasen a pérdidas. "Hemos cambiado sustancialmente el escenario [respecto al pasado mes de marzo, cuando se convocaron los primeros paros, que duraron 20 días]. Las condiciones garantizan que los camioneros trabajen cubriendo costes. Se está cumpliendo [el decreto] pero necesitamos más tiempo", ha dicho.

"Hay un sistema para inspeccionar los incumplimientos, evidentemente siempre hay margen de mejora y más teniendo en cuenta que se trata de un decreto aprobado hace tres meses. Este Gobierno ha cumplido con cada uno de los compromisos que asumió con el sector. Es de justicia que también se escuche a la mayoría del sector, que ha salido en bloque a rechazar este paro y están reconociendo que hemos dado pasos muy importantes. No tiene sentido plantear ahora un paro y toca seguir trabajando para que todas las medidas desplieguen todos sus efectos. No va a suponer un arma de presión más porque ya estamos haciendo todo lo que debemos hacer", ha continuado la ministra.

Preguntada por si el departamento que dirige está dispuesto a reunirse con los transportistas antes del próximo domingo, cuando está convocada la huelga, Sánchez ha respondido que "el Ministerio se ha reunido regularmente con todos los representantes del sector, también con esta organización, y lo que tenemos que hacer es establecer todos los mecanismos para evitar este paro que no va a beneficiar a nadie. No tenemos ningún problema en reunirnos, el portavoz sabe que lo hemos hecho y vamos a hacer lo necesario para que ese paro no se produzca", ha insistido.

La titular de Transportes ha afirmado que "no se ha desautorizado en ningún momento a la Guardia Civil" -tal y como denuncian los convocantes de los paros- y ha vuelto a recalcar que "queremos que se cumplan las condiciones y se persigan los incumplimientos". Para ello, ha recordado, van a presentar en las "próximas semanas" un plan de inspección específico para el sector.

Minutos antes de esta entrevista, el líder de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, ha indicado también en Telecinco que los transportistas a los que representa se sienten "engañados".

Hernández ha señalado que "la única arma que nos queda es volver a parar" porque, en su opinión, han vuelto "al punto de partida" porque aunque haya una ley, esta no se cumple y no se penaliza que no se cumpla. Asimismo, ha agregado que el Gobierno "no se enteró ayer [por este lunes, cuando se anunció el resultado de la votación a favor de convocar una nueva huelga] de que esto iba a suceder".