El PSOE acusa a Feijóo de "no resistir a las presiones de la derecha más reaccionaria" tras romper el PP el acuerdo del CGPJ

El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras casi cuatro años con el mandato de los vocales caducado, estaba ya muy avanzado. Hasta este jueves, cuando el PP ha decidido suspender las negociaciones tras confirmar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, su intención de reformar el delito de sedición, a lo que se comprometió en el discurso de investidura de 2020. Es por ello por lo que los socialistas han vuelto a pedir al PP cumplir con la Constitución "sin pretextos y sin dilación" y no utilizar "una nueva excusa" para, dicen, "no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria".

Así se ha manifestado el PSOE en un comunicado que ha lanzado más de media hora después de que el PP hiciera pública decisión de "suspender" las conversaciones. En el texto, los socialistas hacen hincapié en que el acuerdo estaba "listo y preparado para ser firmado" y critican la "crisis institucional en un poder del Estado que está provocando el PP con su actitud obstruccionista". "Es muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE", declaran.

Las negociaciones para renovar el CGPJ se retomaron hace menos de tres semanas, cuando Carlos Lesmes, entonces presidente del órgano y del Tribunal Supremo, decidió dimitir para emplazar a ambos partidos a llegar a un acuerdo de renovación, que había estado cerca en otras ocasiones, pero que siempre había terminado siendo papel mojado, como puede ocurrir esta vez.

Sánchez citó a Feijóo en Moncloa. Ambos se prometieron que "esta vez sí". A lo largo de estas semanas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, se habían puesto manos a la obra con conversaciones a diferentes niveles. Se negociaban otras cosas para un pacto más amplio, como que los jueces con un cargo político no pudieran volver a la Justicia de forma automática, previsiblemente en un plazo mínimo de dos años.

Sin embargo, este jueves el PP ha vuelto a bloquear las conversaciones. Esta vez, esgrimiendo unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, en su réplica en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aseguró a ERC que el Gobierno "traería" la reforma del delito de sedición al Congreso. Esto podía interpretarse como un paso más allá del Ejecutivo que, si bien llevaba semanas asegurando que lo haría al ser "un compromiso" del presidente, nunca habían hablado de llevar la iniciativa a la Cámara Baja hasta que no hubiera una "mayoría suficiente". Fue la propia Montero quien, al darse cuenta del revuelo, matizó con el argumentario de Moncloa: "Cuando haya mayoría".

Esto había provocado el runrún en los pasillos del Congreso por la posibilidad de que los populares pusieran como condición sine qua non la retirada de dicha reforma legislativa para firmar el pacto judicial. Ante ese escenario, el presidente del Gobierno señaló a mediodía que el acuerdo "estaba listo". Además, en una rueda de prensa desde Sudáfrica, Sánchez pidió al PP diferenciar "la agenda legislativa" -en referencia a la sedición- de las "obligaciones constitucionales".

Según fuentes del PSOE, esto se lo trasladó por la tarde en una conversación telefónica a Feijóo, al que los socialistas acusan ahora de "demostrar una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto". En este sentido, Ferraz recuerda que la agenda legislativa -en la que va incluida la reforma del delito de sedición- "no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas". Por ello, reclaman una vez más que "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución".