¿Quién convoca el paro de transportistas?¿Cuáles son sus demandas? Las claves de la nueva protesta a las puertas de la Navidad

El sector de los transportistas anunció el lunes que a partir del próximo lunes habrá paros indefinidos para protestar contra el incumplimiento de las condiciones que el gremio pactó con el Gobierno tras el último paro, que comenzó a mediados de marzo y duró 20 días. La tensión se venía mascando desde hace días, hasta el punto de que la mañana del lunes, antes de que la convocatoria se anunciase, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pedía responsabilidad al sector ante el "complicado" momento que viven los españoles.

¿Por qué se convocan los paros?

Parte del sector de los transportistas no está conforme con el resultado del paro del pasado mes de marzo. A pesar de que se pactaron medidas muy positivas para los transportistas, estos denuncian que algunas no se están cumpliendo y que era inevitable que "reventase" la situación. "El problema ha sido la falta de seriedad y la descoordinación de las administraciones", aseguran a 20minutos fuentes internas.

Su queja principal es que no se está respetando el decreto-ley aprobado en agosto para que los transportistas no trabajen por debajo del precio de costes y no se vean obligados a descargar los camiones que conducen. La principal "arma" que obtuvieron tras las anteriores protestas "no se está respetando", aseguran, y "eso contraviene la ley".

Los huelguistas denuncian la "pasividad" del Ministerio de Transportes a la hora de vigilar que se cumple la normativa. Solicitan, por tanto, que el Ejecutivo se comprometa a garantizar que los logros alcanzados en las negociaciones se cumplan, empezando por establecer unos precios de transporte que como mínimo sean equivalentes al precio del combustible. Esta medida viene recogida entre otras tantas en el decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado 2 de agosto.

Los transportistas aseguran que, tras la publicación de esta ley, más de una decena de empresas cargadoras incumplen la norma y ofrecen presupuestos muy por debajo de los costes reales del servicio que solicitan. En este periodo han denunciado a seis grandes operadores de transporte, pero no saben si se ha abierto algún expediente.

¿Quién convoca los paros?

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte es la organización que ha convocado los paros que comenzarán el próximo domingo por la noche. Se trata de la misma Plataforma que convocó los paros en marzo, una organización que surgió en 2008 para luchar por los derechos de los transportistas. Representa principalmente a conductores autónomos y, aunque está al margen de las negociaciones con el Gobierno, tiene un peso importante dentro del sector.

La asociación, que surgió en Galicia y se extendió por todo el territorio nacional, demostró en marzo un gran poder de convocatoria dentro del sector, en el que el 29% de los trabajadores son autónomos (teniendo en cuenta el dato de afiliación de octubre).

La Plataforma se distancia de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), principal interlocutora en las conversaciones con el Gobierno, que se ha mostrado en contra de los paros.

El precedente de marzo

El pasado 14 de marzo, la Plataforma Nacional de los Transportistas convocó los primeros paros que duraron 20 días y afectaron significativamente a la cadena de suministros a nivel nacional. Las movilizaciones propiciaron una reunión entre el Ejecutivo y el Comité de Transporte, el día 25 de marzo, en la que se pactaron varias medidas, entre ellas la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Ese mismo día, el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, mantuvo una conversación con la ministra de Transportes y aseguró que no había visto "ningún tipo de avance".

Sin embargo el 2 de abril, tras una votación la organización decidió desconvocar las movilizaciones ante la bajada de la participación. El frenazo "temporal" parecía llegar a su fin en el mes de julio, hasta que la ministra de Transportes anunció un nuevo paquete de 450 millones de euros en ayudas directas. El 45% de los asociados votó no reanudar los paros en julio, a la expectativa de sentarse a negociar con el Gobierno.

A la Plataforma le entregaron el borrador de ley que el Ejecutivo preparaba para prohibir el trabajo a pérdidas, que finalmente se aprobó el 2 de agosto. La ley, según denuncia la Plataforma, no se está cumpliendo, por lo que los transportistas se disponen a retomar el paro.

¿Quiénes se oponen a la convocatoria?

La CETM, Fenadismer y Astic, principales patronales del sector, se desmarcaron de los paros el mismo lunes, alegando que apuestan por la vía del diálogo, el cual, según aseguran, "está dando sus frutos". Incluso Fenadismer, que participó en las movilizaciones de marzo, opina que la situación no es la misma. Fuentes de la CETM consultadas por 20minutos apuntaron, apenas una hora después del anuncio, que "evidentemente" no secundarían la huelga porque les parece "una insensatez".

"Es lamentable que se exijan cambios perjudicando a los propios compañeros que están en su derecho de continuar con sus servicios ante esta convocatoria", apuntaron en un comunicado, añadiendo que en las anteriores protestas "hubo ruedas pinchadas, lunas rotas, vehículos destrozados..., y se puso en peligro a muchos conductores profesionales que simplemente cumplieron con su labor".

También la industria alimentaria se posicionó el lunes en contra de los paros y advirtió de un "grave perjuicio" para los consumidores si los paros se prolongan. Las principales patronales de la cadena alimentaria, que representan a la gran distribución, la agricultura y la hostelería, emitieron el lunes un comunicado en el que piden que no se repitan "las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria" el pasado marzo.

También la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reaccionó el lunes al anuncio de los transportistas pidiéndoles responsabilidad. "El sector lo ha pasado y sigue pasándolo mal, pero el Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos. Ahora estamos en los primeros meses de la aplicación de esta nueva normativa (la de no trabajar por debajo de costes), por lo que hay que reforzar los mecanismos para que mejoren las inspecciones, pero la situación es ahora muy diferente y han mejorado mucho sus condiciones de trabajo, por lo que no tendría sentido un nuevo paro. En estos momentos que estamos viviendo no nos lo podemos permitir", concluyó la ministra.